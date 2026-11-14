Se trage cortina peste „Te cunosc de undeva”? Aurelian Temișan a vorbit despre viitorul show-ului

Aurelian Temișan pune punctul pe „i” și dezvăluie ce se întâmplă cu emisiunea „Te cunosc de undeva”. Fostul jurat este sceptic în ceea ce privește reluarea filmărilor de la Antena 1, însă nu exclude varianta ca emisiunea să revină pe micile ecrane.

După dezbinarea juriului de la „Te cunosc de undeva”, producția a fost pusă pe pauză, iar șansele ca filmările pentru emisiune să se reia sunt minime. Aurelian Temișan, care timp de 21 de sezoane a fost jurat în show, a mărturisit că șansele de a se mai face un nou sezon sunt extrem de mici.

Schimbările majore din culise și plecarea juraților la alte trusturi au avut avut de-a face cu o parte din controversele legate de noua producție, cum a fost în cazul Andreei Bălan, care a declarat că a existat o „nepotrivire” între ea și noii producători de la Antena 1.

”Despre reluarea emisiunii am mari dubii, pentru că noi trebuia să avem emisiune în acest an, în 2026, în ianuarie, dar… Ni s-a spus că se împinge proiectul câteva luni, iată că de la câteva luni se face fix anul, iar pentru ianuarie încă nu s-a luat legătura cu noi, ceea ce înseamnă că precis sărim și de primăvara anului viitor”, a spus Temișan.

După 13 ani și 21 de sezoane difuzate în fiecare sâmbătă seară, viitorul unuia dintre cele mai de succes și longevive show-uri de la Antena 1 rămâne sub semnul întrebării. Aurelian Temișan rămâne însă optimist, chiar dacă vorbește la timpul trecut despre show, artistul a mărturisit că s-ar bucura dacă s-ar relua filmările. În ciuda amânărilor succesive de anul trecut, dar și de anul acesta, acesta a subliniat faptul că își dorește să își continue parcursul în producția de la Antena 1.

„Vorbesc la trecut oarecum, a fost un proiect frumos, pentru că, deși sunt un tip extrem de optimist, sunt unele lucruri care se văd cu ochiul liber că au trecut pe o linie oarecum a doua, ca să nu folosesc alte cuvinte. Dacă s-ar relua, asta am spus, e o emisiune de la care aș vrea să ies la pensie. Dacă s-ar relua, ar fi minunat. Dacă nu, avem 13 ani în care am făcut 21 de sezoane absolut minunate și în care am bucurat oamenii în fiecare sâmbătă seara cu fiecare intrare în casele lor”, a mai declarat Aurelian Temișan pentru Libertatea.

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