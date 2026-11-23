Insula Iubirii a devenit un adevărat fenomen. Show-ul de la Antena 1 a ajuns la sezonul 10, iar în fiecare an numeroși concurenți vin în fața telespectatorilor cu poveștile lor. Cel care a fost martor la tot ce se întâmplă în Thailanda este Radu Vâlcan, prezentatorul emisiunii. În fața lui au stat numeroase cupluri, iar misiunea lui nu a fost deloc una ușoară. Unii dintre concurenți au reușit de-a lungul timpului să îl enerveze pe prezentator, însă acesta nu trebuie să își dezvăluie trăirile în fața lor. Cum gestionează Radu Vâlcan momentele în care unii dintre participanți îl aduc la limită?

Radu Vâlcan este prezentatorul Insula Iubirii încă din primul sezon, iar de-a lungul timpului a văzut multe. Dincolo de ceea ce văd telespectatorii pe micul ecran, experiența din Thailanda vine și cu provocări emoționale, oboseală, nervi și dor de familie pentru acesta. Deși la bonfire pare mereu calm, Radu Vâlcan a recunoscut că uneori este enervat de concurenți.

Radu Vâlcan, adevărul din spatele camerelor

Recent, prezentatorul a fost întrebat dacă se enervează în timpul filmărilor Insula Iubirii, iar acesta a recunoscut că există și astfel de momente. Soțul Adelei Popescu este implicat în tot ceea ce trăiesc concurenții în Thailanda, iar uneori interacțiunile cu participanții nu sunt lipsite de tensiuni.

Însă, deși admite că uneori concurenții îl mai enervează, asta și pentru că au păreri diferite, Radu Vâlcan nu permite ca aceste emoții să iasă la suprafață. Chiar dacă nu este de acord în unele situații cu concurenții și se enervează, Radu Vâlcan acționează ca un profesionist și nu lasă acest lucru să se vadă. Cu toate că are păreri diferite, prezentatorul nu și le expune niciodată și își păstrează calmul.

„Mai există discuții acolo, între mine și concurenți, evident, chiar și contradictorii. Pentru că avem păreri diferite, doar că, cumva, eu trebuie să-mi mențin calmul și poziția în care sunt acolo. Ei așteaptă de la mine niște… nu neapărat confirmări, dar așteaptă să vin cu un plus pentru ei să plece cel puțin de la Bonfire, de la Ceremonia Focului, să plece cumva altfel de acolo. Să se ducă la ei în vilă, să reflecteze la ce le zic și să ia aminte și știu ei mai departe ce au de făcut”, a mărturisit Radu Vâlcan, potrivit WOWbiz.ro.

Momente grele pentru Radu Vâlcan la Insula Iubirii

Deși nervii și oboseala își mai spun uneori cuvântul, Radu Vâlcan a precizat că în perioada filmărilor cel mai greu lucru de gestionat este dorul de familie și de casă. Acesta a mărturisit că ajunge de multe ori extenuat în camera sa, iar atunci când sună acasă, dorul îl copleșește și lacrimile încep să curgă.

„Să știi că nu de puține ori m-a năpădit și pe mine dorul de casă și mă retrag de acolo, ok, și pe fondul oboselii și așa mai departe… Și mă duc în casă și vorbesc la telefon cu Adela și încep să plâng de dor. De ea, de copii, de familie, pentru că… să înțeleagă și cei care participă acolo, că nu sunt singuri în situația asta”, a mai spus Radu Vâlcan.

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Foto: Instagram