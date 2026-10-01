Lovitură grea pentru familia „Dalidei” din Las Fierbinți! Soacra condamnată pentru fraudă a rămas și fără proprietăți de 700.000 de euro

Lovitură grea pentru familia „Dalidei” din Las Fierbinți! Soacra condamnată pentru fraudă a rămas și fără proprietăți de 700.000 de euro
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Soacra Ecaterinei Ladin, actrița care o interpretează pe „Dalida” în serialul Las Fierbinți, nu este deloc străină de sălile de judecată. Raisa Ladin a fost condamnată definitiv la 2 ani și 10 luni de închisoare, cu suspendare, într-un dosar DIICOT privind o fraudă de proporții din conturile companiei Paxum. Femeia a recunoscut acuzațiile de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, constituirea unui grup infracțional organizat și fals în înscrisuri. Ancheta a vizat un mecanism prin care procurorii susțineau că s-a încercat obținerea frauduloasă a unor sume de ordinul zecilor de milioane de lei din conturile societății. Dosarul penal s-a încheiat pentru ea cu o pedeapsă cu suspendare. Problemele financiare, însă, abia acum încep!

Acum, CANCAN.RO a descoperit că o parte consistentă din averea Raisei Ladin ajunge sub ciocanul executorului.

Nu mai puțin de patru apartamente și două locuri de parcare sunt scoase la licitație, iar valoarea însumată a prețurilor de pornire depășește 660.000 de euro!

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Una dintre proprietăți se află pe strada Bucovina nr. 1A. Este vorba despre un apartament de 30,54 de metri pătrați, pentru care licitația pornește de la aproximativ 52.400 de euro.

Adevărata miză imobiliară se află însă pe Bulevardul Basarabia nr. 96B.

Aici apar două apartamente cu suprafețe generoase. Unul are aproximativ 93 de metri pătrați și un preț de pornire de circa 193.500 de euro, iar celălalt, de aproximativ 92 de metri pătrați, pleacă de la aproape 195.300 de euro.

La aceeași adresă sunt scoase la vânzare și două locuri de parcare, evaluate separat la aproximativ 18.200, respectiv 15.600 de euro.

Lista este completată de un apartament situat pe Calea Moșilor nr. 290, cu o suprafață de 91,75 de metri pătrați, pentru care prețul de pornire se ridică la aproximativ 189.400 de euro.

În spatele valului de licitații se află și războiul civil purtat de Paxum, firma păgubită, pentru recuperarea banilor.

În iunie 2025, Tribunalul București a obligat-o pe Raisa Ladin să plătească Paxum Inc suma de 25.603.801 lei, plus dobânzi penalizatoare. Ulterior, în apel, instanța a stabilit inclusiv că fiul său, Laurențiu Ladin (soțul ”Dalidei”), trebuie să răspundă în solidar cu mama sa pentru 2.462.034 de lei, sumă calificată de instanță drept foloase obținute de acesta de pe urma infracțiunilor săvârșite de Raisa Ladin.

Cum a ajuns soacra „Dalidei” în dosarul DIICOT

Povestea a început în 2021 și are în centru conturile companiei offshore Paxum Inc.

Potrivit datelor din ancheta DIICOT citate în documentele ajunse în instanță, Raisa Ladin avusese în trecut calitatea de mandatar al companiei. Procurorii au susținut că, după ridicarea unor măsuri asigurătorii instituite asupra conturilor Paxum, aceasta ar fi pus bazele unui grup care urmărea să obțină fraudulos disponibilul bancar al societății.

Anchetatorii au descris folosirea unor procuri și documente care ar fi atestat în mod nereal dreptul Raisei Ladin de a opera conturile, dar și contracte de consultanță juridică sau financiară despre care procurorii susțineau că nu aveau o justificare economică reală. Prin aceste operațiuni ar fi fost făcute transferuri și retrageri de numerar către membrii grupului sau către persoane apropiate acestora.

În documentele anchetei apare o sumă uriașă: peste 81 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 16,4 milioane de euro, reprezentând disponibilul pe care gruparea ar fi urmărit să îl obțină din conturile Paxum. Alte etape ale dosarului au reținut operațiuni de peste 70 de milioane de RON.

Raisa Ladin a ales în cele din urmă să încheie un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii DIICOT și a recunoscut integral faptele reținute în sarcina sa. Curtea de Apel București a acceptat acordul în 2024 și a condamnat-o la 2 ani și 10 luni de închisoare.

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