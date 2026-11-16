John Allen Rubio, un american în vârstă de 46 de ani, condamnat pentru uciderea a trei copii în 2003, a fost executat prin injecție letală în Texas. Înainte să moară, bărbatul a făcut o declarație tulburătoare, susținând că urmează să se reîntâlnească în Rai cu victimele sale.

Execuția a avut loc joi la penitenciarul din Huntsville, Texas. Potrivit Associated Press, John Allen Rubio a fost declarat mort după administrarea unei injecții letale.

Bărbatul fusese condamnat pentru uciderea a trei copii, cu vârste cuprinse între două luni și trei ani, într-un apartament din orașul Brownsville, situat în apropierea graniței Statelor Unite cu Mexicul.

Ultimele cuvinte ale criminalului înainte de execuție

Înainte de administrarea injecției letale, John Allen Rubio a fost asistat de un consilier spiritual, care a rostit o scurtă rugăciune.

Bărbatul le-a mulțumit rudelor și prietenilor pentru sprijinul oferit și a susținut că anii petrecuți în închisoare l-au schimbat. De asemenea, le-a mulțumit angajaților penitenciarului pentru că l-au ajutat să se apropie de credință.

„Nu mai sunt aceeași persoană care am fost odată”, a declarat Rubio.

Bărbatul și-a cerut iertare familiei partenerei sale, Angela Camacho, care execută o pedeapsă cu închisoarea pe viață pentru implicarea în crime.

„Vreau să spun că îmi pare rău față de familia soției mele. Nu pot schimba trecutul, dar vă pot spune că viața mea se va sfârși. Însă asta nu vă va face fericiți”, a spus el.

Cea mai tulburătoare declarație a venit cu doar câteva momente înainte de execuție.

„În scurt timp voi fi alături de copiii mei. Sunt pregătit să merg în Rai, alături de Domnul și Mântuitorul meu”, a afirmat John Allen Rubio.

Potrivit sursei, bărbatul a fost declarat mort la 21 de minute după începerea procedurii.

Crimele pentru care John Allen Rubio a fost condamnat la moarte

Crimele au avut loc în 2003, în locuința pe care Rubio o împărțea cu partenera sa, Angela Camacho, în Brownsville.

Victimele au fost Julissa Quesada, în vârstă de trei ani, John E. Rubio, de 14 luni, și Mary Jane Rubio, o fetiță de numai două luni. Potrivit documentelor judiciare, Rubio nu era tatăl biologic al celor doi copii mai mari, ci doar a fetiței de două luni.

În timpul anchetei și al proceselor, bărbatul a susținut în repetate rânduri că minorii ar fi fost posedați și că el ar fi fost „alesul” care trebuia să salveze lumea.

Experții apărării l-au diagnosticat cu schizofrenie paranoidă, însă concluziile lor au fost contestate de specialiștii acuzării.

Prima condamnare a lui Rubio a fost anulată de o instanță de apel, după ce judecătorii au stabilit că anumite declarații ale partenerei sale fuseseră admise în mod necorespunzător ca probe.

La rejudecarea cazului, Rubio a invocat din nou lipsa responsabilității penale din cauza unei tulburări mintale, însă a fost găsit vinovat și condamnat la moarte. Angela Camacho și-a recunoscut vinovăția și a fost condamnată la închisoare pe viață.

CITEȘTE ȘI:

Alertă pentru turiștii care vizitează Târgurile de Crăciun din Europa. Avertismentul transmis de SUA

Acuzații de țeapă cu Lamborghini și Ferrari! Au apărut turbulențe în imperiul american al Alinei Vidican și al soțului milionar