Aurelian Temișan revine în televiziune! În ce emisiune va fi jurat începând cu 4 octombrie

Aurelian Temișan revine în televiziune! În ce emisiune va fi jurat începând cu 4 octombrie
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Aurelian Temişan
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Aflată la cel de-al nouălea sezon, emisiunea „Vedeta Familiei” revine în grila TVR 1 începând de duminică, 4 octombrie, de la ora 20.00.

Formatul dedicat tinerelor talente muzicale aduce în fața publicului noi concurenți, dar și nume cunoscute care au contribuit la succesul producției de-a lungul anilor.

Aurelian Temișan revine pe micile ecrane

Printre cei care revin pe micul ecran se numără și Aurelian Temișan, care va face parte din juriul emisiunii. Alături de el, prestațiile concurenților vor fi evaluate de Andreea Bălan, Elena Gheorghe, Crina Mardare, Sanda Ladoși, Radu Ștefan Bănică și Bibi. Rolul juraților nu se limitează doar la acordarea unor note, ci și la oferirea de sfaturi și îndrumări pentru copiii care urcă pe scenă.

De asemenea, Flori Constantinescu și Cătălin Neamțu revin în mijlocul poveștii, continuând să fie alături de micii concurenți și familiile acestora pe parcursul competiției. Noul sezon aduce și câteva elemente inedite. Una dintre surprizele pregătite pentru participanți este prezența unei echipe de bucătari care va găti chiar în platoul emisiunii clătite proaspete, servite cu dulceață sau ciocolată. Inițiativa vine ca o modalitate de a-i ajuta pe copii să se relaxeze după momentele încărcate de emoție de pe scenă.

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Concurenții care participă în prezent la emisiune sunt deja familiarizați cu formatul și mecanismele competiției, după ce au urmărit sezoanele anterioare. Potrivit prezentatoarei Flori Constantinescu, acest lucru face ca adaptarea lor la cerințele concursului să fie mult mai ușoară.

„Sunt extrem de pregătiți. Urmăresc emisiunea, sunt fanii ei și și-au dorit foarte mult să ajungă aici. Știu exact ce au de făcut. De multe ori îmi este foarte ușor să lucrez cu ei, pentru că nici nu mai trebuie să le explic toate regulile. Le știu deja. Sunt niște copii foarte talentați, care muncesc mult și își studiază atent toate momentele. Le pregătesc și vin cu idei”, spune Flori Constantinescu, prezentatoarea emisiunii.

Noul sezon din “Vedeta familiei” îl are ca jurat pe Aurelian Temişan

În fiecare ediție, trei copii intră în competiție și trebuie să treacă prin trei probe diferite. Prima dintre acestea este proba familiei, în care concurentul interpretează o piesă alături de un părinte, bunic sau alt membru apropiat al familiei. Urmează momentul individual ales de concurent pentru a-și evidenția calitățile vocale, iar cea de-a treia provocare îl obligă să abordeze un gen muzical diferit de cel cu care este obișnuit.

Sezonul 9 aduce în fața telespectatorilor și apariții speciale ale unor foști concurenți și câștigători din edițiile precedente. Aceștia vor reveni pe scenă în cadrul unor momente muzicale dedicate. În același timp, miza principală pentru participanții actuali rămâne calificarea în Sezonul Campionilor 2027, obiectivul final pentru care cei trei concurenți ai fiecărei ediții vor încerca să impresioneze atât juriul, cât și publicul.

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