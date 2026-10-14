Meghan Markle pregătește întoarcerea în California, la scurt timp după mutarea în Marea Britanie. Ce planuri are ducesa

Meghan Markle pregătește deja o întoarcere în California, la mai puțin de două luni după ce s-a mutat în Marea Britanie alături de Prințul Harry și cei doi copii ai lor. Ducesa de Sussex s-a adaptat la noua viață din Anglia, însă îi este dor de mama sa și de prietenii rămași în Statele Unite, potrivit unor surse apropiate familiei.

Meghan și Prințul Harry au revenit în Marea Britanie în august, împreună cu Archie, de șapte ani, și Lilibet, de cinci ani. Familia s-a stabilit într-o locuință privată, iar cei doi copii au început școala în septembrie.

Potrivit People, ducesa păstrează legătura cu apropiații din Montecito și intenționează să îi revadă în perioada sărbătorilor.

Meghan Markle își pregătește revederea cu prietenii din California

O sursă apropiată cuplului a declarat că Meghan se simte bine în Marea Britanie, dar că îi lipsesc viața din California și mama sa, Doria Ragland, care locuiește în Los Angeles.

„Este ocupată, ca întotdeauna, și păstrează legătura cu prietenii din Montecito”, a declarat sursa pentru publicația americană.

Aceasta a adăugat că ducesa își dorește să petreacă timp cu persoanele apropiate în perioada sărbătorilor de iarnă și că a început deja să facă planuri pentru revederea cu ele.

Deși familia s-a mutat în Anglia, Harry și Meghan au păstrat proprietatea din Montecito, unde au locuit după retragerea din îndatoririle regale, în 2020.

Potrivit sursei citate, Meghan privește pozitiv schimbarea, iar principala sa preocupare a fost adaptarea copiilor la noua locuință și la școală.

„Copiii s-au adaptat bine, iar acesta este cel mai important lucru pentru ea”, a explicat persoana apropiată familiei.

Harry și Meghan nu vor petrece Crăciunul cu familia regală

Planurile pentru sărbători includ și o revedere cu Doria Ragland. Potrivit informațiilor publicate anterior de People, Harry și Meghan intenționează să petreacă atât Ziua Recunoștinței, cât și Crăciunul alături de mama ducesei.

Locul în care vor avea loc reuniunile de familie nu a fost încă stabilit, urmând să depindă de preferințele Doriei.

În aceste condiții, cuplul nu intenționează să participe la tradiționala reuniune de Crăciun a familiei regale britanice, organizată la Sandringham.

O sursă citată anterior de presa din Regat a susținut că Harry și Meghan consideră că o asemenea întâlnire ar fi prea dificilă, în contextul relațiilor tensionate cu o parte a familiei regale.

Cei doi nu au mai petrecut Crăciunul alături de familia regală din 2018, când au participat la slujba religioasă de la Sandringham împreună cu Regina Elisabeta a II-a, Prințul William și Kate Middleton.

Deși Harry a reluat contactul cu tatăl său, Regele Charles, relația cu fratele său, William, rămâne tensionată, potrivit surselor citate de publicația americană.

Ducesa de Sussex își continuă proiectele profesionale

În paralel cu adaptarea la viața din Marea Britanie, Meghan se ocupă de dezvoltarea brandului său, As Ever, care a lansat recent prima colecție dedicată sărbătorilor de iarnă.

Printre produse se numără un calendar de Advent inspirat de casa și grădina familiei din Montecito. Acesta conține 24 de bomboane de ciocolată și a fost realizat în colaborare cu un producător din Los Angeles.

Între timp, Harry și Meghan se pregătesc pentru prima lor serie de angajamente publice comune de la revenirea în Marea Britanie. Cei doi urmează să viziteze Nottingham joi, 15 octombrie, pentru a se întâlni cu reprezentanții unor organizații și proiecte comunitare.

Potrivit unei surse apropiate cuplului, după ce s-au concentrat asupra acomodării copiilor, cei doi sunt pregătiți să acorde mai mult timp activităților profesionale și caritabile.

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