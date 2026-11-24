Dorian Popa e tot pieton! CANCAN.RO l-a surprins pe cunoscutul influencer Dorian Popa la Hâtz Diner Route 31, restaurant unde este asociat. După ce bea o berică responsabilă cu „băieții”, adică doamna Cori, asistenta lui personală, plus șoferul, Dorian face un lucru absolut neașteptat. Imaginile sunt neverosimile și au o explicație cel puțin interesantă. Dorian a venit la restaurant cu Rolls-ul, mai precis un Rolls-Royce Phantom cu motor de 6.7 litri, 563 cai-putere, pe care „Hâtz” și l-a colantat cu o culoare mai discretă. Dar cât de discret să fii să dai numerele jos?

Anul acesta, în februarie, Dorian Popa a fost condamnat definitiv la 8 luni de închisoare cu suspendare de Curtea de Apel București, pentru conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive. Era vorba de canabis, conform raportului oficial al INML. Dorian Popa a pledat vinovat, și-a asumat toată tărășenia, apoi a vorbit despre responsabilitate, despre ce a însemnat pentru el conștientizarea acestei grave erori de comportament. În privința sentinței judecătorești pronunțate de Curtea de Apel București, Dorian nu a avut nimic de protestat. Are un termen de încercare de doi ani, perioadă în care evident trebuie să fie băiat cuminte. Și chiar este, avem dovezi foto!

Iată-l deci pe Dorian destul de vesel, cu un pahar de bere, înconjurat de apropiați. E cu el doamna Cori, care îl ajută cu multe lucruri, de la poze la editare și strategie de comunicare. Plus șoferul. Cei trei se pregătesc să plece. Moment în care Dorian scoate din Rolls… plăcuțele de înmatriculare ale mașinii, pe care le montează. O fi dorit să păstreze discreția absolută asupra identității posesorului acestei bestii? Sau o fi vrut să evite vreo amendă pentru parcare? În orice caz, schema a ieșit. Dorian urcă frumos în spate alături de Cori. Stau ca belferii pe pielea albă a Rolls-Royce-ului.

În rest, Dorian Popa este în culmea fericirii. Are o soție tânără, cu care a făcut nunta pe 24 aprilie anul acesta, undeva în Buftea, pe malul lacului, într-o locație de vis. El continuă să-și amenajeze locuința pe gustul său. Recent CANCAN.RO a scris despre terasa de sticlă a lui Dorian, dotată cu șemineu, pentru nopțile reci, dar fierbinți în același timp! Ehei, preocupări de tineri însurăței! Imaginile pot fi văzute AICI.

Pe plan profesional, Dorian are ambiții și mai mari. Pregătește o platformă cu oferte de asigurări RCA, iar el este „fața” acestui nou business, ce se anunță extrem de profitabil. Detaliile pot fi găsite AICI.

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