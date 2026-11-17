Vremea se înrăutățește în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii au anunțat noi episoade de instabilitate atmosferică. Marți, specialiștii ANM au instituit avertizări de Cod portocaliu și Cod galben, care vizează cantități importante de precipitații și intensificări ale vântului. Situația va fi deosebit de dificilă în regiunile montane, unde ploile ar putea aduce acumulări de până la 90 l/mp.

Avertizarea emisă de meteorologi a intrat în vigoare marți, 17 noiembrie, de la ora 10:00, și rămâne valabilă până vineri, 20 noiembrie, la aceeași oră. Conform prognozei ANM, precipitațiile vor cuprinde cu precădere partea vestică a țării și regiunile montane, unde, izolat, ploile vor fi însoțite de tunete și fulgere.

Cod portocaliu de precipitații

Codul portocaliu este valabil de marți, 17 noiembrie, ora 20:00, până miercuri, 18 noiembrie, ora 20:00. Avertizarea vizează Carpații Occidentali, anumite zone din vestul Carpaților Meridionali și nordul Carpaților Orientali. ANM anunță precipitații abundente, cu valori cuprinse între 50 și 70 l/mp.

În unele zone restrânse, cantitățile de apă ar putea atinge chiar și 80-90 l/mp, fie în urma unor episoade de ploaie de scurtă durată, fie prin acumularea precipitațiilor.

Cod galben de ploi torențiale în vestul și nordul țării

Tot de marți seară, de la ora 20:00, și până miercuri, 18 noiembrie, la ora 20:00, meteorologii au instituit și Cod galben de ploi. Sub incidența acestuia se află regiunile Banat, Crișana și Maramureș, dar și nordul și sud-vestul Transilvaniei, vestul Carpaților Meridionali și anumite zone din nordul Carpaților Orientali.

Sunt așteptate precipitații sub formă de averse, iar acumulările de apă vor varia, în mod obișnuit, între 25 și 50 de litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla cu putere până la 120 km/h

ANM a emis și o atenționare de Cod galben pentru intensificări ale vântului, valabilă de marți, 17 noiembrie, începând cu ora 10:00, până miercuri, 18 noiembrie, la aceeași oră. Cele mai puternice rafale sunt așteptate în zonele montane, unde viteza vântului va ajunge la 70-90 km/h. La altitudini de peste 1.800 de metri, valorile pot urca până la 90-120 km/h.

Vântul va continua să creeze probleme și în zilele următoare. Marți și miercuri, fenomenele vor fi resimțite cu precădere în vestul și sud-estul României, precum și în zonele montane. Joi, 19 noiembrie, intensificările se vor manifesta pe arii restrânse în sud-vestul țării.

Meteorologii avertizează că situația se va schimba în noaptea de joi spre vineri, când rafalele vor cuprinde toate regiunile. În cea mai mare parte a teritoriului, vântul va atinge viteze de 45-55 km/h. La munte, în zonele înalte, rafalele vor putea depăși pragul de 100 km/h.

Pe durata intervalului, precipitațiile vor continua în regiunile din vestul României și în zonele montane, unde se estimează cantități de apă cuprinse între 25 și 60 l/mp, pe alocuri. În vestul și sud-vestul țării, ploile pot fi însoțite izolat de fulgere și tunete.

CITEȘTE ȘI: Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Pe ce dată ninge în București. E mai devreme decât ne așteptam

De la toamnă la iarnă în doar câteva zile! Ce arată prognoza meteo pentru România