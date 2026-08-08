Alina Laufer vorbește despre cea mai cumplită pierdere din viața ei. Regretul care o macină după tragedie: “Nu aveam cu cine să mă înțeleg”

În luna mai, Alina Laufer a trecut prin cea mai cumplită încercare din viața ei: și-a pierdut mama. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Alina ne spune cum a aplicat în relația ei cu copiii tot ce a învățat de la cea care i-a dat viață și care era activitatea lor preferată atunci când se întâlneau. Alina Laufer vorbește, cu sinceritate și încredere, despre faptul că nimănui nu trebuie să-i fie rușine că nu poate concepe un copil pe cale naturală. Ea susține feritilizarea în vitro și explică de ce ajunge o femeie să apeleze la progresele medicinei. Ilan Laufer este mereu lângă soția lui și la bine și la greu, chiar și la nervi. Alina ne spune cine este vulcanicul și cine este calmul din familie și, cu umor, recunoaște că „Ilan are întodeauna dreptate”.

Viața cu 4 copii nu este ușoară, dar Alina recunoaște că nu spune niciodată „nu mai pot”. Chiar dacă unele zile sunt foarte, foarte grele și recunoaște și este super obosită, tot mai găsește energie să meargă mai departe. De asemenea mărturisește, cu sinceritate, că „n-aș ști ce să fac cu 2 ore pe săptămână doar pentru mine”. Alina Laufer mărturisește că are o listă de lucruri pe care nu le-ar putea ierta jumătății sale și declară că este o femeie cu pretenții pentru că „mie nu mi se dau directive”.

CANCAN.RO: În luna mai ai trecut printr-o grea, poate cea mai grea încercare, ți-ai pierdut mama. Care este cea mai frumoasă amitire pe care o ai alături de ea?

Alina Laufer: Am foarte multe amintiri frumoase. Cred că cele mai frumoase sunt amintirile când ne plimbam împreună, eu și mama, pentru că ne-am plimbat, de-a lungul vieții, foarte mult. Peste tot, pur și simplu ieșeam din casă și ne plimbam, fiecare avea un obiectiv. Mergeam în vizite pe la diverse prietene de-ale ei când eram meu mică și încerc să continui tradiția asta cu copiii mei. Îi scot din casă, stabilesc un obiectiv, o cofetărie sau prin parc. Îi scot pe toți 4 și mergem. Și la fel își amintește și Kari, pentru că la fel se plimba și ea cu mama.

CANCAN.RO: Care a fost cel mai important lucru pe care l-ai văzut la mama ta și l-ai aplicat în relația cu copii tăi?

Alina Laufer: Cred că cel mai important lucru pe care l-am învățat de la mama este relația pe care să o construiesc cu copiii mei, așa cum a construit ea o relație cu mine și a insistat să petreacă foarte mult timp cu mine. A renunțat la carieră ei și s-a făcut profesoară, deși putea să lucreze în cercetare. În mod special a ales acest drum, să putem fi împeună. Acest lucru l-am învățat și eu. Trebuie să investesc timp în relația cu copiii și familia va fi mereu pe primul plan.

Mămică de 4: „Eden a devenit, pentru noi, un nucleu în jurul căruia ne strâgem cu toții”

CANCAN.RO: Eden, cel mai mic pui ai familiei, face un an în septembrie. Cum a trecut timpul de când ai născut-o?

Alina Laufer: De când am născut-o pe Eden nu m-am oprit din activitatea mea de zi cu zi. De la început m-am dus 2 zile în maternitate, m-am întors acasă și am reluat lucrurile exact de unde le-am lăsat. M-am trezit să-i pregătesc pe cei mici de grădiniță, mi-am continuat munca la fel, am făcut treabă prin casă la fel că înainte. Am avut mai puțină libertate de mișcare, a trebuit să lucrez de acasă, să nu mai merg la birou, să o intergrez și pe ea în programul nostru zilnic. Eden a devenit, pentru noi, un nucleu în jurul căruia ne strângem cu toții. O integrăm în tot ce facem.

Alina Laufer recunoaște: „Hai să nu-i spun ultima, să-i spun cea mai recentă sarcină”

CANCAN.RO: Ai născut la 42 de ani. Este vorba de curaj?

