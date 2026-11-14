Se trage cortina peste „Te cunosc de undeva”? Aurelian Temișan a vorbit despre viitorul show-ului

Se trage cortina peste „Te cunosc de undeva”? Aurelian Temișan a vorbit despre viitorul show-ului
Aurelian Temișan, fostul jurat de la Te cunoscu de undeva/ sursă foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Aurelian Temișan pune punctul pe „i” și dezvăluie ce se întâmplă cu emisiunea „Te cunosc de undeva”. Fostul jurat este sceptic în ceea ce privește reluarea filmărilor de la Antena 1, însă nu exclude varianta ca emisiunea să revină pe micile ecrane.

După dezbinarea juriului de la „Te cunosc de undeva”, producția a fost pusă pe pauză, iar șansele ca filmările pentru emisiune să se reia sunt minime. Aurelian Temișan, care timp de 21 de sezoane a fost jurat în show, a mărturisit că șansele de a se mai face un nou sezon sunt extrem de mici.

Aurelian Temișan consideră că sunt șanse mici ca emisiunea Te cunosc de undeva să mai continue. sursă – social media

Schimbările majore din culise și plecarea juraților la alte trusturi au avut avut de-a face cu o parte din controversele legate de noua producție, cum a fost în cazul Andreei Bălan, care a declarat că a existat o „nepotrivire” între ea și noii producători de la Antena 1.

”Despre reluarea emisiunii am mari dubii, pentru că noi trebuia să avem emisiune în acest an, în 2026, în ianuarie, dar… Ni s-a spus că se împinge proiectul câteva luni, iată că de la câteva luni se face fix anul, iar pentru ianuarie încă nu s-a luat legătura cu noi, ceea ce înseamnă că precis sărim și de primăvara anului viitor”, a spus Temișan.

După 13 ani și 21 de sezoane difuzate în fiecare sâmbătă seară, viitorul unuia dintre cele mai de succes și longevive show-uri de la Antena 1 rămâne sub semnul întrebării. Aurelian Temișan rămâne însă optimist, chiar dacă vorbește la timpul trecut despre show, artistul a mărturisit că s-ar bucura dacă s-ar relua filmările. În ciuda amânărilor succesive de anul trecut, dar și de anul acesta, acesta a subliniat faptul că își dorește să își continue parcursul în producția de la Antena 1.

„Vorbesc la trecut oarecum, a fost un proiect frumos, pentru că, deși sunt un tip extrem de optimist, sunt unele lucruri care se văd cu ochiul liber că au trecut pe o linie oarecum a doua, ca să nu folosesc alte cuvinte. Dacă s-ar relua, asta am spus, e o emisiune de la care aș vrea să ies la pensie. Dacă s-ar relua, ar fi minunat. Dacă nu, avem 13 ani în care am făcut 21 de sezoane absolut minunate și în care am bucurat oamenii în fiecare sâmbătă seara cu fiecare intrare în casele lor”, a mai declarat Aurelian Temișan pentru Libertatea.

Eduard, ispita pilot, a înșelat-o pe Claudia Ion?! O șatenă misterioasă a apărut în peisaj: „M-a chemat la el acasă”

Aurelian Temișan revine în televiziune! În ce emisiune va fi jurat începând cu 4 octombrie

