Connect-R reacționează în forță după acuzațiile familiei Agache. Acuzații grave despre preoți înșelați și rugăciuni contra cost

Connect-R, despre controversa de pe TikTok: „Nu fug de ce am spus, dar refuz ca povestea să fie prezentată pe jumătate”. Artistul oferă, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, prima și ultima sa declarație referitoare la acest caz și explică, în propriile cuvinte, cum au început tensiunile și ce anume a stat la baza conflictului.

O filmare veche de aproximativ trei ani, publicată după acuzațiile lui Connect-R privind vânzarea de rugăciuni asociate cu numele Părintelui Calistrat Chifan, readuce în prim-plan conflictul cu Grațiela Agache. Potrivit artistului, totul a pornit în momentul în care acesta și ceilalți membri ai grupului și-au dat seama de „mânăriile” pe care le făceau soții Agache.

„Oamenii să-și pună arici la buzunar și să nu mai dea bani acestei femei”

Povestea nu se oprește însă aici. Potrivit mărturiilor prezentate în acest caz, soții Agache ar fi ajuns să aducă injurii și să înșele încrederea unor preoți care ar fi încercat să îi ajute. Mai mult, Grațiela Agache ar fi strâns fonduri susținând că banii urmau să ajungă la un cuplu aflat într-o situație dificilă, însă, potrivit acuzațiilor făcute public, sumele ar fi ajuns, în realitate, tot la ei.

Connect-R: Eram un grup creștin, un grup creștin foarte frumos. Îți spun ce s-a întâmplat. Cineva ne-a trimis niște informații despre această doamnă, care era în grupul nostru. Mai aveam și noi șicanele noastre, dar ne-am cerut iertare de fiecare dată și am trecut peste orice fel de problemă. Toată starea ei s-a schimbat în momentul în care noi am primit niște informații. De la cineva care ne-a semnalat că, printre altele, femeia vinde rugăciuni. Noi am refuzat să credem și am spus: „Cum adică vinde rugăciuni?” Iar când am văzut asta, a fost și mai strigător la cer, pentru că noi auzisem de niște învârteli pe care ea le avea cu părintele Calistrat Chifan, cu care este prieten de familie. Adică soțul ei a fost coleg de bancă cu Calistrat Chifan la facultate. Auzisem niște lucruri, că ei au combinații împreună, că fac tot felul de combinații, mă rog, cu o femeie de la care au luat 20.000 de euro, niște chestii pe care nu am putut să le verificăm. În timp, treaba cu rugăciunile era cât se poate de evidentă. Și noi am semnalat treaba asta și le-am zis: „Băi, cum adică tu vinzi rugăciuni cu părintele Calistrat Chifan? Ți se pare normal?”

Ei, de aici ea a început să se comporte extrem de urât, să mă provoace și să meargă din ce în ce mai departe, până a ajuns la „țigan borât”. A făcut-o pe mama „scroafă”. De aici noi am aflat și mai multe lucruri. A mințit lumea, spunând că urmează să facă o operație între viață și moarte. Ea, de fapt, a făcut o operație de gastric sleeve, de înfrumusețare, de slăbire. Nu se pune. A mințit oamenii că un cuplu de tineri au rămas fără casă și că ei adunau bani pentru ei. Și când au început să apară sumele mari și așa mai departe, s-au prins că, până la urmă, noi vom ridica bani. „Ce facem?” Și au spus: „Că v-am mințit.”

CANCAN: Și luau banii ei?

Connect-R: Da. Luau ei banii, normal. Adică astea sunt verificabile.

CANCAN: Știi ce se întreabă lumea, Relu? Cum s-a permis în grupul ăsta, care a plecat de la o rugăciune de iubire față de Dumnezeu, să se înjure în halul ăsta? Adică ce s-a dezechilibrat?

Connect-R: Asta s-a dezechilibrat: faptul că noi am descoperit-o pe ea. Ea a vrut să se facă cunoscută. Văzându-mă pe mine în acest grup, a zis că poate să-și mărească networkingul.

„A mințit lumea, spunând că urmează să facă o operație între viață și moarte”

CANCAN: Tu de ce ai reacționat așa? Că noi nu te știm așa.

Connect-R: Pentru că sunt om. Pentru că mă cheamă Ștefan, nu Sfântul Ștefan. Pentru că sunt om. Pentru că mi-a fost atacată mama. Mi-a fost atacată familia.

CANCAN: Tu ai încercat să vorbești cu ea frumos?