Alina Laufer: Nu mi se pare o chestiune de curaj faptul că am născut așa de târziu. Așa a vrut Dumnezeu. Gemenii i-am făcut târziu, că așa s-a putut. Dacă Dumnezeu așa a ales să pot eu să fac copii, mai târziu, nu am ce să fac. Nu pot să mă opresc din făcut copii atâta timp cât pot. Mi-am dorit mereu o familie numeroasă și dacă pot să lupt pentru acest lucru și să fac tot ce-mi stă în putință să-l realizez, o s-o fac atâta timp cât organismul mă lasă. Răbdarea mea se pare că este infinită, îmi place foarte mult să am grijă de copii, este lucrul care pe mine mă încarcă cu energie și mă face să funcționez. Sunt o prioritate copiii și pentru mine și pentru Elan atâta timp cât și el își dorește.

Foarte multă lume spune că este o chestiune de curaj, dar nu mi se pare. Sunt anumite provocări pe care trebuie să le treci, poate la o vârstă mai înaintată, dar eu am trecut foarte bine și peste ultima…hai să nu-i spun ultima, să-i spun cea mai recentă sarcină. După ce am născut-o pe Eden toate lucrurile au mers foarte bine, nu am simțit că nu mai pot sau că nu mai am răbdare. Din contra, faptul că îngrijesc un bebeluș îmi da o satisfacție atât de mare și îmi place atât de mult încât am destulă răbdare și petru cei mari.

Alina Laufer, totul despre FIV: „Înțeleg că poate să-ți fie rușine dacă ești leneș, mincinos, dar nu pentru că nu poți concepe un copil pe cale naturală”

CANCAN.RO: Nu multe mămici au au avut curaj să vorbească

în România încă este un subiect jumătate tabu. Ce ar trebui să știe femeile care vor să apeleze la această metodă pentru a-și vedea visul împlinit?

Alina Laufer: Nu înțeleg de ce fertilizarea în vitro ar fi un subiect tabu. Nu înțeleg de ce ar trebui să-ți fie rușine că nu poți concepe un copil pe cale natural. Atâta timp cât tehnologia și procedurile medicale avansează este un lucru care se întâmplă în folosul nostru și, prin urmare, trebuie să ne folosim de ele. Nu mi-a fost niciodată rușine. Dacă te duci la stomatolog și-ți pui o coroana înseamnă că ți-e rușine? Același lucru, nu e ceva ce ține de noi, că nu facem noi cum trebuie, că este o trăsătură de caracter pe care ne-o putem remedia. Înțeleg că poate să-ți fie rușine dacă ești leneș, mincinos, dar nu dacă nu poți concepe un copil pe cale naturală.

Trebuie să iei lucrurile din pripă, să realizezi că nu se întâmplă în mod natural cât mai repede, să mergi să faci investigații, analize și să-ți alegi doctorii cu grijă. Un doctor cu care să te simți confortabil, trebuie să ai o relație foarte bună cu el, să ai încredere și să-ți ofere o liniște și o pace sufletească când te duci acolo. Ambii medici cu care am născut copiii au fost, fiecare în felul și la momentul lui, persoanele pe care eu le-am vrut alături în acest proces.

CANCAN.RO: Tu și Ilan aveți împreună 4 copii. Pe Karina, gemenii Davina și Nathaniel și pe Eden. Spune-mi cum arată o zi alături de 4 copii.

Alina Laufer: O zi alături de 4 copii trebuie să fie foarte bine organizată. În timpul săptămânii nu avem probleme pentru că știm foarte clar ce are fiecare de făcut. Dimineață eu îi îmbrac, îi pregătesc pentru grădiniță, Elan se pregătește de serviciu sau de sală, totul este organizat. Știm exact cine îi spală pe față, cine îi piaptănă, avem fiecare atribuțiile lui astfel încât să meargă totul ca un ceas elvețian. El îi duce la grădiniță, el îi încălță, după aceea eu rămân acasă cu Eden. Karina se pregătește singură. Îmi fac programul cu Eden, cât doarme lucrez, mă asigur că totul este în ordine la birou. O mai scot afară, mai doarme o dată peste zi, apoi vin copiii de la grădiniță și mergem în parc, la piscină, ne plimbăm foate mult cu ei și tot așa.

În weekend lucrurile stau altfel pentru că trebuie să avem activități. Noi suntem adepții ieșitului din casă, pentru noi este mult mai ușor să ieșim. Iarna mergem la ski cu ei, vara îi ducem un weekend la mare. Suntem tot timpul plecați cu ei, de dimineață până seara activități.

