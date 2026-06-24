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Sebastian Dobrincu, achiziție de lux. Bolidul de sute de mii de euro care l-a trimis în liga lui Cristiano Ronaldo

De: David Ioan 24/06/2026 | 11:07
Sebastian Dobrincu, achiziție de lux. Bolidul de sute de mii de euro care l-a trimis în liga lui Cristiano Ronaldo
Sebastian Dobrincu, achiziție de lux. Bolidul de sute de mii de euro care l-a trimis în liga lui Cristiano Ronaldo. Foto: Instagram
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Sebastian Dobrincu își etalează din nou stilul de viață de milionar tânăr și fără griji, iar noua lui achiziție auto a devenit rapid subiect de discuție.

Antreprenorul a dezvăluit că și-a cumpărat un supercar de ultimă generație, un model care depășește cu ușurință 350 km/h și intră în categoria mașinilor pe care doar vedetele internaționale și colecționarii cu buzunare adânci și le permit. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

Sebastian Dobrincu, achiziție de lux

Bolidul, configurat într-o nuanță intensă de albastru, este aproape identic cu unul dintre automobilele lui Cristiano Ronaldo, diferența fiind doar culoarea. Prețul final al mașinii, după taxe, transport și configurare în România, ajunge între 600.000 și 800.000 de euro.

Sub capotă se află un motor V12 aspirat de 6,5 litri, completat de trei motoare electrice, pentru o putere totală de 1.015 CP. Accelerația de la 0 la 100 km/h se face în aproximativ 2,5 secunde, o performanță care o plasează în topul celor mai rapide mașini de pe șosea.

Bolidul de sute de mii de euro care l-a trimis în liga lui Cristiano Ronaldo

Sebastian Dobrincu a publicat imaginile cu noua achiziție pe rețelele sociale, iar mesajul care a însoțit caruselul foto a fost scurt, dar suficient cât să aprindă imaginația urmăritorilor.

„Jucărie nouă”, a scris acesta, lăsând să se înțeleagă că investiția nu este doar un moft, ci o plăcere personală pe care și-o permite fără ezitare.

Reacțiile nu au întârziat, iar fanii au remarcat imediat că tânărul milionar pare hotărât să-și trăiască viața la maximum, fără să se uite la preț atunci când vine vorba de pasiunile lui. Între supercaruri de sute de mii de euro și un stil de viață intens urmărit în online, Sebastian Dobrincu rămâne una dintre cele mai vizibile și comentate figuri ale noii generații de antreprenori.

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