Connect-R: Bineînțeles că am încercat, dar cu cine să mă înțeleg? Nu ai văzut ce blesteme a dat, să le vină copiii acasă în pungi! Doamna se consideră creștin-ortodoxă și „ghidul femeii creștine”. De asta spun și semnalez că noi asta am semnalat acolo, ca oamenii să-și pună arici la buzunar și să nu mai dea bani acestei femei.

CANCAN: Tu ai mai vorbit cu ea, Relu?

Connect-R: Nu.

CANCAN: A încercat să-ți mai scrie?

Connect-R: Nu.

CANCAN: Tu o să ai proces cu ea? Adică, din punctul tău de vedere, sau nu vrei să te bagi în așa ceva?

Connect-R: Nu. Pentru mine e… Vezi că așa m-am învățat. Eu o iert, am iertat-o în sufletul meu. Dar am acest simț idealist al dreptății, care de mic mi-a dăunat. Dar așa sunt eu, știi? Nu suport nedreptatea și nu suport să iei bani de la oameni amărâți.

CANCAN: Crezi că, dacă nu te înjura de familie și, să zicem, te înjura numai pe tine, puteai trece mai ușor peste?

Connect-R: Da, nu cred că răspundeam. Dar am o sensibilitate. Toate, până la mama mea. Și totuși am simbolul de pe drapelul romilor, pe gât tatuat. Nu pot să mă faci „țigan borât” sau „cioară”.

CANCAN: Voi mai aveți grupul ăsta?

Connect-R: Nu prea. Ne mai întâlnim pe unele live-uri. Am păstrat legătura doar cu teologii care erau în grupul respectiv. Oameni de o educație maximă.

„Toate, până la mama mea”

CANCAN: Au mai apărut și alte articole și declarații.

Connect-R: Eu nu am nicio legătură cu ce a spus băiatul ăla. Nicio legătură. Femeia asta a postat un filmuleț de acum trei ani, pentru care eu mi-am cerut iertare. Chiar dacă eu am fost provocat atunci, mi-am cerut iertare pentru ce i-am zis. Iar ea, de ce a făcut treaba asta acum? Repet: pentru că noi am descoperit niște fraude. Că interesele ei cu noi acolo erau strict pecuniare, legate de bani. Nicidecum de vreo religie sau de altceva. Și eu acum, că mă vede Dumnezeu, nu pot să dau vina doar pe ea. E posibil ca părintele Calistrat Chifan să fi știut de toate lucrurile astea cu rugăciunile vândute. Că erau pe pagina lui oficială, despre care el a spus că știa că este pagina lui. Pentru că ceva se întâmplă. Cu această familie și cu părintele au mai fost zvonuri. Acum, eu nu pot să spun că sunt reale, dar au fost zvonuri. Că părintele a girat pentru ea, pentru o sumă de 20.000 de euro, pe care a primit-o de la altcineva. Era o femeie. Dar astea, repet, sunt niște zvonuri. Nu le-am verificat. Faza cu vânzarea de rugăciuni la 9,49 euro este, însă, cât se poate de reală. Avem dovezi, avem filmări. Pentru că frica și speranța au vândut bine întotdeauna. Era șmecherie acolo, evident. Se deschidea videoclipul, apărea doamna Grațiela și spunea rugăciuni „contra dușmanului tău citește Psalmul 50″. De ce trebuie să plătesc 9,49 euro? Și acum, întrebarea mea: părintele a fost de acord cu lucrul ăsta? Pentru că mi-e greu să cred că cineva putea să facă lucruri pe pagina dânsului fără ca el să fie informat. La cât de autoritar îl știm pe părinte, nu?

Mai e o chestie. Avem o înregistrare audio. Este o înregistrare făcută de un alt creștin, care a aflat că la Straja există un preot pe care soții Agache l-au înșelat cu bani. O să vezi din înregistrare cât de umil și de smerit este omul ăsta, că abia vrea să vorbească, dar zice la un moment dat… Dar avem o înregistrare audio. Și aici a luat ea foc: cum ne-am permis noi să…

Părintele, ca să înțelegi, a dat 100 de milioane. După care el a aflat că femeia se ocupa cu mișmașuri și a dorit banii înapoi. Și, din toți banii, i-a dat doar 50 de milioane, că a zis că pe ceilalți i-a cheltuit, că nu mai are. Deci este mărturia părintelui în înregistrarea audio. Pe părinte îl cheamă Dimitrie Ivașco.

Precizez că aceasta este prima și ultima mea replică în acest subiect. Nu voi mai face alte comentarii și nu voi mai răspunde la alte afirmații sau reacții legate de acest caz.

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