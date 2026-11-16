Poveste de dragoste cu final fericit pentru doi foști concurenți de la Mireasa – Regatul Inimii! Claudia Demeter și Valentin Netejoru au făcut următorul pas în relația lor și au devenit logodnici, într-un decor spectaculos din Malta. Cei doi s-au cunoscut în cadrul emisiunii de la Antena 1 și acum au demonstrat că sentimentele lor sunt suficient de puternice pentru a-și dori o familie împreună.

Vestea cu privire la cererea în căsătorie a fost făcută publică de Simona Gherghe, în platoul emisiunii matrimoniale. Momentul special a avut loc în timpul unei călătorii în Malta, pe care Claudia Demeter și Valentin Netejoru au crezut inițial că o fac pentru filmarea unui material destinat reality show-ului. În realitate, tânărul pregătise în secret o surpriză romantică pentru partenera sa și alesese deja locul în care urma să îi ceară mâna.

Pentru Claudia, excursia a avut o semnificație aparte, fiind și prima experiență cu avionul.

„Am câteva emoții! Este prima oară când zbor cu avionul”, i-a spus Claudia partenerului ei de viață.

Claudia Demeter și Valentin Netejoru s-au logodit

Ajunși în Malta, cei doi au avut ocazia să descopere mai multe obiective turistice, însă adevărata surpriză o aștepta pe concurentă la Upper Barrakka Gardens. Acolo, Valentin a ales să își exprime sentimentele și să îi propună să își unească destinele.

„Îți mulțumesc pentru că ai apărut în viața mea și ai scos tot ce este mai bun din mine, într-un timp foarte scurt. Ai reușit să îmi arăți că am o parte sensibilă, de care nu știam! Îmi doresc să îmi petrec toată viața alături de tine. Claudia, vrei să fii soția mea? Te iubesc!”, i-a spus Valentin Netejoru.

Vizibil emoționată, Claudia nu a stat pe gânduri și a acceptat cererea în căsătorie, confirmând că își dorește să își petreacă viața alături de bărbatul pe care l-a cunoscut în emisiune.

„Da! Și eu te iubesc! Sunt a ta!”, a răspuns Claudia Demeter.

Cei doi se alătură astfel numeroaselor cupluri care și-au găsit jumătatea în cadrul reality show-ului de la Antena 1 și care au ales să continue povestea de iubire și după experiența televizată.

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