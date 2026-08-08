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Soarele puternic nu înseamnă automat producție mai mare. Ce pățesc panourile fotovoltaice la 40°C

De: Emanuela Cristescu 08/08/2026 | 14:15
Soarele puternic nu înseamnă automat producție mai mare. Ce pățesc panourile fotovoltaice la 40°C
Soarele puternic nu înseamnă automat producție mai mare. Ce pățesc panourile fotovoltaice la 40°C
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Românii care și-au pus panouri fotovoltaice și se uită cu speranță la soarele arzător din aceste zile ar putea avea o surpriză. Deși pare logic ca un cer fără nori și temperaturile sufocante să însemne automat mai multă energie, realitatea din spatele sistemului este ceva mai complicată.

Iar în zilele în care mercurul urcă vertiginos, panourile de pe acoperiș pot ajunge la temperaturi mult mai mari decât cele indicate de termometre. Panourile fotovoltaice au nevoie de lumină pentru a genera electricitate, nu de căldură. Tocmai aici apare surpriza pentru mulți proprietari.

Veste proastă pentru cei cu panouri fotovoltaice

Într-o zi în care afară sunt peste 40 de grade Celsius, suprafața panourilor poate deveni extrem de fierbinte. Montate direct sub razele soarelui, acestea pot ajunge la temperaturi de peste 60-70 de grade.

Iar temperaturile foarte ridicate influențează comportamentul celulelor fotovoltaice. Pe măsură ce acestea se încing, tensiunea produsă scade. Curentul poate avea o ușoară creștere, însă aceasta nu compensează întotdeauna pierderea de tensiune. Rezultatul este că eficiența instantanee poate fi mai redusă exact în perioada în care soarele pare să fie cel mai puternic.

Soarele puternic nu înseamnă automat producție mai mare. Ce pățesc panourile fotovoltaice la 40°C
Soarele puternic nu înseamnă automat producție mai mare. Ce pățesc panourile fotovoltaice la 40°C

Pare greu de crezut, dar o zi senină de primăvară poate crea condiții excelente pentru un sistem fotovoltaic. La temperaturi de aproximativ 20-25 de grade, panourile primesc în continuare suficientă lumină, dar nu sunt supuse aceleiași încălziri extreme. În anumite condiții, acest lucru poate însemna o eficiență mai bună decât într-o zi toridă de vară.

Asta nu înseamnă însă că vara este un sezon prost pentru energia solară. Din contră. Numărul mare de ore de lumină face ca lunile de vară să rămână, în general, printre cele mai productive perioade ale anului.

Diferența importantă este între eficiența într-un anumit moment și cantitatea totală de energie produsă într-o zi sau într-o lună.

Ce se întâmplă cu panourile când afară sunt 40°C

Producătorii iau în calcul efectul temperaturii printr-un indicator cunoscut drept coeficient de temperatură. Pentru multe panouri moderne, acesta se situează aproximativ între -0,3% și -0,5% pentru fiecare grad Celsius peste temperatura standard de testare.

Cu alte cuvinte, creșterea temperaturii celulelor poate reduce treptat puterea pe care panoul o poate furniza în acel moment.
Important este că acest lucru nu înseamnă că panoul „se strică” atunci când afară este caniculă. Efectul este, în primul rând, unul asupra performanței electrice.

Un alt aspect pe care proprietarii ar trebui să îl urmărească este modul în care au fost instalate panourile. Spațiul dintre panou și acoperiș permite circulația aerului și ajută la răcirea naturală a instalației. Dacă această zonă este prea îngustă, aerul circulă mai greu, iar căldura se poate acumula.

Contează inclusiv suprafața pe care sunt montate panourile. Un acoperiș care absoarbe intens căldura poate contribui la temperaturi mai mari în zona sistemului.

Nici murdăria nu trebuie ignorată. Praful, polenul și frunzele pot împiedica lumina să ajungă în mod optim la celulele fotovoltaice. În perioadele secetoase, când plouă mai rar, depunerile pot persista mai mult timp.

Nu doar panourile sunt expuse căldurii. Invertorul este o componentă esențială a instalației, iar dacă este amplasat într-un spațiu foarte fierbinte și slab ventilat, poate ajunge la temperaturi ridicate. Unele echipamente sunt proiectate să își reducă temporar puterea atunci când temperatura internă devine prea mare. Este o măsură de protecție împotriva supraîncălzirii.

Același principiu trebuie avut în vedere și în cazul bateriilor de stocare. Temperaturile excesive, mai ales atunci când se mențin perioade lungi, pot afecta în timp durata de viață a acestora.

Cum îți dai seama dacă există o problemă

O zi cu peste 40 de grade nu este suficientă pentru a concluziona că sistemul funcționează defectuos. Proprietarii ar trebui să urmărească evoluția producției pe perioade mai lungi și să compare zile cu condiții meteorologice asemănătoare.

Aplicațiile sistemelor fotovoltaice permit, în multe cazuri, urmărirea producției aproape în timp real. Astfel pot fi observate eventualele scăderi neobișnuite sau avertismente transmise de invertor.

Dacă producția rămâne mult sub nivelul obișnuit în zile perfect senine ori apar în mod repetat erori și alerte, atunci o verificare tehnică poate fi justificată. În schimb, fluctuațiile moderate apărute în cele mai fierbinți ore ale zilei nu înseamnă automat că instalația are o defecțiune.

În condiții normale, panourile fotovoltaice sunt concepute pentru a funcționa și atunci când temperaturile exterioare sunt ridicate. O perioadă de caniculă nu înseamnă automat că instalația se deteriorează sau că durata sa de viață este redusă.

Problema este mai degrabă legată de eficiența de moment și de modul în care căldura afectează întregul ansamblu. De aceea, proprietarii nu ar trebui să intre în panică dacă observă o scădere a producției în cele mai fierbinți ore. Mult mai relevantă este evoluția sistemului pe termen lung.

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