Amenințări cu moartea și răfuială de familie! Dorin Cioabă și-a dus verișorul în instanță după un scandal care a degenerat

Amenințări cu moartea și răfuială de familie! Dorin Cioabă și-a dus verișorul în instanță după un scandal care a degenerat
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Dorin Cioabă a ajuns în instanță după un conflict extrem de tensionat chiar cu un membru al propriei familii. ”Regele romilor” a cerut un ordin de protecție împotriva verișorului său, Sorin Mihuțescu, pe care îl acuză că l-ar fi amenințat în repetate rânduri, inclusiv cu moartea, și că ar fi dus scandalul până în fața casei sale. CANCAN.RO are detalii în exclusivitate. 

Întrebat în sala de judecată de ce există această stare conflictuală, Sorin Mihuțescu a dat un răspuns care spune multe despre miza scandalului: „Vreau să-mi dea banii pentru pușcăria pe care am făcut-o din cauza lui”, a declarat acesta.

De aici, conflictul dintre cei doi veri ar fi escaladat periculos!

În luna august 2026, Mihuțescu ar fi postat pe rețelele de socializare un filmuleț în care l-ar fi înjurat și amenințat pe Dorin Cioabă. Instanța a reținut că înregistrarea conținea amenințări cu acte de agresiune fizică, cum ar fi: „Unde te prind (…), te to*esc”.

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Mihuțescu a negat această amenințare, însă a recunoscut alte afirmații din filmare, printre care „hai la judecata țigănească” și „ai grijă să îmi dai drepturile care mi se cuvin”.

Dorin Cioabă a susținut însă că amenințările ar fi mers și mai departe și că verișorul său ar fi făcut referire inclusiv la faptul că îl va „t**a cu to**r*l”. Ba mai mult, în aceeași poveste ar fi fost aduși și nepoții săi.

Dorin Cioabă

Instanța reține că Mihuțescu l-a amenințat pe Cioabă cu acte de violență inclusiv la adresa nepoților acestuia, motiv pentru care „regele romilor” a cerut ca măsurile de protecție să vizeze și școala frecventată de copii.

Conflictul nu s-ar fi limitat însă la live-uri și amenințări online. Pe 16 august 2026, Mihuțescu s-a deplasat cu mașina pe strada unde locuiește Dorin Cioabă și i-a blocat calea de acces, punând autoturismul de-a latul drumului.

Cioabă ar fi fost nevoit să își mute mașina și să iasă pe o altă stradă pentru a-și continua drumul spre biserică.

Explicațiile date de Mihuțescu în sala de judecată au fost contradictorii. Inițial, acesta a declarat că nu fusese în acea zi cu mașina în apropierea casei lui Dorin Cioabă. După audierea unui martor, a revenit însă asupra declarației și a recunoscut că fusese acolo, susținând că uitase și că autoturismul i se stricase.

Dorin Cioabă: ”Îmi este teamă de el, nu mai merg singur”

Instanța a considerat această explicație neconvingătoare și a reținut că Mihuțescu a avut o atitudine ”oscilantă și nesinceră”.

În timpul interogatoriului a apărut și un alt episod care a atras atenția. Întrebat dacă l-a agresat fizic, vreodată, pe Ciobă, Mihuțescu a negat. A făcut însă singur referire la o altercație din trecut:

„Cu to*orul nu. În 1992, într-o altercație, am lovit cu r*nga”, a declarat acesta.

Dorin Cioabă a susținut în fața instanței că amenințările venite din partea verișorului său i-au creat o stare reală de teamă, inclusiv în contextul aparițiilor sale publice și al evenimentelor la care participă.

”Pârâtul a recunoscut faptul că a mai lovit pe alții, agresându-i și trimițându-i chiar în spital, motiv pentru care a fost și încarcerat. Normal că aceste fapte creează o stare de teamă reclamantului pentru că ceea ce spune pârâtul, și pune în aplicare, nu sunt doar simple amenințări, mai ales că amenințarea aceasta este de dată recentă, este publică… Îmi este teamă de el, nu mai merg singur”, a susținut Cioabă în fața judecătorilor.

Judecătorul a considerat că există suficiente motive pentru emiterea unui ordin de protecție.

Astfel, Sorin Mihuțescu a fost obligat să păstreze o distanță de cel puțin 100 de metri față de Dorin Cioabă, față de locuința acestuia și față de școala frecventată de nepoții săi.

Instanța i-a interzis și orice fel de contact cu Dorin Cioabă, fie prin telefon, mesaje, corespondență sau alte mijloace.

Mai mult, Mihuțescu a fost obligat să poarte un dispozitiv electronic de supraveghere pe toată durata ordinului de protecție și să urmeze consiliere psihologică sau psihoterapie timp de cel puțin trei luni. Ordinul a fost emis pentru perioada 24 august – 24 noiembrie 2026.

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