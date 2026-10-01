Drama neștiută a Irishei. Dezvăluiri despre cea mai grea perioadă din viața ei: „Am crezut că o să mor!”

„A fost cel mai urât moment al vieții mele. Mama mea a venit la mine chiar a doua zi, după ce i-am spus că nu mă simt bine.” În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Irisha povestește, cu emoție încă, despre momentul care i-a pus viața la încercare.

Totul s-a întâmplat în urmă cu un an și jumătate, într-o perioadă în care Irisha a realizat că lucrurile pe care încerca să le gestioneze singură deveniseră din ce în ce mai greu de dus. Vedeta povestește că a fost nevoie de ajutorul celor apropiați pentru a trece peste acel moment, unul pe care încă îl rememorează cu emoție.

„Am chemat ambulanța de câteva ori. Aveam senzația că mă sufoc și o să mor”

Pe lângă perioada dificilă prin care a trecut, Irisha vorbește și despre valul de hate cu care s-a confruntat de-a lungul timpului. Faptul că este foarte slabă a fost unul dintre motivele pentru care a primit numeroase comentarii, iar aparițiile sale în televiziune au atras și alte reacții răutăcioase.

CANCAN: Ai avut vreodată, tu, depresie?

Irisha: Dacă mă întrebai acum un an și jumătate, răspunsul meu era nu. Pentru că mă întrebi acum, răspunsul meu este da. Nu pot să zic că am avut depresie în forma ei grea, în forma ei anevoioasă, dificilă, așa cum au trecut alte persoane. Însă am avut un început de depresie cu care am luptat și m-am străduit să ies de acolo.M-a ajutat foarte mult faptul că am adoptat o pisică atunci. Știu că, iarăși, poate pare ciudat, dar pisica curăță energiile. Și mi-am revenit, din fericire. Evident, consult cu psihologul.

CANCAN: De la ce a plecat? Și de ce spui că nu ți-ai dat seama la început că e depresie?

Irisha: Având în vedere că nu puteam să dorm deloc, deloc, deloc. Mă refer la modul: câteva zile n-am putut să dorm. Am chemat ambulanța de câteva ori. Aveam senzația că mă sufoc și o să mor.

Atacuri de panică, evident. Nu vreau să-mi amintesc. A fost cea mai rea și cea mai grea perioadă.

CANCAN: De la ce crezi că a plecat?

Irisha: Eu știu exact de la ce a plecat. Din păcate, motivul nu o să pot să-l spun. Dar a fost un rezultat în urma căruia am fost foarte nemulțumită de ce am permis să intre în viața mea.

CANCAN: Nu ți-ai dat seama, poate, că te-a afectat atunci?

Irisha: Evident, evident. Nu-ți dai seama la început. Hai că pot să duc, pot să handle, pot să gestionez. Mă iau palpitațiile când îmi amintesc. Pot să gestionez și, cu cât te adâncești mai mult, cu atât este mai rău. Aș avea un sfat, nu mi l-a cerut nimeni, dar aș avea un sfat pentru cei care trec printr-un început de depresie sau de disconfort emoțional, psihic. Dacă simțiți că locul vostru nu este acolo sau nu faceți ceea ce trebuie, fie că e vorba de job, fie că e vorba de relație, de familie, de ce nu, pentru că sunt și foarte multe familii toxice, atunci plecați. Plecați și faceți-vă viața așa cum știți voi. A fost cel mai urât moment al vieții mele. Mama mea a zburat în ziua a doua, în care am spus că nu mă simt bine. Eu am cerut ajutorul. Am și o prietenă psihologă, ei i-am cerut ajutorul și ei, am cerut ajutorul familiei și am făcut echipă și suntem bine.

„Oriunde te-ai întoarce, orice ai face, nimic nu mai are sens”

CANCAN: Cam cât timp ți-a luat să ajungi pe un făgaș?

Irisha: Câteva luni.Te simți foarte rău, orice, oriunde te-ai întoarce, orice ai face, nimic nu mai are sens. E rău. Pe mine m-a ajutat mama, care a venit la mine și a stat cu mine până m-am făcut bine. Prietenii care mi-au fost alături, pisica pe care am adoptat-o. Și sportul. Am făcut foarte mult sport în perioada aia, ca să obosesc, să pot să dorm. Foloseam sportul ca o tehnică, dacă vrei, de terapie. Și activități care altădată mă făceau să mă simt bine. Încercam să le reiau. Încercam pur și simplu să-mi ocup timpul cu diverse activități plăcute mie.

CANCAN: Cea mai des întrebare care ți se pune? Și care te deranjează și ai vrea să nu ți se mai pună?

Irisha: Ce mă deranjează? „Mamă, ce slabă ești!” Sau nu neapărat întrebare, dar niște comentarii. Sau „Mamă, ce înaltă ești!” Sau chestii din astea.

„Din păcate, motivul nu o să pot să-l spun”

CANCAN: Ai avut un moment de hate?

Irisha: A, da! Începând de la Bravo, ai stil! La Survivor nu am avut deloc hate, spre mirarea mea, dar la Bravo, ai stil! am avut parte de foarte mult hate. Foarte mult! Că sunt foarte slabă, că cine mă cred, eu venind din Republica Moldova, pe atunci oamenii încă nu erau așa obișnuiți cu cetățenii din Republica Moldova, locuind aici.Eram printre, hai să zicem, prima generație care m-am stabilit la București și cumva publicul avea un soi de hate vis-a-vis de faptul că eram din Republica Moldova, pur și simplu, for no reason.Mi-am făcut imunitate, nu le răspund, pot să-i iau în derâdere, pot să-i iau la mișto sau pot să încerc să-i explic, ca să ajungă la o concluzie normală, din perspectiva mea, evident, dar nu, nu. Nu le răspund cu hate, nu sunt genul, nu sunt. Adică, spre mine pot să vii cu foarte mult hate, eu pot să le evit, adică m-am întors și am plecat.Nu mă interesează părerea ta, nici a ta, nici a ta, nici a nimănui. Eu sunt eu, eu m-am construit pe mine, fiecare pas cu fiecare centimetru, orice am făcut, am făcut singură, deci sunt mândră și merg înainte.

CANCAN: Te-a cuplat lumea cu toată lumea, nu? Te-a cuplat lumea cu toată lumea, ți-a zis de toate.

Irisha: Da, la fel și presa, de foarte multe ori. Nu știu, m-am întâlnit cu un prieten, s-au făcut niște poze, „Irișa a ieșit la date”, adică foarte multe. Dar să stau să răspund, ar trebui să fac doar asta.

Eu sunt ocupată cu proiecte foarte frumoase. N-am timp pentru așa ceva.

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