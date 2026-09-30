Sebastian Dobrincu a dat în judecată Poliția Română! Motivul pentru care a ajuns în instanță

Sebastian Dobrincu a dat în judecată Poliția Română! Motivul pentru care a ajuns în instanță
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Sebastian Dobrincu este în proces în Poliția Română
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Sebastian Dobrincu a ajuns în centrul unui demers juridic după ce a contestat în instanță o amendă primită în urmă cu câteva luni. Nemulțumit de sancțiunea aplicată de oamenii legii, tânărul antreprenor a decis să își caute dreptatea în fața magistraților și a chemat Poliția Română în judecată.

Incidentul care a dus la deschiderea procesului s-a petrecut în luna iulie. La scurt timp după ce a fost sancționat, Sebastian Dobrincu a făcut următorul pas și a contestat măsura luată împotriva sa. Dosarul a fost înregistrat la instanță la doar trei zile după aplicarea amenzii.

Sebastian Dobrincu e în proces cu Poliția Română

Procesul se află acum pe rolul Judecătoriei Sectorului 1, iar primul termen nu a fost încă stabilit. Instanța va analiza solicitarea formulată de Sebastian Dobrincu, precum și documentele și celelalte probe care vor fi depuse în cadrul procedurii.

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Pentru a-și susține poziția, acesta poate apela inclusiv la înregistrări video sau la declarațiile unor persoane care au asistat la situația în urma căreia a fost sancționat. Aceste probe ar putea avea un rol important în stabilirea situației de fapt și în soluționarea contestației.

În cazul în care instanța îi va da câștig de cauză, sancțiunea contestată ar putea fi anulată. Totodată, în funcție de măsurile dispuse în urma amenzii, Sebastian Dobrincu ar putea beneficia și de redobândirea dreptului de a conduce. Până la pronunțarea unei hotărâri, însă, situația sa urmează să fie clarificată în cadrul procesului care se va desfășura la Judecătoria Sectorului 1.

Sursa: Facebook

Sebastian Dobrincu, pasionat al mașinilor de lux

În urmă cu trei luni, Sebastian Dobrincu și-a mărit colecția de mașini de lux cu un model exclusivist, cumpărat cu aproximativ o lună înainte de sancțiunea pe care o contestă în instanță. Alegerea sa are un detaliu spectaculos: este același model pe care îl conduce și Cristiano Ronaldo, însă antreprenorul a optat pentru o versiune albastră.

Mașina este capabilă să depășească 350 km/h și dispune de un V12 de 6,5 litri, alături de trei propulsoare electrice. Ansamblul dezvoltă 1.105 CP și permite atingerea vitezei de 100 km/h în mai puțin de trei secunde. Cu taxe, transport și configurare incluse, exemplarul poate ajunge în România la aproximativ 600.000-800.000 de euro.

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