Alina Pușcău se luptă cu boala dar nu mai face chimioterapie. Olga Barcari, detalii despre calvarul prin care trece prietena sa: „Mi-a înghețat sufletul”

Olga Barcari a oferit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, noi informații despre starea de sănătate a Alinei Pușcău. Fosta concurentă de la „Asia Express” a povestit că modelul a trecut printr-un adevărat calvar după ce a primit diagnosticul de cancer mamar și că abia acum începe să-și revină după atâta suferință. Bruneta a mărturisit că a simțit cum îi fuge pământul de sub picioare când a aflat că cea mai bună prietenă a ei se luptă cu o boală atât de cruntă.

Fosta iubită a lui Cătălin Bordea și Alina Pușcău s-au cunoscut la „Asia Express” și au devenit prietene la cataramă. Olga a povestit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că a încremenit când a aflat că șatena are cancer și că s-a rugat zi și noapte la Dumnezeu pentru sănătatea ei. Gândul că una dintre cele mai dragi persoane din viața ei trece printr-un asemenea calvar a lovit-o din plin, iar Olga n-a putut decât să spere că prietena ei va avea puterea să învingă boala.

„Când am aflat că Alina are cancer, am încremenit. Mi-a înghețat sufletul pentru o secundă. M-am gândit la ce era mai rău. Am ajutat-o prin faptul că i-am fost alături și că am făcut-o să râdă. Sincer, cred că ea m-a ajutat mai mult, pentru că mi-a dat multe sfaturi despre sănătate și a avut mai multă grijă de mine. Eu i-am fost alături cu prezența, sufletul și rugăciunile mele”, a spus Olga pentru CANCAN.RO.

A trecut prin chinuri groaznice

Olga Barcari a povestit că Alina Pușcău se simte mult mai bine, că s-a apucat din nou de sport și că a început să mănânce. Numai că până să ajungă aici, modelul a trecut prin momente înfiorătoare. Bruneta a dezvăluit că, în perioada în care a făcut chimioterapie, prietena ei a îndurat chinuri groaznice și că vomita fără oprire. Tratamentul i-a dat mari bătăi de cap, iar suferința a fost cumplită! Și, deși acum începe să se pună pe picioare, lupta nu s-a încheiat. Fosta lui Cătălin Bordea a mai declarat că Alina trebuie să urmeze un tratament toată viața pentru a reduce riscul ca boala să revină.

„Acum se simte mai bine, a început să facă sport și vorbim des. Chiar aseară am vorbit. Începe să își revină și să se regenereze de când nu mai face chimioterapie. A început să mănânce mai bine, pentru că înainte nu putea să mănânce aproape deloc. O să își revină. Va trebui să urmeze un tratament toată viața, pentru a preveni revenirea cancerului, dar măcar nu mai face chimioterapie, care o punea la pământ. Timp de zece zile vomita și nu putea să mănânce. Îi era extrem de greu. Noroc că mama ei i-a fost alături”, a povestit bruneta.

Marea dorință a Alinei Pușcău

Vara aceasta, Alina Pușcău a fost diagnosticat cu cancer mamar, iar la scurt timp a început tratamentul în America. Ședințele de chimioterapie au fost greu de îndurat, dar au dat roade. În luna octombrie, fosta concurentă de la „Asia Express” a aflat că toate cele 11 tumori au dispărut. Modelul a mărturisit că această experiență i-a schimbat radical viața și că acum își dorește mai mult ca oricând ca oamenii să fie mai buni și mai uniți.

„Dorința mea pentru lume este simplă: Dragostea să umple fiecare inimă, pacea să ajungă în fiecare suflet, iar sănătatea să binecuvânteze fiecare viață. Fie ca noi să ne vindecăm împreună, să ne iubim unii pe alții și să ne amintim că dragostea este cel mai mare dar pe care îl putem oferi”, a transmis Alina Pușcău, în mediul online.

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