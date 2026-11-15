Fiica lui Jorge a devenit majoră! Karina, obligată să respecte reguli și după 18 ani: „Dacă face asta, dorm liniștit”

Fiica lui Jorge a devenit majoră! Karina, obligată să respecte reguli și după 18 ani: „Dacă face asta, dorm liniștit”
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Jorge a trăit unul dintre cele mai emoționante momente din viața de tată. Karina, fiica sa din fosta căsnicie cu Alina Laufer, a împlinit 18 ani, iar artistul a fost prezent la petrecerea organizată cu această ocazie. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, cântărețul ne-a povestit cum a fost pentru el să-și vadă fiica împlinind 18 ani , dacă a devenit un tată mai permisiv și, mai ales, cum va reacționa atunci când în viața tinerei va apărea un băiat.

Au trecut parcă într-o clipă anii în care Jorge își ținea fiica în brațe, iar acum artistul trebuie să se obișnuiască nu noua realitate: Karina este oficial majoră! Tânăra a împlinit 18 ani, iar momentul a fost sărbătorit vineri seară, în cadrul unei petreceri la care au fost prezenți cei dragi. Nici mama ei, Alina Laufer, nici Jorge nu au lipsit de la eveniment.De altfel, artistul nu și-a ascuns deloc sentimentele. Ba chiar spune că a așteptat majoratul aproape la fel de nerăbdător ca fiica sa. Momentul în care ceasul a bătut ora 00:00 a venit cu un amestec de bucurie, euforie, dar și nostalgie.

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Jorge, alături de fiica sa, Karina, la petrecerea de majorat.

Jorge: „Am așteptat ziua asta mai ceva ca ea”

Jorge a povestit pentru CANCAN.RO  cum a fost petrecerea, ce reguli mai există în familia lui acum că fiica sa a devenit adult și de ce nu se consideră un tată gelos. Artistul a vorbit deschis si despre cel mai greu lucru pe care trebuie să-l accepte un părinte atunci când copilul crește: să-i ofere libertatea de a lua propriile decizii.

CANCAN.RO: Cum ați trăit momentul în care fiica voastră a împlinit 18 ani? V-a lovit nostalgia?

Jorge: Am așteptat ziua asta mai ceva ca ea, să știți. În ultimele două săptămâni număram zilele și îmi tot ziceam „gata, vine, vine”. Iar la 12 noaptea fix, când a intrat ziua ei, m-a luat un val de euforie și de emoție pe care nu știu cum să-l descriu. Eram fericit dar și emoționat. Nici acum nu-mi vine să cred ce fată mare am. Mă uit la ea și îmi tot spun „asta e fetița mea?”. Da, a venit și nostalgia, dar una frumoasă. Sunt binecuvântat cum a crescut și mă bucur doar că am fost lângă ea în tot drumul ăsta.

CANCAN.RO: Cum a arătat petrecerea de majorat?

Jorge: A fost exact cum și-a dorit-o ea, și asta a contat cel mai mult pentru mine. Nu m-am băgat prea mult în organizare, pentru că e petrecerea ei, nu a mea. Eu am stat mai mult pe margine și m-am uitat la ea. Recunosc, am și dansat. Am văzut-o râzând cu oamenii ei și mi-am zis că, dacă la 18 ani ai lângă tine oameni care te iubesc, înseamnă că ceva ai făcut bine.

CANCAN.RO: A avut o dorință specială pe care ați încercat să i-o îndepliniți?

Jorge: Am încercat, cum încearcă orice părinte, să-i facem ziua aia specială. Dar eu cred că lucrul pe care și-l dorește cel mai mult nu se cumpără. Își dorește să fim acolo, să o ascultăm, să nu o judecăm. Știi vorba aia „Ascultăm și nu judecăm” :-))

CANCAN.RO: Ai realizat că, oficial, nu mai ai un copil, ci o domnișoară în toată regula?

Jorge: Pe hârtie, da. În capul meu mai durează un pic. Mă trezesc că încă o întreb dacă a mâncat sau dacă s-a îmbrăcat destul de gros, iar ea se uită la mine cu privirea aia de „don Patron, serios?”. Dar da, văd o domnișoară. Văd cum gândește, cum vorbește, ce opinii are. Uneori are dreptate și mă enervează că are dreptate. Cred că ăsta e semnul clar că a crescut.

Karina, în centrul atenției la petrecerea de majorat

Jorge: „Trebuie să o las să ia singură decizii.”

CANCAN.RO: Ești un tată strict sau ai devenit mai permisiv?

Jorge: Am fost mai strict când era mică, pentru că atunci avea nevoie de reguli clare. Pe măsură ce a crescut, am înțeles că dacă o țin prea strâns, o să înceapă să-mi ascundă lucruri. Eu nu vreau un copil care îmi ascunde lucruri, vreau un copil care vine să-mi spună. Așa că am lăsat mai mult loc discuției. Nu zic că sunt permisiv. Zic că am învățat să ascult înainte să zic „nu”.

CANCAN.RO: Acum că are 18 ani, are voie să vină acasă la orice oră sau există în continuare reguli?

Jorge: Nu mai stau cu ochii pe ceas ca un paznic, dar nici n-am renunțat la tot. Regula noastră e simplă: să știu unde e și să-mi dea un semn că a ajuns cu bine. Atât. Dacă știu asta, dorm liniștit. Ei, liniștit… să zicem că dorm. Restul ține de încrederea pe care am construit-o în anii ăștia. Până acum nu m-a dezamăgit.

CANCAN.RO: Care e cel mai greu lucru pentru tine în faptul că fiica ta a crescut?

Jorge: Cel mai greu e să învăț să las. Toată viața am fost obișnuit să fiu primul care sare: o problemă la personală, o supărare, o zi proastă, și tata era acolo cu o soluție. Acum trebuie să mă abțin. Trebuie să o las să ia singură decizii, chiar și când eu aș face altfel. Pentru un tată asta e greu, pentru că instinctul tău e să protejezi. Dar am înțeles că, dacă vreau să devină o femeie puternică, trebuie să-i dau spațiu să fie ea. Eu rămân aici, cu ușa deschisă, oricând are nevoie.

CANCAN.RO: Ai cunoscut vreun băiat care i-a atras atenția? Ești genul de tată gelos?

Jorge: Aici o să vă dezamăgesc, pentru că viața ei sentimentală e a ei. Nu e treaba mea s-o povestesc, și nici a presei. Ce pot să spun e că eu ca tată nu sunt gelos, n-are rost să mint. Am învățat că gelozia nu o protejează. O protejează faptul că știe cât valorează. Dacă știe asta, o să aleagă bine.

CANCAN.RO: Cum trebuie să fie băiatul care vrea să intre în viața fiicei tale ca să primească aprobarea ta?

Jorge: Prima dată trebuie să primească aprobarea ei, nu pe a mea. Eu vin după. Dar dacă mă întrebați ce aș vrea să văd: un om care o respectă, care o ascultă și care nu încearcă s-o schimbe. Să o facă să râdă și să fie lângă ea și când nu e ușor. Dacă o face fericită, a câștigat un prieten, în mine.

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