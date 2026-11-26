Claudia Ion, una dintre concurentele actualului sezon al emisiunii „Insula Iubirii”, a publicat pe rețelele de socializare un videoclip care lasă loc de interpretări în privința vieții sale sentimentale. Tânăra a făcut, în cadrul unui clip amuzant, o modificare sugestivă pe lista obiectivelor sale pentru anul 2026.

Relația dintre Claudia Ion și ispita Eduard Vlădescu a stârnit interesul telespectatorilor încă din timpul emisiunii de la Antena 1. În mediul online au apărut numeroase speculații cu privire la evoluția relației dintre cei doi după încheierea filmărilor din Thailanda.

Recent, Claudia a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care apare modificând, într-o manieră umoristică, lista obiectivelor pe care și le-a propus pentru anul 2026, astfel încât să le poată bifa ca fiind îndeplinite.

Unul dintre obiectivele trecute pe listă era „Să am prieten”. Claudia a adăugat însă litera „e” la finalul ultimului cuvânt, transformând astfel dorința inițială în „Să am prietene”, după care a bifat obiectivul.

În aceeași manieră, concurenta de la „Insula Iubirii” și-a modificat și obiectivele de natură financiară, reducând suma de bani pe care își propusese să o aibă și înlocuind euro cu lei.

Deși cel mai probabil totul este doar o glumă, clipuri de genul circulând în diverse forme pe internet în ultimii ani, postarea i-a făcut pe mulți să se întrebe dacă relația dintre Claudia și Eduard se clatină sau nu.

Claudia Ion și Eduard Vlădescu, o relație cu suișuri și coborâșuri

Relația dintre Claudia Ion și Eduard Vlădescu a continuat și după încheierea filmărilor pentru „Insula Iubirii”. Cu toate acestea, în ultimele săptămâni au apărut în repetate rânduri informații potrivit cărora cei doi s-ar fi despărțit.

Claudia și Eduard au fost implicați inclusiv într-un incident petrecut într-un club din Timișoara, unde Claudia a fost surprinsă în timp ce îl lovea pe pilot cu telefonul mobil. Ulterior, el a explicat că totul ar fi pornit de la câteva glume și că situația dintre ei s-a rezolvat.

De asemenea, după apariția informațiilor despre presupusa relație a Claudiei cu un om de afaceri, din perioada în care aceasta forma un cuplu cu Ionuț Mocăniță, tânăra și Eduard nu s-au mai urmărit reciproc pe Instagram.

În urmă cu doar câteva zile, însă, cei doi au dat semne că s-ar fi împăcat. Claudia și Eduard au început din nou să se urmărească pe rețelele de socializare și au distribuit aceeași fotografie realizată în timpul filmărilor din Thailanda, în care apar îmbrățișați.

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