Prima experiență: „Nu mai puteam și mi se părea incredibil că eu trebuie să stau toată ziua acasă”

CANCAN.RO: Care a fost cel mai greu lucru cu care a trebuit să te obișnuiești, după ce ai născut-o pe Karina? Dar la Eden?

Alina Laufer: Știu sigur, sigur că mi s-a părut foarte ciudat faptul că sunt restricționată și că nu mai pot să plec de acasă. Am născut pe 13 noiembrie, când am venit acasă de la spital era o vreme foarte urâtă. Nu prea aveam să unde să ies, obișnuită tot timpul să fiu plecată, mobilă. Nu mai puteam și mi se părea incredibil că eu trebuie să stau toată ziua acasă cu un bebeluș. Primele zile mi-a fost greu, apoi m-am obișnuit și am început să o integrez în programul meu. Chiar dacă era frig și urât îmi făceam de drum, mă întâlneam cu prietenele, mă duceam în parc. Nu m-am lăsat scoasă din program foarte mult timp.

La Eden am fost învățată cu absolut orice. Când a venit pe lume eram pregătită, înainte să plec la maternitate mi-am lăsat mâncare în frigider, am gătit supă și felul doi. Am plecat vineri dimineață să nasc, duminică după amiază eram acasă și copiii efectiv nu au simțit nimic. De marți deja eram afară la cumpărături, cu căruciorul, m-am trezit din prima zi să pregătesc copiii pentru grădiniță chiar dacă nu dormeam noaptea. Eden a venit pe lume ca un vis frumos, cu toții o iubim foarte mult și ne întregește familia.

CANCAN.RO: De câte ori pe săptămână îți vine să spun „nu mai pot, gata”. Apoi să o iei de la început.

Alina Laufer: Nu există la mine așa ceva. Eu nu spun asta pentru că întotdeauna, dacă mă forțez puțin, mai pot. Deși e foarte, foarte greu absolut tot ce fac, ce facem. Sunt foarte obosită uneori, chiar nu știu de unde îmi mai adun energia să fac tot ce trebuie să fac. Uneori am foarte multe lucruri de făcut atât pentru slujbă cât și personale, copii, casă și efectiv, zilnic, trebuie să îmi stabilesc o listă de priorități din care măcar 3 să rezolv. Niciodată nu pot să fiu cu totul gata, cu totul în regulă. La mine nu prea există starea asta și m-am obișnuit cu ea. Țin minte că mama tot timpul zicea: „când pui capul pe pernă trebuie să știi că ai rezolvat tot”. Și-i spuneam: „m-am consolat cu ideea că nu pot rezolva tot, dar nici nu există să spun că nu mai pot”.

CANCAN.RO: Ai 4 copii, experiență cât pentru două vieți. Care este cel mai important lucru pe care NU trebuie să-l uite o femeie care devine mamă?

Alina Laufer: Am 4 copii și aș putea să spun că am destulă experiență. Nu-mi place să dau sfaturi. Fiecare își trăiește experiența asta, de a fi părinte, cum consideră. Cred că o femeie care devine mamă trebuie să își aducă aminte că viața ei nu se termină, chiar dacă trebuie să îți modifici stilul de viață. Din contră, începe o etapă și mai frumoasă din viața ta. Poți savura lucrurile mult mai bine când ai un copil, când vezi totul prin ochii lui. Eu nu am simțit niciodată că am renunțat la ceva ca să fiu mamă. Nici la mine ca femeie. Îmi place în continuare să mă îngrijesc, pe cât posibil. Normal că nu mai pot face lucrul acesta că atunci când nu aveam copii, sau cel puțin nu aveam atât de mulți copii. Cu puțină organizare și voință poți să le îmbini pe toate.

Trebuie, ca mama, să-ți aminteșți faptul că un copil are personalitatea lui, că fiecare copil e diferit, nu trebuie să faci niciodată comparații cu alți copii. Fiecare copil are modul lui de a se comporta. Pot să spun că la concluzia asta am ajuns. Am 4 copii, i-am crescut pe toți la fel și toți sunt diferiți în foarte multe privințe. Inclusiv gemenii care sunt de aceeași vârstă și crescuți în același mod.

