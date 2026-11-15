Câți bani cere Costel Biju ca să cânte la o nuntă, în funcție de program: o oră sau toata noaptea

Costel Biju are un succes incredibil. Manelistul face atmosferă la petreceri, așadar este mereu invitat la nunți pentru a cânta. Mirii trebuie să știe că tariful este unul pe măsură, mai ales că nu vine singur, ci cu o întreagă echipă.

Sezonul nunților 2026 s-a încheiat. Cu toate acestea, pregătirile pentru anul viitor sunt în toi, mai ales că mirii își doresc să iasă o nuntă pe placul lor. Pe lângă local și fotograf, muzica este și ea importantă. Printre maneliștii din România care întrețin atmosfera se numără și Costel Biju. De curând, el a explicat că tariful său nu este negociabil, cu atât mai mult că vine cu echipa sa. În plus, artistul a povestit că banii nu rămân la el, ci îi dă tatălui său. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Câți bani cere Costel Biju ca să cânte la o nuntă

Costel Biju are două opțiuni atunci când vine vorba de programul de cântare. Celebrul manelist poate fi invitat pentru o oră sau pentru toată noaptea. În funcție de varianta aleasă, mirii trebuie să scoată din buzunar sume considerabile.

Recent, el a explicat că pentru un program scurt, adică pentru o singură oră, tariful este de 5.000 de euro. Artistul a spus în cadrul unui podcast că banii se împart egal la fiecare membru din echipă, iar suma care i se cuvine lui i-o oferă tatălui său.

„Eu iau 5.000 la o nuntă, dar nu la toate evenimentele. Adică nu de câte ori sunt pe scenă eu iau banii ăștia. Mai am și prieteni și neamuri, unde iau alți bani. Când semnez un contract, aceștia sunt banii pe care îi cer. Împărțim 5.000 la 10, doar că eu iau banii pentru doi, dar asta numai la șpagă. La dedicații eu iau cât pentru doi. Banii de pe contract se împart egal cu membrii trupei. Eu iau banii ăștia pentru ca partea mea eu i-o dau tatălui meu. El nu mai merge cu mine acum la evenimente, a mers până la un moment dat. Dar eu am decis să îi dau banii ăștia”, a spus Costel Biju.

Cât trebuie să dai pentru toată noaptea

Dacă facem un simplu calcul, având în vedere că pentru o oră este plătit cu 5.000 de euro, pentru un spectacol întreaga noapte, în trei sau trei patru reprize, cu pauze, suma ajunge la 15.000-20.000 de euro. Așadar, Costel Biju nu este un manelist ieftin, sumele sunt pe măsură, dar promite să facă show la fiecare eveniment.

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