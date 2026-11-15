Claudia Ion și Andrușca, confruntare la bonfire. Ispita a sărit în apărarea lui Mocăniță: ”Nu te-a înșelat”

Relația dintre Claudia Ion și Ionuț Mocăniță a ajuns la final la Insula Iubirii. Concurenta s-a îndrăgostit de Eduard Vlădescu, ispita-pilot, în timp ce frizerul a creat o conexiune specială cu Andrușca. Tocmai din acest motiv, cele două se vor confrunta la un bonfire incendiar.

În ediția viitoare, Claudia Ion se va întâlni față-n față cu Andrușca, ispita de care fostul ei partener s-a apropiat destul de mult. Din trailer se poate observa cum își aruncă săgeți, ba chiar concurenta nu se poate abține și îl vorbește de rău pe Ionuț Mocăniță. În timp ce Andrușca îi ia apărarea. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Claudia Ion și Andrușca, confruntare la bonfire

După ce flacăra ispitei s-a aprins pentru că tânăra a recunoscut că este îndrăgostită de pilot, Claudia a fost chemată la bonfire, acolo unde s-a întâlnit cu Andrușca, cea în brațele căruia Ionuț și-a găsit liniștea. Cele două au vorbit despre relația pe care au avut-o concurenții, iar ispita a încercat să îi spună nemulțumirile bărbatului.

Numai că șatena nu s-a abținut și a dat tot din casă. Pe lângă faptul că plătea chirie, Claudia a precizat că nu a fost tratată cum și-ar fi dorit. Aceasta i-a transmis Andrușcăi reproșurile de care se lovea atunci când locuia împreună cu Ionuț. Se pare că frizerul i-ar fi spus Claudiei că nu folosește doar apa, ci și toaleta, în ideea că face consum, deci trebuie să plătească. Fapt ce a deranjat-o teribil pe concurentă.

„Păi mi-a spus că același lucru l-ai făcut și cu el aici, ce ai făcut cu fostul tău iubit”, i-a spus Andrușca. „Cu el aici?”, a răspuns Claudia nedumirită. „Păi ai venit cu el aici”, a subliniat ispita. „Am venit cu el după ce a chemat-o acasă la mine pe prietena mea să o * înainte cu două săptămâni să venim la Insula Iubirii”, a atacat concurenta. „Păi ok, și el a spus că nu te-a înșelat sexual. El este deranjat de foarte multe lucruri”, a concluzionat Andrușca. „Vrei să-ți zic cum mi-a zis, ca să-l fac așa de râs? «Claudia, tu nu folosești doar apa, folosești și wc-ul»”, arată dialogul dintre Claudia și Andrușca.

Claudia Ion a răbufnit

În urmă cu câteva ediții, concurenta a spus că ea locuia împreună cu părinții ei, acolo unde avea tot ce își dorea. Mutată cu Ionuț, bărbatul i-a cerut o sumă pentru chiria lunară, iar asta a deranjat-o pe Claudia.

Ea a subliniat la ceremonia focului că pe lângă asta, a fost nevoită să aibă grijă de casă, mai mult decât el, iar de aici au început tensiunile în cuplu.

„De ce m-ai mai luat în casă (…) De ce mă pui să-mi schimb viața mea? Că eu, ca să mă mut cu el, mi-am schimbat toată viața mea. Adică tu mă iei pe mine de la mămica mea din palat, nu aveam nicio grijă, și vrei să mă mut cu tine, să-ți plătesc chiria, să-ți calc, să-ți fac de mâncare și să-ți spăl și chiloții? Mi-a zis că el este bărbatul meu și că dacă are 10 greutăți pe umeri, 5 mi le dă mie. Adică în loc ca el să-mi ia mie greutățile de pe umeri, mi le dă pe ale lui”, a spus Claudia la ceremonia focului.

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