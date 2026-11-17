După ce Bianca Iotu a aruncat în foc colierul care simbolizează relația cu Remi, cel din urmă părăsit a încercat să își panseze rănile în compania ispitei Daniela. Încă de la primele zile petrecute pe Insulă, în timpul unei băi în mare, Remi i-a garantat ispitei că vor păstra legătura imediat cum ajung în România. De altfel, după acest moment, Bianca a decis să își dea frâu liber sentimentelor și să se apropie de Narcis Bujor.

Ei bine, se pare că Remi nu au mai așteptat până la terminarea filmărilor și a căzut în „păcatul Danielei”. Potrivit imaginilor de prezentare al emisiunii din această săptămână, cei doi petrec ore întregi în mare, locul unde are loc primul lor sărut.

„Băi, dar cum poate sta Remi ore întregi cu Daniela în mare? Adică de ce te ascunzi? Că nu poți să vorbești în casă?”, a spus Prințul Marco în timp ce era cu ochii după cei doi.

În timpul testimonialelor, Remi și Daniela au recunoscut că s-au sărutat.

Remi: Da (n.r întrebat dacă s-au sărutat). Daniela: Da. Cred că de mai multe ori. Remi: Chiar mă emoționez, pe bune, chiar e mișto rău de tot fata asta.

Remi a cedat după bonfire-ul cu Narcis Bujor

După ce a văzut imaginile în care Bianca a picat în ispită cu Narcis Bujor, Remi a mai primit o lovitură chiar de ziua sa de naștere: o întâlnire față în față cu bărbatul cu care a fost tradus. La ceremonia focului la care au participat, cei doi și-au aruncat replici acide și nu s-au menajat deloc.

După întâlnirea de gradul zero pe care a avut-o cu Narcis, Remi s-a întors în vilă și a participat la petrecerea aniversară dată în cinstea lui. Însă, deși ziua trebuia să fie una fericită pentru el, a venit la pachet cu multă tensiune. După petrecere, Remi și-a înecat amarul și și-a plâns suferința pe câteva piese de dor și jale.

„Ea nu m-a văzut niciodată plângând. Niciodată, în patru ani de zile, ea nu m-a văzut o dată plângând în fața ei. Am simțit o furie! Multitudinea de emoții se adună și, la un moment dat, trebuie eliberat”, a spus Remi la testimoniale.

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