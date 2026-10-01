Drama neștiută a Irishei. Dezvăluiri despre cea mai grea perioadă din viața ei: „Am crezut că o să mor!”

Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

„A fost cel mai urât moment al vieții mele. Mama mea a venit la mine chiar a doua zi, după ce i-am spus că nu mă simt bine.” În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Irisha povestește, cu emoție încă, despre momentul care i-a pus viața la încercare.

Totul s-a întâmplat în urmă cu un an și jumătate, într-o perioadă în care Irisha a realizat că lucrurile pe care încerca să le gestioneze singură deveniseră din ce în ce mai greu de dus. Vedeta povestește că a fost nevoie de ajutorul celor apropiați pentru a trece peste acel moment, unul pe care încă îl rememorează cu emoție.

„Am chemat ambulanța de câteva ori. Aveam senzația că mă sufoc și o să mor”

Pe lângă perioada dificilă prin care a trecut, Irisha vorbește și despre valul de hate cu care s-a confruntat de-a lungul timpului. Faptul că este foarte slabă a fost unul dintre motivele pentru care a primit numeroase comentarii, iar aparițiile sale în televiziune au atras și alte reacții răutăcioase.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
6 poze

„Eu am cerut ajutorul!” Irisha, despre cele mai dificile momente din viața ei

CANCAN: Ai avut vreodată, tu, depresie?

Irisha: Dacă mă întrebai acum un an și jumătate, răspunsul meu era nu. Pentru că mă întrebi acum, răspunsul meu este da. Nu pot să zic că am avut depresie în forma ei grea, în forma ei anevoioasă, dificilă, așa cum au trecut alte persoane. Însă am avut un început de depresie cu care am luptat și m-am străduit să ies de acolo.M-a ajutat foarte mult faptul că am adoptat o pisică atunci. Știu că, iarăși, poate pare ciudat, dar pisica curăță energiile. Și mi-am revenit, din fericire. Evident, consult cu psihologul.

CANCAN: De la ce a plecat? Și de ce spui că nu ți-ai dat seama la început că e depresie?

Irisha: Având în vedere că nu puteam să dorm deloc, deloc, deloc. Mă refer la modul: câteva zile n-am putut să dorm. Am chemat ambulanța de câteva ori. Aveam senzația că mă sufoc și o să mor.
Atacuri de panică, evident. Nu vreau să-mi amintesc. A fost cea mai rea și cea mai grea perioadă.

CANCAN: De la ce crezi că a plecat?

Irisha: Eu știu exact de la ce a plecat. Din păcate, motivul nu o să pot să-l spun. Dar a fost un rezultat în urma căruia am fost foarte nemulțumită de ce am permis să intre în viața mea.

CANCAN: Nu ți-ai dat seama, poate, că te-a afectat atunci?

Irisha: Evident, evident. Nu-ți dai seama la început. Hai că pot să duc, pot să handle, pot să gestionez. Mă iau palpitațiile când îmi amintesc. Pot să gestionez și, cu cât te adâncești mai mult, cu atât este mai rău. Aș avea un sfat, nu mi l-a cerut nimeni, dar aș avea un sfat pentru cei care trec printr-un început de depresie sau de disconfort emoțional, psihic. Dacă simțiți că locul vostru nu este acolo sau nu faceți ceea ce trebuie, fie că e vorba de job, fie că e vorba de relație, de familie, de ce nu, pentru că sunt și foarte multe familii toxice, atunci plecați. Plecați și faceți-vă viața așa cum știți voi. A fost cel mai urât moment al vieții mele. Mama mea a zburat în ziua a doua, în care am spus că nu mă simt bine. Eu am cerut ajutorul. Am și o prietenă psihologă, ei i-am cerut ajutorul și ei, am cerut ajutorul familiei și am făcut echipă și suntem bine.

„Oriunde te-ai întoarce, orice ai face, nimic nu mai are sens”

CANCAN: Cam cât timp ți-a luat să ajungi pe un făgaș?

