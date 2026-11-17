Finalul lunii noiembrie vine cu o încărcătură astrală puternică. Jupiter, marele benefic, și Marte, micul malefic, sunt ambele blocate pe karmă. Astfel, în această perioadă fiecare va primi ce merită. Pentru unii nativi perioada vine cu vești proaste, în timp ce pentru alții se anunță vești extraordinare. Taurii se numără printre norocoșii zodiacului la finalul lunii noiembrie.

În prezent, Venus se află în mișcare directă, după ce a ieșit din retrogradare, și tranzitează zodia Balanței. Astfel, în această perioadă se pune accentul pe talentele pe care nativii le au, iar pentru unii eforturile din ultima perioadă o să fie răsplătite din plin. În ceea ce îi privește pe Tauri, pentru ei urmează o perioadă de ascensiune.

Zodia care semnează un contract important

Printre norocoșii zodiacului din această perioadă se numără cei născuți în zodia Taur. Pentru acești nativi este momentul să culeagă roadele muncii de până acum. După o lungă așteptare, în care aproape și-au pierdut speranța, nativii vor primi o oportunitate în ceea ce privește cariera.

Taurii își pot schimba locul de muncă, iar de această dată vor semna un contract avantajos, care îi va mulțumi. Nu este exclus chiar să apară o schimbare de carieră și acești nativi să se îndrepte către un domeniu nou.

De asemenea, este o perioadă în care Taurii ar trebui să își pună în aplicare ideile și să lanseze un proiect nou. Succesul este garantat. Mai mult, nativii își pot exploata talentele, fapt ce le poate aduce o nouă sursă de venit.

„Taurii pot primi vești legate de un nou serviciu sau de o nouă ocupație. Planetele au fost retrograde, iar mulți dintre ei au așteptat aceste vești bune, ajungând chiar să aibă impresia că nu vor mai veni. Nu trebuie uitat că Taurul este tot o zodie venusiană, la fel ca Balanța. Ambele zodii au foarte multe talente pe care nu și le exploatează. Până pe 4 decembrie este o perioadă foarte bună pentru ca Taurii să încerce să pună în practică anumite idei și chiar să câștige bani din talentele lor”, spune Cristina Demetrescu.

Până în data de 4 decembrie, Taurii sunt susținuți din plin de astre, iar norocul este de partea lor. Nu trebuie să rateze această perioadă, căci acum este momentul în care trebuie să acționeze. Succesul le este garantat și tot ce au de făcut este să își pună în practică ideile.

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