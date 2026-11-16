O discuție despre aparițiile publice ale lui Ilie Bolojan a stârnit reacții și comentarii în cadrul emisiunii Dan Capatos Show. Stilul vestimentar sobru al politicianului a fost analizat de Serghei Mizil și Dan Capatos, care au remarcat că acesta preferă ținutele simple și funcționale, departe de imaginea unor politicieni preocupați de eleganța afișată în spațiul public.

Invitat în emisiunea Dan Capatos Show, Serghei Mizil a comentat felul în care se prezintă Ilie Bolojan la aparițiile publice, susținând că actualul lider politic a ales întotdeauna discreția în materie de vestimentație. Discuția a pornit de la imaginea publică a acestuia și a continuat cu observații legate de personalitatea și atitudinea sa în relația cu presa.

Stilul vestimentar al lui Ilie Bolojan, analizat în direct

În timpul emisiunii, Serghei Mizil și Dan Capatos au discutat despre modul în care Ilie Bolojan se prezintă în spațiul public și despre felul în care imaginea sa contrastează cu tendințele tot mai des întâlnite în rândul persoanelor publice.

Serghei Mizil a fost de părere că actualul politician nu pune accent pe aparițiile sofisticate și că preferă un stil vestimentar simplu, caracterizat drept unul specific unui „conțopist”.

„Bolojan aşa se îmbracă”, a spus Serghei Mizil în cadrul emisiunii.

La rândul său, Dan Capatos a remarcat că nu și-l amintește pe Ilie Bolojan afișând o preocupare deosebită pentru imagine sau pentru ținute spectaculoase.

„Nici nu l-am văzut vreodată vreun Cătălin Botezatu, să aibă o atitudine”, a afirmat prezentatorul.

Imagine de politician sobru și rezervat

Discuția nu s-a rezumat doar la vestimentație. Serghei Mizil a comentat și expresia serioasă pe care Ilie Bolojan o afișează de cele mai multe ori în aparițiile sale publice, susținând că aceasta contribuie la imaginea de om ferm și greu de abordat.

Potrivit acestuia, politicianul nu este genul care să facă glume sau să încerce să destindă atmosfera în relația cu jurnaliștii. În opinia lui Serghei Mizil, această atitudine este în concordanță cu profilul public pe care și l-a construit de-a lungul anilor.

„Nici nu se pretază, că el are o faţă de om dur. Nu l-am văzut să râdă. Şi atunci când l-au întrebat de nuntă (n.r – presa), în loc să facă o caterincă cu ziariştii, era tot sprâncenat, s-a întors şi a plecat”, a declarat Serghei Mizil.

De-a lungul timpului, Ilie Bolojan a fost asociat cu imaginea unui politician concentrat pe administrație și pe rezultate, evitând de cele mai multe ori expunerea mondenă sau aparițiile atent construite din punct de vedere al imaginii.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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