Irisha: Câteva luni.Te simți foarte rău, orice, oriunde te-ai întoarce, orice ai face, nimic nu mai are sens. E rău. Pe mine m-a ajutat mama, care a venit la mine și a stat cu mine până m-am făcut bine. Prietenii care mi-au fost alături, pisica pe care am adoptat-o. Și sportul. Am făcut foarte mult sport în perioada aia, ca să obosesc, să pot să dorm. Foloseam sportul ca o tehnică, dacă vrei, de terapie. Și activități care altădată mă făceau să mă simt bine. Încercam să le reiau. Încercam pur și simplu să-mi ocup timpul cu diverse activități plăcute mie.

CANCAN: Cea mai des întrebare care ți se pune? Și care te deranjează și ai vrea să nu ți se mai pună?

Irisha: Ce mă deranjează? „Mamă, ce slabă ești!” Sau nu neapărat întrebare, dar niște comentarii. Sau „Mamă, ce înaltă ești!” Sau chestii din astea.

„Din păcate, motivul nu o să pot să-l spun”

CANCAN: Ai avut un moment de hate?

Irisha: A, da! Începând de la Bravo, ai stil! La Survivor nu am avut deloc hate, spre mirarea mea, dar la Bravo, ai stil! am avut parte de foarte mult hate. Foarte mult! Că sunt foarte slabă, că cine mă cred, eu venind din Republica Moldova, pe atunci oamenii încă nu erau așa obișnuiți cu cetățenii din Republica Moldova, locuind aici.Eram printre, hai să zicem, prima generație care m-am stabilit la București și cumva publicul avea un soi de hate vis-a-vis de faptul că eram din Republica Moldova, pur și simplu, for no reason.Mi-am făcut imunitate, nu le răspund, pot să-i iau în derâdere, pot să-i iau la mișto sau pot să încerc să-i explic, ca să ajungă la o concluzie normală, din perspectiva mea, evident, dar nu, nu. Nu le răspund cu hate, nu sunt genul, nu sunt. Adică, spre mine pot să vii cu foarte mult hate, eu pot să le evit, adică m-am întors și am plecat.Nu mă interesează părerea ta, nici a ta, nici a ta, nici a nimănui. Eu sunt eu, eu m-am construit pe mine, fiecare pas cu fiecare centimetru, orice am făcut, am făcut singură, deci sunt mândră și merg înainte.

CANCAN: Te-a cuplat lumea cu toată lumea, nu? Te-a cuplat lumea cu toată lumea, ți-a zis de toate.

Irisha: Da, la fel și presa, de foarte multe ori. Nu știu, m-am întâlnit cu un prieten, s-au făcut niște poze, „Irișa a ieșit la date”, adică foarte multe. Dar să stau să răspund, ar trebui să fac doar asta.
Eu sunt ocupată cu proiecte foarte frumoase. N-am timp pentru așa ceva.

NU RATA: Irisha a ajuns la spital! Ce a pățit influencerița: „Este un semnal de alarmă către autorități”

