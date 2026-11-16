Serghei Mizil a făcut din nou spectacol la Capatos! De data asta, Serghei a avut câteva cuvinte „tari” la adresa nunții de la Oradea a fetei fostului premier Bolojan, nuntă gestionată cu rigoare și cu ajutorul SPP de însuși socrul mic. CANCAN.RO prezintă declarații de pomină ale lui Serghei Mizil, care zice că ar fi „ciordit” sfeșnicele de pe mesele nuntașilor lui Bolojan, de la luxosul „Palazzo”, salonul de nunți unde fostul premier și-a măritat fiica.

„Dacă mă duceam la nunta fetei lui Bolojan, ciordeam sfeșnicele!” – îmbrăcat cu o cămașă hawaiană și cu tatuajele la vedere, Serghei Mizil intră direct în miezul problemei, cu replicile lui pline de haz. Invitat la Capatos Show, Serghei Mizil a continuat să comenteze savuros detalii de la nunta fetei lui Ilie Bolojan, fostul premier al României. Serghei spune că n-a văzut nicio blană, dar i-a taxat dur pe nuntași, care ar fi venit „mascați” la eveniment, dezbrăcați de orice podoabe de lux, ca să dea bine, deși afară erau doar 5 grade și cam sufereau nuntașii de frig.

Serghei a avut însă cele mai multe aprecieri față de luxul de la Palazzo, salonul de nunți: „Eu ciordeam sfeșnicul dacă eram acolo” 😀 – declară Serghei Mizil, care a fost atât de impresionat de opulența localului încât nu s-a putut abține să nu facă o comparație cu nunta lui Pescobar, adică milionarul Paul Nicolau, antreprenor și deținător a 12 restaurante cu profil pescăresc, printre care Taverna Racilor. „Pescobar e un cetățean care are banii lui, nu face politică”, spune Serghei Mizil, care observă că nici Pescobar nu avea la nunta lui sfeșnice pe fiecare masă, sau vitralii, cum avea Palazzo de la Oradea. „Se compară cu fumurile ăluia? Nici la palatele prezidențiale nu vezi așa ceva”, spune Serghei Mizil.

Serghei Mizil, impresionat de localul unde și-a făcut nunta fata lui Bolojan

Sâmbătă a avut loc căsătoria fiicei lui Ilie Bolojan, Lucia Maria Bolojan cu Daniel Bota, fost fotbalist la FC Bihor. Evenimentul a avut loc la salonul de evenimente „Palazzo” din Oradea, local deținut de Natalia și Gheorghe Dumitru Neag, implicați în contracte consistente cu autoritățile locale din Bihor. Salonul Palazzo este operat de Balearia Food SRL, deținută în părți egale de Dumitru Neag și Adrian-Dănuț Țeț, care poartă același nume de familie cu Beniamin Țeț, cumnatul lui Florin Birta, primarul Oradiei și vechi colaborator al fostului premier, socru mic la nuntă.

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