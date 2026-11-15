Nicolae Furdui Iancu și Minodora, vedetele nunții fiicei lui Ilie Bolojan. Invitații s-au delectat cu un meniu sofisticat

Nicolae Furdui Iancu și Minodora, vedetele nunții fiicei lui Ilie Bolojan. Invitații s-au delectat cu un meniu sofisticat
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Peste 500 de invitați, preparate sofisticate, artiști cunoscuți și nume importante din politică. Nunta Luciei Maria, fiica cea mare a lui Ilie Bolojan, și a lui Daniel Bota a fost un eveniment de 5 stele. Mirii au ales un meniu care a îmbinat preparatele rafinate cu cele tradiționale, iar atmosfera a fost întreținută de Minodora și Nicolae Furdui Iancu.

Petrecerea de nuntă a avut loc sâmbătă seară, începând cu ora 18:00, la Palazzo Grand Hall din Oradea, una dintre cele mai noi locații destinate evenimentelor din oraș. Potrivit informațiilor publicate de eBihoreanul.ro, numărul invitaților ar fi depășit 500, printre aceștia numărându-se atât rude și prieteni ai mirilor, cât și oameni cunoscuți din lumea politică.

Lucia Maria și Daniel Bota și-au sărbătorit nunta alături de familie și prieteni.

Ce preparate au primit invitații la nunta fiicei lui Ilie Bolojan

Iar dacă lista invitaților a fost una generoasă, nici meniul nu a fost lipsit de surprize. Printre preparatele servite s-au numărat salata de vinete, mușchiulețul de porc cu cremă de sparanghel sau sos brun, chiftelele de mangaliță și pieptul de pui în crustă panko. Nici bucatele tradiționale nu au lipsit de pe mese: ciorba bihoreană și sarmalele au completat meniul, iar la desert invitații au avut tort și candy bar. Meniul a fost unul standard al locației Palazzo Grand Hall.

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Minodora și Nicolae Furdui Iancu au cântat la petrecere

Nici muzica nu a fost lăsată la voia întâmplării. Pentru ca invitații să aibă parte de o seară pe cinste, programul artistic a inclus nume cunoscute din muzica românească. Minodora, apreciată pentru piesele sale de petrecere, și interpretul de muzică populară Nicolae Furdui Iancu au urcat pe scenă.

Atmosfera a fost completată de formația Dragoș and Friends, dar și de un cvartet de coarde din care au făcut parte muzicieni ai Filarmonicii. Un amestec de muzică de petrecere, folclor și momente instrumentale, pentru toate gusturile.

Unul dintre momentele serii i-a avut în prim-plan chiar pe miri. Lucia Maria și Daniel Bota au deschis petrecerea dansând pe melodia „Feel”, interpretată de Robbie Williams, în aplauzele celor prezenți.

Emil Boc, Ciprian Ciucu și Vasile Blaga, printre invitați

La eveniment au ajuns și mai multe nume cunoscute din politică și administrație. Printre participanți s-au numărat primarul Oradei, Florin Birta, președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

Lista a continuat cu senatorul PNL Vasile Blaga, europarlamentarul Gheorghe Falcă, liderul UDMR Bihor, Cseke Attila, fost ministru, și fostul prefect Claudiu Pop. La petrecere a fost prezent și Dinu Iancu-Sălăjanu, președintele Consiliului Județean Sălaj.

Un alt invitat a fost PS Virgil Bercea, episcopul greco-catolic de Oradea, care a ajuns la eveniment pentru a rosti o rugăciune, fără să rămână însă la petrecere.

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