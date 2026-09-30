Cu cine a vorbit criminalul din Neamț, înainte să-și ucidă partenera. Băiatul femeii, salvat de un apel la 112!

O femeie de doar 42 de ani a fost ucisă de partenerul ei. Cei doi aveau o relație de șase ani, însă lucrurile dintre ei nu mergeau deloc bine și asta pentru că în trecut au mai existat conflicte, ba chiar și un ordin de protecție. Bărbatul care a comis crima ar fi vrut să îi ia viața și băiatului femeii, în vârstă de 15 ani.

Viața copilului din Roman a fost salvată chiar de mama bărbatului și de fosta lui soție. Acesta le-ar fi spus despre intenția sa, așa că, speriate, au anunțat imediat autoritățile.

Polițiștii au ajuns la fața locului și l-au găsit pe principalul suspect chiar în drum spre casa în care a avut loc tragedia. Pentru femeia în vârstă de 42 de ani, echipajele medicale nu au mai putut face nimic, însă i-au putut acorda ajutor copilului.

„Echipajele de ordine publică au fost direcționate, pentru a lua măsuri de protecție a acestuia. Minorul de 15 ani a fost identificat de polițiști, fiind în afara oricărui pericol” explică Ramona Ciofu, purtător de cuvânt IPJ Neamţ.

Bărbatul din Neamț care și-a ucis partenera voia să îi ia viața și fiului ei

Ulterior, copilul a fost dus la secția de poliție, iar acolo un psiholog din cadrul instituției s-a deplasat la sediu pentru a-i oferi consiliere. Mai mult decât atât, adolescentul în vârstă de 15 ani va rămâne acum în grija bunicii materne.

„DGASPC Neamț a intervenit încă din primele momente pentru a-i oferi minorului sprijinul emoțional și protecția de care are nevoie. Un psiholog din cadrul instituției s-a deplasat la sediul Poliției, unde se afla adolescentul, și i-a acordat sprijin psihologic. Specialistul a fost alături de copil inclusiv în momentul în care acesta a aflat despre pierderea mamei sale” spune Magda Vasilache, purtător de cuvânt DGASPC Neamţ.

Ce s-a întâmplat cu bărbatul

Atunci când s-a văzut cu poliția la ușă, bărbatul a recurs la un gest extrem. Medicii nu au mai putut face nimic nici pentru el, dar nici pentru victima sa.

Cu toate acestea, o anchetă este în desfășurare pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat în locuința lor și de la ce a pornit totul.

„Cercetările au fost preluate de procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, pentru a se stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii acestui eveniment” mai precizeazî Ramona Ciofu.

VEZI ȘI: În ce țară plănuia Vlad Bălțățeanu să ajungă, de fapt. Nu avea de gând să se predea în Elveția

Noi acuzații în cazul crimei lui Mario Berinde. Ce spune sora adolescentului despre mama suspectului