Puțini sunt cei care cunosc astăzi istoria aparte a unui oraș din România. Este vorba despre un oraș unic, care a aparținut în același timp de două țări, însă a funcționat ca o singură entitate. Deși orașul era separat în două, locuitorii acestuia au fost mereu uniți și se considerau parte din aceeași comunitate.

Orașul care are o istorie unică în România este orașul Focșani. Până în 1859, atunci când a avut loc Unirea Principatelor Române, nu exista ca astăzi un singur Focșani. La acea vreme orașul era împărțit în două, pe de o parte exista Focșanii Munteni, aflați în Țara Românească, și Focșanii Moldoveni, aparținând Moldovei.

Singurul oraș din România care a aparținut în același timp de două țări

Chiar dacă oamenii s-au considerat mereu parte din aceeași comunitate, divizarea Focșaniului era cât se poate de reală, iar râul Milcov marca granița dintre cele două principate. Trecerea între Focșanii Munteni și Focșanii Moldoveni se făcea la fel ca astăzi, existând puncte de control, bariere și taxe vamale.

Astfel, deși locuitorii din cele două așezări se considerau parte din aceeași comunitate, pentru a trece dintr-o parte în alta trebuiau să plătească. Taxele vamale se aplicau pentru orice trecere, chiar dacă cineva doar voia să meargă la un magazin în partea cealaltă sau să își viziteze rudele.

Divizarea orașului a durat până când Alexandru Ioan Cuza a fost ales ca domnitor al celor două principate. Una dintre primele măsuri pe care acesta a luat-o a fost desființarea graniței de pe Milcov. Astfel, cele două jumătăți ale orașului Focșani s-au unit.

Mai mult, după Mica Unire, orașul a avut o importanță politică majoră. În Focșani a funcționat Comisia Centrală, o instituție care era responsabilă cu armonizarea legislației dintre Moldova și Țara Românească. Astfel, pentru o perioadă acest oraș ajunsese să fie pe același plan cu marile centre politice ale vremii, București și Iași.

Orașul Focșani are o istorie aparte, fiind singurul oraș care a aparținut simultan de două țări. Însă, deși granița era reală, locuitorii nu s-au considerat niciodată separați și au funcționat mereu ca o singură comunitate.

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