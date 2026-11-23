Scandalul din Centrul Vechi, în urma căruia Gabi Tamaș a ajuns în arest la domiciliu, continuă să ridice semne de întrebare. De la ce a pornit conflictul și ce au declarat persoanele implicate? Avocatul fostului fotbalist, Virgil Boglea, a oferit noi detalii la Dan Capatos Show. Acesta a sugerat că totul ar fi început de la un motiv banal, pe care nu poate însă să îl dezvăluie. Vezi totul pe CANCAN.RO!

Deși nu a dezvăluit conținutul declarațiilor din dosar, avocatul a lăsat să se înțeleagă că incidentul nu ar fi avut la bază un motiv grav. Vezi emsiunea integrală aici!

„Cel mai probabil, de la niște prostii”, a răspuns Virgil Boglea. Întrebat dacă a fost vorba despre o simplă „prostioară”, avocatul a continuat: „Da, toți erau după o noapte de spritz. Și băieții respectivi”.

Băieții implicați în conflictul cu Tamaș au dat declarații

Virgil Boglea a precizat că băieții care au intrat în altercația cu Tamaș au dat declarații în noaptea incidentului, în fața polițiștilor. Ulterior, nu au participat la judecarea propunerii de arestare preventivă. Avocatul a declarat că procedura respectivă privea măsura preventivă, nu audierea persoanelor implicate în conflict. Acestea nu participă nici la judecarea contestației formulate de apărare.

„Ei au dat declarații în noaptea respectivă, în fața polițiștilor. Nu s-au prezentat la tribunal, pentru că s-a soluționat doar propunerea de arestare preventivă. Ei nu participă la procedurile astea, nici la contestația noastră.”

Ce urmează pentru Gabi Tamaș

Dan Capatos a vrut să afle ce urmează în cazul fostului fotbalist. Potrivit lui Boglea, contestația apărării și cea formulată de procurori urmează să fie judecate în aceeași ședință. În funcție de decizia instanței, măsura preventivă ar putea fi modificată. Dacă procurorii vor obține câștig de cauză, Tamaș s-ar putea întoarce în arest. Avocatul a spus că nu vrea să ia în calcul un asemenea scenariu. În varianta favorabilă apărării, fostul fotbalist ar putea ajunge sub control judiciar.

„Nu vreau să îmi închipui un asemenea scenariu”, a spus Virgil Boglea, după ce Dan Capatos a adus în discuție posibilitatea revenirii în arest. Întrebat despre varianta cea mai bună, avocatul a confirmat: „Momentan, control judiciar.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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