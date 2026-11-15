Claudia Ion și Andrușca, confruntare la bonfire. Ispita a sărit în apărarea lui Mocăniță: ”Nu te-a înșelat”

Claudia Ion și Andrușca, confruntare la bonfire. Ispita a sărit în apărarea lui Mocăniță: ”Nu te-a înșelat”
Galerie Foto 5
Claudia Ion și Andrușca/ sursa foto: colaj CANCAN
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Relația dintre Claudia Ion și Ionuț Mocăniță a ajuns la final la Insula Iubirii. Concurenta s-a îndrăgostit de Eduard Vlădescu, ispita-pilot, în timp ce frizerul a creat o conexiune specială cu Andrușca. Tocmai din acest motiv, cele două se vor confrunta la un bonfire incendiar. 

În ediția viitoare, Claudia Ion se va întâlni față-n față cu Andrușca, ispita de care fostul ei partener s-a apropiat destul de mult. Din trailer se poate observa cum își aruncă săgeți, ba chiar concurenta nu se poate abține și îl vorbește de rău pe Ionuț Mocăniță. În timp ce Andrușca îi ia apărarea. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Claudia Ion și Andrușca, confruntare la bonfire

După ce flacăra ispitei s-a aprins pentru că tânăra a recunoscut că este îndrăgostită de pilot, Claudia a fost chemată la bonfire, acolo unde s-a întâlnit cu Andrușca, cea în brațele căruia Ionuț și-a găsit liniștea. Cele două au vorbit despre relația pe care au avut-o concurenții, iar ispita a încercat să îi spună nemulțumirile bărbatului.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Numai că șatena nu s-a abținut și a dat tot din casă. Pe lângă faptul că plătea chirie, Claudia a precizat că nu a fost tratată cum și-ar fi dorit. Aceasta i-a transmis Andrușcăi reproșurile de care se lovea atunci când locuia împreună cu Ionuț. Se pare că frizerul i-ar fi spus Claudiei că nu folosește doar apa, ci și toaleta, în ideea că face consum, deci trebuie să plătească. Fapt ce a deranjat-o teribil pe concurentă.

„Păi mi-a spus că același lucru l-ai făcut și cu el aici, ce ai făcut cu fostul tău iubit”, i-a spus Andrușca.

„Cu el aici?”, a răspuns Claudia nedumirită.

„Păi ai venit cu el aici”, a subliniat ispita.

„Am venit cu el după ce a chemat-o acasă la mine pe prietena mea să o * înainte cu două săptămâni să venim la Insula Iubirii”, a atacat concurenta.

„Păi ok, și el a spus că nu te-a înșelat sexual. El este deranjat de foarte multe lucruri”, a concluzionat Andrușca.

„Vrei să-ți zic cum mi-a zis, ca să-l fac așa de râs? «Claudia, tu nu folosești doar apa, folosești și wc-ul»”, arată dialogul dintre Claudia și Andrușca.

Claudia Ion/ sursa foto: social media

Claudia Ion/ sursa foto: social media

Claudia Ion a răbufnit

În urmă cu câteva ediții, concurenta a spus că ea locuia împreună cu părinții ei, acolo unde avea tot ce își dorea. Mutată cu Ionuț, bărbatul i-a cerut o sumă pentru chiria lunară, iar asta a deranjat-o pe Claudia.

Ea a subliniat la ceremonia focului că pe lângă asta, a fost nevoită să aibă grijă de casă, mai mult decât el, iar de aici au început tensiunile în cuplu.

„De ce m-ai mai luat în casă (…) De ce mă pui să-mi schimb viața mea? Că eu, ca să mă mut cu el, mi-am schimbat toată viața mea. Adică tu mă iei pe mine de la mămica mea din palat, nu aveam nicio grijă, și vrei să mă mut cu tine, să-ți plătesc chiria, să-ți calc, să-ți fac de mâncare și să-ți spăl și chiloții? Mi-a zis că el este bărbatul meu și că dacă are 10 greutăți pe umeri, 5 mi le dă mie. Adică în loc ca el să-mi ia mie greutățile de pe umeri, mi le dă pe ale lui”, a spus Claudia la ceremonia focului.

VEZI ȘI: Bianca Ghiurcă și ispita Gabriella, față în față! S-a lăsat cu scântei: ”Amanta lui Marco, nu am cum să-ți spun altfel”