Alina Laufer recunoaște: „N-aș ști ce să fac cu 2 ore pe săptămână doar pentru mine”

CANCAN.RO: Ai măcar două ore pe săptămână, doar ale tale, să faci ce-ți trece prin cap?

Alina Laufer: N-aș ști ce să fac cu 2 ore pe săptămână doar pentru mine. În fiecare zi îmi fac timp pentru mine, seară când culc pe toată lumea. Jumătate de oră am până mă ia somnul și poate mă uit la un serial. Sau mai am timp, printre picături, să mă aranjez puțin. Dar nu am tabieturi. Eu pot să fac lucruri de acasă. Absolut orice se întâmplă se întâmplă de acasă. Urăsc să ma duc la programări, să stau la par sau la unghii, nu am răbdare. Am început să citesc, mi-am luat o carte și mi-am propus să citesc, zilnic, câteva pagini pentru că mă relaxează foarte mult. Eu tot ce fac pentru copii consider că fac pentru mine. Faptul că am luxul acesta, să mă ocup de ei, îl consider un privilegiu.

CANCAN.RO: Ilan este și a fost mereu un tată implicat. Care sunt sarcinile lui clare când vine vorba de copii?

Alina Laufer: Ilan a fost mereu un tată implicat, de când a intrat în viața noastră și și-a asumat și rolul de tată al Karinei. Nu mai zic de când au apărut gemenii pe lume, când și-a luat rolul și mai în serios pentru că aveam nevoie de mai mult ajutor. Acum face foarte multe lucruri pentru copii. Dimineață îi duce la grădiniță, el îi ia de acolo, când mergem undeva el se ocupă de tot ce înseamnă organizarea lor și căratul jucăriilor (râde, n.red.), i-a învățat să înoate, să schieze. El se ocupă de toate echipamentele de sport.

Uneori îl ia pe Nathaniel la serviciu, petrec timpul împreună. Este un tată implicat, nu duc eu tot greul. Cu Eden mă ajută, o ține, are grijă de ea când am filmări, de exemplu. O învață să meargă, el o antrenează (râde, n.red.). Îi place mult să organizeze copiii, să facă sport și să aibă activități.

CANCAN.RO: Suneti căsătoriți de mulți ani, aveți 4 copii, tot timpul liber îl petreceți împreună. Care din voi este vulcanicul și care este cel calm?

Alina Laufer: Partea bună e că facem cu rândul. Deși par blândă și eu am un temperament vulcanic, explodez. Chiar diferă foarte mult situațiile. Eu mă enervez foarte tare și el e cel calm și invers. Nu ne apucă pe amândoi în același timp și atunci este totul perfect. Cred, însă, că putem să dăm un exemplu copiilor și să le arătăm că e perfect normal să ai nervi sau să fii mai supărat și să-ți exteriorizezi trăirile atâta timp cât se rezolvă și cât există comunicare, nu există un conflict. Eu cu Ilan muncim împreună și atunci, inevitabil, mai intervin tensiuni când e multă muncă și mult stres.

O familie sinceră: „Majoritatea timpului Ilan are dreptate”

CANCAN.RO: Cum reușiți să aplanati conflictele, inerente într-o familie? Cine cedează primul?

Alina Laufer: Majoritatea timpului Ilan are dreptate (râde, n,red.). E foarte clar la Ilan are autoritatea supremă în familie așa că mie îmi convine. Toată lumea trebuie să știe de cine ascultă, copiii trebuie să ia exemplu. Cedez eu, dar nu mi se pare neapărat că cedez pentru că Ilan pune, de fiecare dată, interesul nostru pe primul plan. Micile conflicte care pot apărea se rezolvă de la sine. Dacă am anumite nelamuriri sau situații în care simt că nu sunt înțeleasă, le explic și ajungem amândoi la un acord comun.

CANCAN.RO: Ilan te-a cerut de soție după două luni de când va vedeați. Cum ai știut că el este omul lângă care vei îmbătrâni frumos și în liniște?

Alina Laufer: Da, m-a cerut foarte repede de soție, dar nu aș putea să spun că am știut că el e omul lângă care voi îmbătrâni. După ce am trecut prin experiența divorțului nu am mai gândit lucrurilele în felul asta. Am știut, cu siguranță, că e omul cu care vreau să îmi petrec viața, să construiesc o familie, lângă care vreau să trăiesc absolut orice experiență. Dar nu am știut că o să fie omul lângă care voi îmbătrâni. Știu că este omul lângă care vreau să fiu astăzi, cu care îmi place să fiu și cu care îmi place să am o familie. Îmi place ce am construit până acum. Dacă Dumnezeu ne ajută, atunci o să rămânem împreună toată viața, ceea ce o să fie un lucru superb atât pentru noi cât și pentru copiii noștri.

