Andy Taylor, chitaristul formației britanice Duran Duran, a murit la vârsta de 65 de ani, după ce s-a confruntat timp de mai mulți ani cu un cancer de prostată. Muzicianul a participat la realizarea unor hituri precum „Save a Prayer”, „Rio” și „Girls on Film”.

Artistul a încetat din viață luni la domiciliul său, înconjurat de membrii familiei, potrivit unui comunicat transmis de foștii săi colegi de trupă, informează BBC.

Aceștia au precizat că muzicianul a dus „o luptă lungă și curajoasă cu cancerul de prostată”.

„Andy a fost acolo încă de la începutul poveștii noastre. Din momentul în care a sosit la Birmingham din nord-estul Angliei, cu o chitară și o încredere de neclintit în ceea ce am putea deveni, a adus muzicii noastre o energie și o atitudine care și-au lăsat amprenta”, au transmis Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor și Roger Taylor.

Și celebrul cântăreț britanic Rod Stewart, cu care Andy Taylor a colaborat la realizarea albumului „Out of Order”, lansat în 1988, i-a adus un omagiu muzicianului.

„Am făcut muzică bună împreună și, în același timp, ne-am distrat de minune”, a scris artistul pe Instagram.

Trupa a declarat că familia lui Taylor a solicitat ca, în loc de flori, să se facă donații în numele artistului către o organizație axată pe combaterea cancerului de prostată.

Andy Taylor și-a început cariera muzicală la doar 13 ani

Născut în Tynemouth, în nord-estul Angliei, fiu al unui pescar, Andy Taylor a învățat singur să cânte la chitară, bas și tobe și și-a început cariera muzicală la vârsta de 13 ani.

În aprilie 1980, acesta s-a prezentat la o audiție pentru formația Duran Duran, după ce a găsit un anunț într-o publicație de specialitate.

Trupa avea să devină una dintre cele mai populare formații ale anilor ’80, succesul său internațional fiind favorizat și de apariția postului de televiziune MTV, care difuza videoclipurile artiștilor britanici.

Taylor a decis să părăsească formația în 1985, după experiența neplăcută de la concertul caritabil Live Aid. Ulterior, s-a dedicat altor proiecte muzicale, iar în 1987 și-a lansat albumul solo „Thunder”.

A revenit în formație în anul 2000, participând la realizarea albumului „Astronaut”, lansat patru ani mai târziu, înainte de a se despărți din nou de colegii săi.

În 2022, când Duran Duran a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame, Andy Taylor nu a putut participa la ceremonie. Prin intermediul unei scrisori citite de solistul Simon Le Bon, muzicianul a dezvăluit că suferea de cancer de prostată metastatic, în stadiul al patrulea.

În ciuda problemelor de sănătate, chitaristul a contribuit la realizarea albumului „Danse Macabre”, lansat în 2023, aceasta fiind ultima sa colaborare cu formația Duran Duran. Andy Taylor era căsătorit și avea patru copii și un nepot.

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