Insula Iubirii i-a dublat tariful lui Mocăniță. Cât cere pe un simplu tuns

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Mesajul transmis de Prințul Marco după ce s-a lăsat ispitit de Gabriella: ”Unii văd intensitate, alții exces”
Mesajul transmis de Prințul Marco după ce s-a lăsat ispitit de Gabriella: ”Unii văd intensitate, alții exces”
Ispita Gabriella, pe mâna medicului estetician. Cum arată după ultima intervenție: ”Ceva foarte natural”
Ispita Gabriella, pe mâna medicului estetician. Cum arată după ultima intervenție: ”Ceva foarte natural”
Valerie Lungu, conflicte și replici acide la Asia Express pentru audiență. A recunoscut tot: ”Noi eram destul de plictisitori”
Valerie Lungu, conflicte și replici acide la Asia Express pentru audiență. A recunoscut tot: ”Noi eram destul de plictisitori”
Bianca Ghiurcă și ispita Gabriella, față în față! S-a lăsat cu scântei: ”Amanta lui Marco, nu am cum să-ți spun altfel”
Bianca Ghiurcă și ispita Gabriella, față în față! S-a lăsat cu scântei: ”Amanta lui Marco, nu am cum să-ți spun altfel”
Cât costă un bilet la concertul Deliei Matache de la Palatul Parlamentului. Locurile VIP s-au epuizat
Cât costă un bilet la concertul Deliei Matache de la Palatul Parlamentului. Locurile VIP s-au epuizat
Despăgubiri uriașe pentru un spital, după moartea unei paciente! Femeia a căzut din pat
Mediafax
Despăgubiri uriașe pentru un spital, după moartea unei paciente! Femeia a căzut din pat
Ștefan Popescu anticipează schimbări radicale în Franța: Există o masă critică aptă să o aducă la putere pe Marine Le Pen
Gandul.ro
Ștefan Popescu anticipează schimbări radicale în Franța: Există o masă critică aptă să o aducă la putere pe Marine Le Pen
Țiriac a inaugurat cu fast noua arenă de 7.5 milioane de euro de la Otopeni, sub ochii lui David Popovici și ai altor campioni români: „Asta mă face fericit”
Prosport.ro
Țiriac a inaugurat cu fast noua arenă de 7.5 milioane de euro de la Otopeni, sub ochii lui David Popovici și ai altor campioni români: „Asta mă face fericit”
Manichiurista care ironizează salariile medicilor rezidenți și susține că ea câștigă mai bine: „De bani nu vorbim, că vede ANAF-ul!”
Adevarul
Manichiurista care ironizează salariile medicilor rezidenți și susține că ea câștigă mai bine: „De bani nu vorbim, că vede ANAF-ul!”
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
Digi24
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
O insulă turistică oferă 30.000 de euro celor care vor să se mute acolo! Oferta care atrage atenția
Mediafax
O insulă turistică oferă 30.000 de euro celor care vor să se mute acolo! Oferta care atrage atenția
Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu, femeia care l-a înşelat cu Radu Niculescu. Cum arată şi din ce face bani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu, femeia care l-a înşelat cu Radu Niculescu. Cum arată şi din ce face bani
FOTO. L-a înșelat cu Dan Alexa și acum îl ceartă: „Vezi ce repede își găsește un bărbat iubirea vieții?”
Prosport.ro
FOTO. L-a înșelat cu Dan Alexa și acum îl ceartă: „Vezi ce repede își găsește un bărbat iubirea vieții?”
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ce face și cum trăiește acum fiica Andei Călugăreanu? Ioana Tufaru, greu încercată de viață. Cum se descurcă și ce necaz i-a lovit familia
Click.ro
Ce face și cum trăiește acum fiica Andei Călugăreanu? Ioana Tufaru, greu încercată de viață. Cum se descurcă și ce necaz i-a lovit familia
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Digi 24
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Schimbare radicală: SUA nu mai retrag soldații din Europa, îi transferă pe flancul estic. România ar putea fi vizată
Digi24
Schimbare radicală: SUA nu mai retrag soldații din Europa, îi transferă pe flancul estic. România ar putea fi vizată
Mașina Zilei: Un Suzuki Grand Vitara diesel caută un nou proprietar. Prețul cerut pentru SUV-ul japonez
Promotor.ro
Mașina Zilei: Un Suzuki Grand Vitara diesel caută un nou proprietar. Prețul cerut pentru SUV-ul japonez
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Gadget-uri pentru copii: cinci posibile cadouri de la Lidl
go4it.ro
Gadget-uri pentru copii: cinci posibile cadouri de la Lidl
Gravitația ar putea proteja Universul de paradoxurile călătoriei în timp, însă există o problemă
Descopera.ro
Gravitația ar putea proteja Universul de paradoxurile călătoriei în timp, însă există o problemă
Legendarul studio din spatele seriei DOOM lucrează la un joc nou
Go4Games
Legendarul studio din spatele seriei DOOM lucrează la un joc nou
Ion Cristoiu: Cei doi mari câștigători ai mitingului din București – AUR și PSD
Gandul.ro
Ion Cristoiu: Cei doi mari câștigători ai mitingului din București – AUR și PSD
Ce înseamnă cifrele de pe robinetul caloriferului?! SIGUR NU AI ȘTIUT!
Mediafax Italia
Ce înseamnă cifrele de pe robinetul caloriferului?! SIGUR NU AI ȘTIUT!
Momentul tensionat din interviul cu un youtuber faimos!
Mediafax Spania
Momentul tensionat din interviul cu un youtuber faimos!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.