Alina Laufer se declară o femeie cu pretenții: „Mie nu mi se dau directive”

CANCAN.RO: Există vreun lucru pe care nu l-ai putea ierta jumătății tale? Ceva peste care nu ai putea să treci?

Alina Laufer: Numai unul? Sunt multe, foarte multe, am o lista întreagă. Sunt o femeie cu foarte multe pretenții. Nu aș putea să trec peste faptul că soțul meu ar fi leneș, o putoare de bărbat. Nu aș putea să trec peste faptul că nu ne pune interesele noastre pe primul plan, ale mele și ale copiilor, ale familiei. Nu aș putea să trec peste faptul că îmi face mie programul de dimineață până seara și-mi spune ce să fac, cum să mă îmbrac și să cresc copiii. Mie nu mi se dau directive. Nu mă întreba că nu pot trece peste înșelat, că nu a fost cazul și nu știu dacă aș putea sau nu să treacă. Nu aș putea să trec peste faptul că am un soț, pe lângă faptul că nu fac nimic, nu aduc bani în casă, mai vin și cu pretenții să faci aia, pun atâta responsabilitate în cârca femeilor. Nu aș suporta un soț care să nu-mi ofere stabilitate și protecție.

CANCAN.RO: Care este viciul la care nu poți renunța?

Alina Laufer: Nu mi-am propus să renunț la vapat. M-am apucat foarte târziu, nu am fost o fumătoare, dar acum vapez. Ar trebui să renunț, așa ar fi normal.

CANCAN.RO: Zâmbești mereu în poze, la interviuri. Sincer, de câte ori a trebuit să-și maschezi nefericirea?

Alina Laufer: Eu zâmbesc mereu și acasă încerc să fiu cât mai zâmbitoare pot. Mi se pare ceva de bun simț față de restul lumii să nu-ți arăți nefericirea. M-am obișnuit să nu las să se vadă ce e pe interior. Dar exceptând situațiile cu adevărat dureroase din viața mea, cum a fost moartea mamei mele, unde am simțit durerea și nefericirea, eu sunt o persoană fericită. Consider că este o alegere și că în orice aspect al vieții poți găsi ceva frumos. Important e să vrei să-l cauți. Atunci găsești fericirea în lucruri mici.

Cea mai cumplită pierdere: „Poate dacă mă țineam mai mult de capul ei să meargă la medic…dar nu aveam cu cine să mă înțeleg”

CANCAN.RO: Dacă ar fi să ștergi ceva din trecutul tău, la ce lucru sau întâmplare ai renunța?

Alina Laufer: Nu aș șterge nimic din trecutul meu pentru că trecutul înseamnă ‘astăzi’. Nu aș avea ziua de azi așa dacă nu aș avea trecutul pe care l-am avut. Poate aș face alte lucruri… cum s-a îmbolnăvit mama și a murit, poate dacă mă țineam mai mult de capul ei să meargă la medic… dar nu aveam cu cine să mă înțeleg… Dar ceva legat de mine și de trecutul meu nu aș schimba cu siguranță pentru că nu aș mai avea viața pe care o am azi și pe care o iubesc.

CANCAN.RO: Ce nu știe lumea despre tine?

Alina Laufer: Știu să croșetez foarte bine și sunt anumite perioade în viață mea când mă apuc de croșetat. Am croșetat în pandemie, când eram gravidă cu gemenii, mă relaxa. Aveam asta în comun cu mama. Mă pricep foarte bine să și cos, brodez, orice implică lucru manual. Sunt și destul de tehnică, mă descurc cu ce trebuie reparat, cu șurubelnița.

CANCAN.RO: Pe unde ați fost vara asta?

Alina Laufer: Copiii a fost la grădiniță de vară, dar am mai fost plecați câteva weekenduri la Olimp, 10 zile în Grecia și urmează să plecăm într-un mic trip prin Europa, Viena și Budapesta. Orice excursie în care suntem în formulă completă este minunată. Karina s-ar putea să nu mai vrea să vină acum cu noi, dar o înțeleg.

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