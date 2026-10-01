Curse anulate, după ce AnimaWings a cerut insolvența. Ce se întâmplă cu biletele deja cumpărate și cine își primește banii înapoi

Sectorul aviatic din România traversează o nouă perioadă de turbulențe, după ce AnimaWings a solicitat intrarea în insolvență, iar alte companii importante care operează pe piața locală au anunțat suspendări de rute, anulări de zboruri și reduceri de capacitate. În plin sezon al călătoriilor, situația creează incertitudine pentru mii de pasageri care riscă să își vadă planurile de vacanță sau deplasările de afaceri date peste cap.

La baza acestor măsuri stau mai multe probleme care afectează întreaga industrie. Operatorii se confruntă cu dificultăți tehnice la nivelul flotelor, constrângeri operaționale și costuri tot mai mari, în timp ce fenomene externe, precum activitatea vulcanului Etna, au contribuit la perturbarea traficului aerian. În acest context, principala preocupare a călătorilor este legată de soluțiile disponibile atunci când un zbor este anulat în ultimul moment.

Probleme uriașe pentru pasagerii AnimaWings

Pentru pasagerii AnimaWings, situația a devenit și mai complicată după demararea procedurii de insolvență. Dacă în cazul curselor deja anulate compania promite rambursarea integrală a biletelor, există semne de întrebare pentru persoanele care au rezervări în lunile următoare și nu știu dacă zborurile lor vor mai fi operate.

Potrivit companiei, pasagerii afectați sunt informați prin e-mail imediat după ce anularea este procesată în sistemul de rezervări. În cazul biletelor achiziționate cu cardul, rambursarea este inițiată către contul utilizat la plata rezervării.

„Pasagerii afectați primesc notificarea prin e-mail, după procesarea zborului în sistemul de rezervări. Ulterior, rezervările intră etapizat în fluxul de rambursare”, a explicat un reprezentant AnimaWings pentru Libertatea.

În același timp, operatorul recunoaște că procesul de anulare a unor curse aflate în program este încă în desfășurare, iar numărul total al zborurilor care vor fi afectate în perioada următoare nu este cunoscut cu exactitate.

„Procesul de anulare pentru perioada 01-24 octombrie 2026 este în desfășurare și se realizează etapizat”, au mai explicat reprezentanții AnimaWings pentru Libertatea.

Printre cei afectați se numără și un român care a relatat pe un forum dedicat companiei că a aflat în ultimul moment despre anularea zborului programat pentru ziua respectivă. Deși a primit garanții că își va recupera integral banii pentru cursa anulată, acesta se confruntă cu o altă problemă: are încă patru zboruri rezervate cu AnimaWings pentru luna noiembrie.

După ce a contactat serviciul de relații cu clienții pentru a afla dacă respectivele curse vor mai fi operate, răspunsul primit nu i-a oferit o certitudine. În prezent, zborurile figurează în continuare ca active în sistem, însă reprezentanții companiei nu pot confirma că acestea vor decola conform programului.

Mai mult, pasagerului i s-a explicat că, în cazul în care decide să renunțe singur la călătorie înainte ca zborurile să fie anulate oficial de operator, nu va primi întreaga sumă plătită pe bilete. Conform condițiilor tarifare aplicabile, rambursarea ar putea include doar taxele de aeroport, care reprezintă o parte redusă din costul total al rezervării.

„Dacă zborul este încă activ, iar pasagerul renunță din proprie inițiativă la călătorie, se aplică regulile de la momentul achiziției. Dacă zborul este ulterior anulat de companie, rezervarea va fi tratată conform condițiilor aplicabile unui abor anulat”, au explicat reprezentanții AnimaWings.

Din punct de vedere legal, situația este reglementată de Regulamentul European 261/2004 privind drepturile pasagerilor aerieni. Atât timp cât un zbor nu este anulat oficial de operator și nu suferă modificări semnificative de orar, solicitarea de anulare venită din partea călătorului este considerată o anulare voluntară și intră sub incidența regulilor tarifare ale biletului cumpărat.

Ce se întâmplă cu biletele deja cumpărate și cine își primește banii înapoi

În schimb, atunci când compania anulează cursa, pasagerii beneficiază de drepturi suplimentare prevăzute de legislația europeană. Aceștia pot opta fie pentru rambursarea integrală a contravalorii biletului, fie pentru redirecționarea către destinația dorită printr-o alternativă de transport disponibilă.

Chiar și în aceste condiții, recuperarea banilor nu este întotdeauna rapidă, mai ales în perioadele în care operatorii procesează un volum mare de solicitări.

„Pentru zborurile anulate de companie, contravaloarea eligibilă a biletului este rambursată integral, iar procesarea se realizează într-un termen rezonabil, în funcție de volumul solicitărilor și de modalitatea de plată utilizată”, au explicat reprezentanții AnimaWings pentru Libertatea.

Impactul acestor anulări merge însă dincolo de valoarea biletelor cumpărate. Vacanțele pot fi scurtate sau compromise complet, iar cheltuielile pentru cazare și transport alternativ pot crește considerabil. În cazul deplasărilor profesionale, modificarea planurilor poate însemna ratarea unor întâlniri importante și apariția unor costuri suplimentare.

„Pentru pasagerii care nu beneficiază de servicii suplimentare, recuperarea banilor poate dura săptămâni, iar achiziționarea unui zbor de ultim moment poate fi de câteva ori mai scumpă”, explică și Andreea Iacob, Manager Operațiuni la Vola.ro, într-un comunicat remis joi.

Reprezentanta companiei a precizat că efectele recentei serii de anulări au fost resimțite de câteva mii de clienți care și-au rezervat călătoriile prin intermediul platformei.

„Recent, câteva mii de clienți ai Vola.ro au fost afectați de anulări de zbor. Peste 50% dintre aceștia aveau achiziționat abonamentul Upgrade sau serviciile Trip Protect și Fast Refund, care îi protejează în caz de anulare sau modificare de zbor. Pasagerii primesc asistență prioritară, banii înapoi rapid sau alternative de zbor pe costurile noastre”, adaugă Andreea Iacob.

Potrivit datelor furnizate de companie, mai mult de jumătate dintre rezervările efectuate prin platformă includ deja servicii de protecție pentru situațiile în care zborurile sunt anulate sau modificate. Produse precum Trip Protect și Fast Refund au fost create tocmai pentru a reduce efectele unor astfel de probleme.

Trip Protect le oferă pasagerilor sprijin în identificarea unor alternative de transport atunci când zborul rezervat nu mai poate fi operat, în timp ce Fast Refund permite returnarea rapidă a banilor fără a fi nevoie de așteptarea finalizării procedurilor de rambursare de către compania aeriană.

Pentru călătorii care își schimbă planurile din motive personale există și serviciul Flex, care permite anularea sau reprogramarea rezervărilor în anumite condiții. Totodată, asigurarea de călătorie poate acoperi situații precum probleme medicale, pierderea bagajelor sau alte incidente care afectează desfășurarea unei călătorii.

În pachetul Upgrade sunt incluse mai multe beneficii suplimentare, printre care reduceri la rezervări, posibilitatea blocării temporare a unui tarif și monitorizarea variațiilor de preț. În contextul instabilității din industria aviatică, astfel de servicii sunt tot mai des luate în calcul de pasagerii care caută soluții pentru a limita efectele unor eventuale anulări sau modificări de zbor.

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