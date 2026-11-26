Dacă în urmă cu ceva timp numele Andreei Bostănică era nelipsit din scandaluri, replici acide și povești cu iz amoros, se pare că influencerița a schimbat puțin registrul. Cel puțin atunci când nu este în fața camerelor de filmat sau în mijlocul controverselor din mediul online, bruneta își vede liniștită de treburile ei. CANCAN.RO a imortalizat-o într-o ipostază cât se poate de „domestică”, dar cu un detaliu care ne-a atras imediat atenția… a venit la studio la volanul unui Mercedes-Benz G500 Final Edition, un bolid care nu trece tocmai neobservat pe stradă, mai ales că mașina ar fi trebuit să se întoarcă la cel care i-a oferit-o. Nu va mai ținem în suspans și vă dezvăluim întreaga poveste în rândurile de mai jos.

Cu ceva timp în urmă, CANCAN.RO vă prezenta situația din viața Andreei Bostănică. Mai exact lovitura primită de influenceriță în instanță, în conflictul cu fostul iubit, Akbar Abdullaev, cunoscut drept Abush. După despărțirea cu scântei, afaceristul uzbek a ieșit public cu o serie de acuzații și a susținut că Andreea ar avea de restituit atât o sumă importantă de bani, cât și un autoturism de lux. Mai mult, acesta ar fi somat-o să îi înapoieze Mercedesul G500 Final Edition, mașină care a ajuns între timp unul dintre personajele principale ale poveștii lor.

Nici influencerița nu a rămas datoare la capitolul replici. Andreea a publicat mai multe videoclipuri pe TikTok în care a făcut aluzii la situația cu fostul partener și a sugerat, într-o manieră ironică, faptul că nu ar avea de gând să returneze bunurile despre care acesta vorbea. Ba chiar s-a fotografiat în fața bolidului, într-un moment care nu a făcut decât să alimenteze și mai mult disputa.

Iar povestea nu s-a oprit aici! Andreea a solicitat și un ordin de protecție împotriva fostului iubit, însă, după ce cazul a ajuns în instanță, judecătorii au admis contestația formulată de Abush și au dispus încetarea măsurilor de protecție provizorii. Decizia a fost definitivă. Pe lângă acest episod, influencerița a avut parte și de un schimb de replici cu iz ironic pe TikTok, după ce a sugerat că l-ar fi reclamat pe fostul partener la ANAF, iar răspunsul asociat contului instituției a contrazis afirmația sa. (VEZI AICI)

Dar să revenim la prezent, pentru că imaginile surprinse de CANCAN.RO sunt cât se poate de grăitoare. În ciuda întregii povești și a discuțiilor legate de mașină, Andreea a fost văzută folosind în continuare Mercedesul de lux. Bruneta a ajuns la studio, a coborât din bolid și s-a întâlnit cu două prietene care o așteptau deja.

După ce s-au luat în brațe și au schimbat câteva vorbe, cele trei fete au plecat spre studio, iar G-ul a rămas parcat în apropriere. Și dacă tot vorbim de mașină, un detaliu merită menționat… Potrivit informațiilor noastre, aceasta figurează pe numele Angelei Bostănică, mama influenceriței.

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