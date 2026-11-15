Insula Iubirii i-a dublat tariful lui Mocăniță. Cât cere pe un simplu tuns

Ionuț Mocăniță a devenit cunoscut în urma participării sale la Insula Iubirii, sezonul X. Concurentul este frizer de meserie, iar emisiunea și celebritatea i-au dublat tariful. Fostul Claudiei Ion cere mai mult decât colegii săi de la salon.

Ionuț Mocăniță și Claudia Ion au mers în Thailanda pentru a-și testa relația, pe care au considerat-o perfectă. Ajunși acolo, au început acuzațiile de infidelitate și reproșurile, astfel că ruptura lor a fost inevitabilă. La revenirea în țară și-au reluat activitățile, așadar Mocăniță s-a întors la salonul său Damoti Barbershop, din zona Universitate în București. Totuși, un lucru s-a schimbat: prețul. Concurunentul a dublat prețul, iar pentru un tuns simplu bărbații trebuie să scoată din buzunar 150 de lei. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Insula Iubirii i-a dublat tariful lui Mocăniță

În ultima perioadă s-a dezbătut intens în mediul online situația financiară a lui Ionuț Mocăniță. El a fost criticat după ce a povestit la Insula Iubirii că i-a cerut Claudiei Ion să plătească și ea chirie, pentru că altfel nu s-ar fi descurcat. Pare că vorbele au avut un efect asupra lui, așa că a decis să își dubleze tariful la locul de muncă, la salonul Damoti Barbershop.

Dacă aruncăm o privire la costurile publicate pe un site de programări putem observa diferența de prețuri. În timp ce colegii lui au stabilit un tarif de 110 lei pentru tuns, spălat și stilizare, Mocăniță a ridicat costul la 150 de lei. Bărbații care vor să se tundă, să își facă barba și să fie aranjați trebuie să scoată din buzunar 200 de lei la Ionuț, însă la unul dintre colegii săi prețul este de 130 de lei, cu mult mai puțin. Alte servicii pe care le oferă Ionuț Mocăniță sunt un tuns clasic al bărbii, pentru care cere 50 de lei, dar și pensat cu briciul care costă doar 15 lei.

Cum răspunde Ionuț Mocăniță criticilor după ce a fost acuzat că a plâns fals

Edițiile trecute l-au avut în prim-plan pe Ionuț Mocăniță. Supărat de imaginile pe care le-a văzut la bonfire cu Claudia Ion, s-a întors în vilă și și-a amintit de momentul în care șatena s-a întâlnit cu un alt bărbat.

Numai că lacrimile sale au fost interpretate ca fiind false, iar acum s-a apărat, explicând că oamenii nu cunosc toate detaliile cu privire la relația lor și a preferat să fie rezervat în declarații, pentru a nu jigni pe nimeni.

„Da, frate, uneori nu le este ok să își exprime sentimentele la televizor și în fața altora. Nu știți poveștile fiecăruia și ce are fiecare persoană în sufletul lui și cât se abține și datorită celor șapte ani de acasă să nu fie slobod la gură, cum o fac mulți cu ușurință. Eu am ales să nu și dacă sunt mai emotiv și le am pe ale mele, fiecare poate să creadă, poate să nu, fiecare poate să facă ce vrea. Eu sunt așa cum sunt și dacă vreți să înțelegeți, bine, dacă nu, puteți să continuați cu vorbele în continuare”, a declarat Ionuț Mocăniță în timpul transmisiunii de pe TikTok.

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Ce a pățit un grec care s-a tuns la Ionuț Mocăniță: „Salonul arăta bine. Totul arăta bine, cu excepția tunsului. Am ieșit arătând ca un personaj de desene animate, oribil”