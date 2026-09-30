Ce tricou purta arbitrul Gheorghe Moldovan când a fost găsit fără viață. Ireal ce mesaj avea inscripționat pe el

Gheorghe Moldovan a murit la doar 30 de ani, după ce a recurs la un gest extrem. Totul a pornit de la procesul de divorț în care se afla cu soția sa. Trupul neînsuflețit a fost descoperit chiar de ea, în apartament, iar tot ea a alertat autoritățile. Acum ies la iveală noi detalii importante în acest caz.

Arbitrul a lăsat și un mesaj de adio în mediul online. De asemenea, în ultimele sale clipe, acesta purta un tricou anume. Pe el scria un mesaj manifest care făcea referire la durerea pe care o purta în suflet din cauza soției și a divorțului prin care tocmai trecea. Acesta s-a împușcat cu o armă pe care o deținea legal. Gheorghe Moldovan urmează să fie condus pe ultimul drum.

Ce tricou purta arbitrul Gheorghe Moldovan când a fost găsit fără viață

Gheorghe Moldovan și Irina treceau printr-o perioadă dificilă. Cei doi au ajuns în pragul divorțului, dar bărbatul nu accepta separarea. Luni, 28 septembrie, el și-a pus capăt zilelor cu o armă pe care o deținea legal. Numai că el a avut un plan bine pus la punct. Înainte de a recurge la gestul extrem, arbitrul a făcut un videoclip în care își motiva decizia, iar apoi l-a publicat în mediul online.

Totodată, el a purtat în ultimele sale clipe din viață un tricou cu mesajul imprimat „Divorțul distruge, femeia ucide”. Acesta făcea referire la soția lui, problemele cu care se confruntau și mai ales la separarea pe care el nu a acceptat-o niciodată.

Când va fi înmormântat Gheorghe Moldovan

Fostul arbitru de fotbal din Orhei a vorbit deschis despre problemele din căsnicia sa în repetate rânduri. Cu toate acestea, nimeni nu se gândea la sfârșitul tragic care a avut loc. Dispariția lui Gheorghe Moldovan a stârnit reacții în mediul online, dar și durere, mai ales în rândul familiei.

Trupul neînsuflețit a ajuns acasă marți, 29 septembrie, astfel că bărbatul va fi condus pe ultimul drum joi, 1 octombrie, începând cu ora 12:00, în localitatea Țânțăreni, raionul Telenești din Republica Moldova. Ultima dorință a fostului arbitru a fost ca soția sa, Irina, să aibă grijă de cele trei fetițe ale lor.

VEZI ȘI: Mesajul sfâșietor transmis de fratele lui Gheorghe Moldovan. Arbitrul a fost găsit fără viață în locuința soției, cu care se afla în proces de divorț

Ea este Irina, femeia pentru care arbitrul și-a luat viața. Mândru de ea că îi pășea pe urme, Gheorghe Moldovan avea doar cuvinte de laudă despre mama copiiilor săi