CITEȘTE ȘI: Irisha a dat cărțile pe față după ce CANCAN.RO a surprins-o cu doi bărbați în aceeași seară. Cum îi scoate din schemă pe pretendenți: „Sunt prințesa ghostingului!”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Alex Bodi, lovitură de milioane la Berlin! Afaceristul a încheiat un contract care îi va rotunji serios conturile
Alex Bodi, lovitură de milioane la Berlin! Afaceristul a încheiat un contract care îi va rotunji serios conturile
Marian Grozavu, dezvăluiri fără perdea despre separarea de Bianca Dan: „După Insula Iubirii am avut un șoc”
Marian Grozavu, dezvăluiri fără perdea despre separarea de Bianca Dan: „După Insula Iubirii am avut un șoc”
Amenințări cu moartea și răfuială de familie! Dorin Cioabă și-a dus verișorul în instanță după un scandal care a degenerat
Amenințări cu moartea și răfuială de familie! Dorin Cioabă și-a dus verișorul în instanță după un scandal care a degenerat
Bătăile încasate de la Cătălin Grozavu, trecute cu vederea! Florina a îngropat securea războiului
Bătăile încasate de la Cătălin Grozavu, trecute cu vederea! Florina a îngropat securea războiului
Regina atletismului românesc decretează superioritatea feminină: „Femeia este mai puternică decât bărbatul”
Regina atletismului românesc decretează superioritatea feminină: „Femeia este mai puternică decât bărbatul”
Rusia LOVEȘTE din nou. Piața motorinei tremură, iar Europa așteaptă impactul asupra prețurilor
Mediafax
Rusia LOVEȘTE din nou. Piața motorinei tremură, iar Europa așteaptă impactul asupra prețurilor
Ce se întâmplă cu bodyguarzii lui Călin Georgescu, după arestarea fostului prezidențiabil
Gandul.ro
Ce se întâmplă cu bodyguarzii lui Călin Georgescu, după arestarea fostului prezidențiabil
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Prosport.ro
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Putin ar fi călătorit în secret cu amanta sa în Kazahstan. Ce au descoperit jurnaliștii în datele despre zboruri
Adevarul
Putin ar fi călătorit în secret cu amanta sa în Kazahstan. Ce au descoperit jurnaliștii în datele despre zboruri
„Un pilot l-a înjunghiat pe altul”. Bătaie între piloți într-un avion care se îndrepta spre Israel
Digi24
„Un pilot l-a înjunghiat pe altul”. Bătaie între piloți într-un avion care se îndrepta spre Israel
Când apare raportul privind alegerile prezidențiale anulate? Nicușor Dan: „Dacă l-am promis, o să-l avem”
Mediafax
Când apare raportul privind alegerile prezidențiale anulate? Nicușor Dan: „Dacă l-am promis, o să-l avem”
Cine își mai aduce aminte de dansatoarea Jasmine? Cum arată acum: e transformată total după ce a dispărut din lumina reflectoarelor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de dansatoarea Jasmine? Cum arată acum: e transformată total după ce a dispărut din lumina reflectoarelor
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Alexandra Stan, dezvăluiri despre problemele de sănătate de după naștere. „Am început să simt că mi se scurge viața din mine”
Click.ro
Alexandra Stan, dezvăluiri despre problemele de sănătate de după naștere. „Am început să simt că mi se scurge viața din mine”
Este sau nu obligat Nicușor Dan să dizolve Parlamentul, după ce Mureșan n-a obținut 233 de voturi? Explicațiile foștilor judecători CCR
Digi 24
Este sau nu obligat Nicușor Dan să dizolve Parlamentul, după ce Mureșan n-a obținut 233 de voturi? Explicațiile foștilor judecători CCR
Surpriza hoților care au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând că se vor îmbogăți din procesoare
Digi24
Surpriza hoților care au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând că se vor îmbogăți din procesoare
Ultima zi în care posesorii de mașini vechi pot cumpăra rovinieta mai ieftin. De mâine, taxa de drum se scumpește
Promotor.ro
Ultima zi în care posesorii de mașini vechi pot cumpăra rovinieta mai ieftin. De mâine, taxa de drum se scumpește
BANCUL ZILEI. Bulă: – Nevastă, pregătește-mi costumul cel negru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Nevastă, pregătește-mi costumul cel negru!
Top 3 unelte Parkside disponibile în oferta Lidl pentru mai puțin de 100 de lei
go4it.ro
Top 3 unelte Parkside disponibile în oferta Lidl pentru mai puțin de 100 de lei
Cine a fost femeia care a condus Egiptul Antic acum 5.000 de ani? A domnit cu mult înaintea Cleopatrei
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a condus Egiptul Antic acum 5.000 de ani? A domnit cu mult înaintea Cleopatrei
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Go4Games
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Ce se întâmplă cu bodyguarzii lui Călin Georgescu, după arestarea fostului prezidențiabil
Gandul.ro
Ce se întâmplă cu bodyguarzii lui Călin Georgescu, după arestarea fostului prezidențiabil
Ce să pui în coșul de cumpărături ca să trăiești mai mult?!
Mediafax Italia
Ce să pui în coșul de cumpărături ca să trăiești mai mult?!
Orașul unde CHIRIA este de doar 20 de euro pe lună! CUM S-A AJUNS AICI?!
Mediafax Spania
Orașul unde CHIRIA este de doar 20 de euro pe lună! CUM S-A AJUNS AICI?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.