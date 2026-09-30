Cine este și cum arată iubitul Sofiei Vergara. Douglas Chabbott este cu 15 ani mai tânăr decât actrița

Sofia Vergara trăiește o nouă poveste de dragoste alături de omul de afaceri Douglas Chabbott. Cei doi au fost văzuți împreună în repetate rânduri în ultimii aproape doi ani, iar un detaliu care atrage atenția este diferența de vârstă: Chabbott este cu 15 ani mai tânăr decât actrița și cu doar patru ani mai în vârstă decât fiul acesteia, Manolo.

Sofia Vergara, în vârstă de 54 de ani, și Douglas Chabbott, 39 de ani, și-au făcut tot mai des apariția împreună, după ce inițial au preferat să păstreze discreția în privința naturii relației lor. Potrivit South China Morning Post, cei doi au fost fotografiați împreună încă din decembrie 2024, când au părăsit un restaurant din New York alături de Sydney Sweeney și Jonathan Davino.

Cine este Douglas Chabbott, iubitul Sofiei Vergara

Douglas Chabbott este un om de afaceri american care activează în industria bijuteriilor de lux. El este vicepreședinte al Dasan Inc., companie condusă de familia sa, și a absolvit Babson College, instituție din Massachusetts cunoscută pentru programele sale de business și antreprenoriat.

Deși nu face parte din industria divertismentului, Chabbott se învârte de multă vreme în cercuri frecventate de vedete. Presa americană notează că printre persoanele din cercul său social se numără nume cunoscute de la Hollywood, precum Dakota Johnson și Orlando Bloom.

Relația cu Sofia Vergara a început să atragă atenția presei după ce cei doi au fost văzuți tot mai des împreună. Au apărut la Festivalul de Film de la Cannes, la Marele Premiu de Formula 1 de la Monaco și în mai multe vacanțe și ieșiri în Europa.

În iunie 2025, au fost fotografiați într-o ipostază afectuoasă după o cină la Roma, Chabbott ridicând-o în brațe pe actriță și sărutând-o pe obraz.

De atunci, Douglas a continuat să apară alături de vedeta din „Modern Family”, inclusiv la evenimente și în fotografiile distribuite de aceasta pe rețelele sociale. În vara acestui an, el s-a numărat și printre invitații care au sărbătorit alături de actriță împlinirea vârstei de 54 de ani în Italia.

Douglas Chabbott este cu doar patru ani mai în vârstă decât fiul actriței

Diferența de vârstă dintre cei doi a atras atenția presei. Sofia Vergara a împlinit 54 de ani în luna iulie, în timp ce Douglas Chabbott are 39 de ani.

Și mai surprinzătoare este apropierea de vârstă dintre Chabbott și fiul actriței. Manolo Gonzalez Vergara a împlinit 35 de ani pe 16 septembrie, ceea ce înseamnă că actualul partener al mamei sale este cu doar patru ani mai în vârstă decât el.

Manolo este singurul copil al Sofiei Vergara și provine din prima căsnicie a actriței, cu Joe Gonzalez. Actrița avea doar 19 ani când a devenit mamă.

Chabbott și Manolo au apărut deja împreună în public. În mai 2025, ambii au însoțit-o pe Sofia Vergara la Marele Premiu de Formula 1 de la Monaco și au apărut în fotografiile publicate ulterior de actriță.

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