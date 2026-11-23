Specialiștii în astronomie anunță că urmează trei superluni spectaculoase. Aceste trei fenomene vin cu o semnificație aparte, iar prima se vede pe cer chiar marți, 24 noiembrie. În Ajunul Crăciunului, vom avea parte de cea mai luminoasă Lună din 2026!

În următoarea perioadă vor avea loc trei Luni pline consecutive. Prima va avea loc marți, 24 noiembrie, și poartă numele de Luna Castorului. Denumirea provine de la perioada anului în care castorii din America de Nord construiesc baraje și se pregătesc pentru iarnă. În alte zone este cunoscută sub denumirile Luna Înghețului sau Luna Zăpezii. Astfel, în această noapte, Luna va fi extrem de luminată și poate fi admirată din toate colțurile lumii. Totuși, punctul culminant va fi în Ajunul Crăciunului, 24 decembrie, când are loc cea de-a doua superlună.

Luna Castorului, fenomenul spectaculos din noiembrie

Luna Castorului, adică Luna plină din noiembrie, va atinge faza maximă marți, 24 noiembrie, până la ora 9:53, ora coastei de est a Statelor Unite. În România, acest moment corespunde orei 16:53, atunci când Luna plină se va afla sub orizont în America de Nord.

Cel mai bun moment în care poate fi admirată este marți seara, la răsărit, când va apărea la est, în aproximativ același timp în care Soarele va apune la vest. Totuși, Luna va putea fi văzută luminată și luni sau miercuri seara, însă marți va face spectacol pe cer.

Ce înseamnă o Superlună și când au loc următoarele

Superluna se referă la fenomenul care are loc atunci când faza de Lună plină coincide cu apropierea satelitului natural de Pământ, pe orbita sa eliptică. Distanța dintre Lună și Pământ variază pe parcursul lunii, iar în medie, satelitul natural se află la aproximativ 384.472 kilometri de planeta noastră.

Atunci când au loc aceste fenomene, satelitul se află la cea mai mică distanță de Pământ, ceea ce face să pară că Luna este mai mare și mai strălucitoare decât de obicei. Pe lângă Luna Castorului, în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, are loc cea de-a doua Lună plină, numită Superluna Rece. Aceasta va fi cea mai spectaculoasă. În plus, ultima va avea loc pe 22 ianuarie 2027 și se numește Superluna Lupului.

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