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ramona Olaru joacă în primul film. Ce spune despre experiența pe platourile de filmare: „Nu mă oprește nimic”
Ramona Olaru joacă în primul film. Ce spune despre experiența pe platourile de filmare: „Nu mă oprește nimic”
Ce i s-a întâmplat lui Andi Moisescu la filmările unui Revelion la PRO TV: „Nu s-a mai putut face nimic”
Ce i s-a întâmplat lui Andi Moisescu la filmările unui Revelion la PRO TV: „Nu s-a mai putut face nimic”
Primele imagini de la nunta fiicei lui Ilie Bolojan! Cum au apărut mirii la cununia civilă
Primele imagini de la nunta fiicei lui Ilie Bolojan! Cum au apărut mirii la cununia civilă
Maria Ilioiu, ispita supremă de la Insula Iubirii, mesaj neașteptat în ziua nunții lui Marcel cu Armina: ”Rar mi-a fost dat să văd în această emisiune”
Maria Ilioiu, ispita supremă de la Insula Iubirii, mesaj neașteptat în ziua nunții lui Marcel cu Armina: ”Rar mi-a fost dat să văd în această emisiune”
Corina Caragea, concurentă la MasterChef! Cum s-a descurcat prezentatoarea de la Pro TV: ”Bucătăria nu a luat foc”
Corina Caragea, concurentă la MasterChef! Cum s-a descurcat prezentatoarea de la Pro TV: ”Bucătăria nu a luat foc”
Nuntă mare în familia lui Ilie Bolojan! Cine este bărbatul care o duce la altar pe fiica fostului premier
Mediafax
Nuntă mare în familia lui Ilie Bolojan! Cine este bărbatul care o duce la altar pe fiica fostului premier
Ilie Bolojan, prima reacție după nunta fiicei sale, Lucia Maria: „Pentru mine e o zi de mare bucurie”
Gandul.ro
Ilie Bolojan, prima reacție după nunta fiicei sale, Lucia Maria: „Pentru mine e o zi de mare bucurie”
David Popovici și-a adus iubita să vadă noua „bijuterie” de 7.500.000 de euro construită de magnatul Ion Țiriac pentru români
Prosport.ro
David Popovici și-a adus iubita să vadă noua „bijuterie” de 7.500.000 de euro construită de magnatul Ion Țiriac pentru români
Manichiurista care ironizează salariile medicilor rezidenți și susține că ea câștigă mai bine: „De bani nu vorbim, că vede ANAF-ul!”
Adevarul
Manichiurista care ironizează salariile medicilor rezidenți și susține că ea câștigă mai bine: „De bani nu vorbim, că vede ANAF-ul!”
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
Digi24
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
„Împăratul lumii interlope”, Petre Geamănu, în arest! Arsenal și câini antrenați, găsiți pe proprietatea sa
Mediafax
„Împăratul lumii interlope”, Petre Geamănu, în arest! Arsenal și câini antrenați, găsiți pe proprietatea sa
Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu, femeia care l-a înşelat cu Radu Niculescu. Cum arată şi din ce face bani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu, femeia care l-a înşelat cu Radu Niculescu. Cum arată şi din ce face bani
Țiriac a inaugurat cu fast noua arenă de 7.5 milioane de euro de la Otopeni, sub ochii lui David Popovici și ai altor campioni români: „Asta mă face fericit”
Prosport.ro
Țiriac a inaugurat cu fast noua arenă de 7.5 milioane de euro de la Otopeni, sub ochii lui David Popovici și ai altor campioni români: „Asta mă face fericit”
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Adina Buzatu, critică la adresa celor care exagerează cu parfumul: „Câteva reguli de bun-simț”
Click.ro
Adina Buzatu, critică la adresa celor care exagerează cu parfumul: „Câteva reguli de bun-simț”
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Digi 24
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Putin mai are la dispoziție doar două planuri pentru înfrângerea Ucrainei. Ce l-ar putea forța să schimbe strategia
Digi24
Putin mai are la dispoziție doar două planuri pentru înfrângerea Ucrainei. Ce l-ar putea forța să schimbe strategia
SUV coreean cu motor diesel de 2,2 litri și tracțiune 4x4. Mașina care ține cu portofelul
Promotor.ro
SUV coreean cu motor diesel de 2,2 litri și tracțiune 4x4. Mașina care ține cu portofelul
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Kaufland oferă un televizor Samsung UHD cu diagonala de 50 de inci la preț de Black Friday
go4it.ro
Kaufland oferă un televizor Samsung UHD cu diagonala de 50 de inci la preț de Black Friday
Un obiect misterios care accelerează prin spațiu nu poate fi explicat de cercetători
Descopera.ro
Un obiect misterios care accelerează prin spațiu nu poate fi explicat de cercetători
Cel mai bun joc al seriei Call of Duty din ultimii ani
Go4Games
Cel mai bun joc al seriei Call of Duty din ultimii ani
Vedetele politice au început să sosească la petrecerea fiicei lui Bolojan. Emil Boc, Vasile Blaga și Florin Birta, primarul Oradei, printre invitați
Gandul.ro
Vedetele politice au început să sosească la petrecerea fiicei lui Bolojan. Emil Boc, Vasile Blaga și Florin Birta, primarul Oradei, printre invitați
Ce înseamnă cifrele de pe robinetul caloriferului?! SIGUR NU AI ȘTIUT!
Mediafax Italia
Ce înseamnă cifrele de pe robinetul caloriferului?! SIGUR NU AI ȘTIUT!
Momentul tensionat din interviul cu un youtuber faimos!
Mediafax Spania
Momentul tensionat din interviul cu un youtuber faimos!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.