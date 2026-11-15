Ce relație există între Claudia Ion și Rebecca Toma, de fapt. Cum au fost surprinse după filmările Insula Iubirii

Rebecca Toma și Claudia Ion/ sursa foto: colaj CANCAN
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Dacă la începutul emisiunii Insula Iubirii, Claudia Ion și Rebecca Toma și-au aruncat săgeți, ei bine, în prezent, au devenit prietene. După despărțirea de Ionuț Mocăniță, cele două au ieșit la club alături de celelalte ispite din acest sezon și pare că s-au distrat de minune. 

Claudia Ion a declarat încă din primele ediții că o cunoștea pe Rebecca Toma, având prieteni comuni. Cele două s-au întâlnit doar de câteva ori, însă ispita știa detalii picante din culisele relației cu Ionuț Mocăniță. Mai mult decât atât, a subliniat că bărbatul a înșelat-o de mai multe ori pe șatenă. Chiar și așa, nu de puține ori, concurenta a jignit-o în repetate rânduri, dar Rebecca a decis să nu răspundă criticilor. Acum, pare că au îngropat securea și au ieșit împreună la club. Alături de ele s-au aflat Gabriella Barbu și Andreea Homescu, alte două ispite din acest sezon. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Rebecca Toma și Claudia Ion, împreună la club

Cele două au avut o seară incendiară. Rebecca Toma și Claudia Ion au ieșit împreună la club, acolo unde au dansat, au băut câte un shot și s-au distrat. Mai mult decât atât, au uitat de supărările și jignirile de la insulă. Judecând după videoclipurile pe care le-au publicat în secțiunea Story, pe Instagram, după despărțirea de Ionuț Mocăniță, acestea au devenit prietene bune și au îngropat securea.

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Totodată, alături de ele au fost prezente Gabriella Barbu și Andreea Homescu, alte două ispite Insula Iubirii, sezonul X, deci, putem spune că s-au apropiat destul de mult una față de cealaltă, iar Claudia nu a mai blocat-o pe rețelele de socializare pe Rebecca.

Rebecca Toma, Claudia Ion, Gabriella Barbu/ sursa foto: social media

Rebecca Toma, Claudia Ion, Gabriella Barbu/ sursa foto: social media

Rebecca Toma a reacționat dur la adresa Claudiei

În urmă cu ceva timp, Rebecca a răbufnit în mediul online și i-a transmis un mesaj direct Claudiei. Aceasta nu s-a mai abținut după ce concurenta a jignit-o în repetate rânduri, iar ea doar a tăcut.

Bruneta a ținut să precizeze că nu a vrut să o atace, tocmai de aceea a făcut haz de situație prin intermediul unor videoclipuri amuzante pe TikTok.

„Vreau să clarific și eu ceva. Am fost jignită și în loc să răspund cu aceeași monedă, eu am ales să fac haz de necaz pe acest subiect. Asta nu se numește căutare de conflict, se numește ironizare. Cum ea și-a consumat toate energiile la testimoniale, la bonfire și prin casa fetelor, jignindu-mă, așa am ales eu să mi le consum, făcând clipuri amuzante pe tiktok. Puteam și eu să răspund cu aceeași monedă și să o jignesc, dar eu am ales un răspuns mai diplomat.

Atunci când spui anumite lucruri despre un om ar trebui să te aștepți ca omul respectiv să aibă și el un răspuns. Din moment ce eu abia acum am văzut declarațiile ei, este normal ca acum să vină răspunsurile mele. Dacă voiam să caut un conflict, puteam să mă leg de faptul că te-ai luat până și de aspectul meu fizic. Ideea principală este că ar trebui să ne dăm seama de situația în care ne aflăm. În momentul în care vii la televizor și îți asumi o experiență de genul, trebuie să îți asumi și că vor exista păreri pro și contra.

Nu am nimic personal cu fata respectivă. Văd că la ea e evident că are ceva cu mine. M-ai lăsat mască. Nu înțeleg de ce se încearcă această atitudine, dar în privat nici măcar nu am fost sunată. Noi nu am fost prietene niciodată. Ne-am văzut de două, trei ori în realitate. Cu mine nu merg chestiile astea la intimidare. Nu mi-e frică nici de tine, nici de nimeni. Eu aleg să fiu un om diplomat, dar am și eu niște limite.”, a declarat Rebecca Toma în mediul online.

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