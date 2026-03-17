Lidl vinde panouri fotovoltaice. Cât costă și cum le poți cumpăra

Lidl vine cu un nou produs care stârnește curiozitatea multor oameni. Lidl este cunoscut pentru mâncare, dar și diverse elemente necesare pentru casă și nu numai. De data aceasta, supermarketul scoate la vânzare un produs diferit.

Lanțul de magazine Lidl aduce săptămânal oferte avantajoase pentru cumpărători. Începând cu data de 16 martie, aceștia au anunțat că vor pune la dispoziție clienților din România un produs neașteptat.

Lidl vinde din această săptămână panouri fotovoltaice. Costul pentru un astfel de produs este uluitor, iar cei care doresc să cumpere panourile trebuie să rezerve pe aplicația specifică magazinului.

Lidl vinde panouri fotovoltaice

Din data de 16 martie, Lidl are o surpriză uriașă pentru români. Aceștia pun la vânzare pentru prima dată panouri fotovoltaice. Acest fapt este inedit, deoarece magazinul este cunoscut pentru alte categorii de produse, și anume: mâncare, produse pentru casă, haine sau mici electrocasnice. Prețul pentru acest produs este de 1.299 de lei și se achiziționa din toată țara. Cei interesați de panourile fotovoltaice trebuie să rezerve pe aplicația Lidl și va ajunge în magazinul selectat.

Pachetul conține două panouri fotovoltaice de 185 W fiecare, un microintovertor cu monitorizare prin Wi-Fi, cabluri și un sistem de prindere. Conform retailerului, kitul are o putere de aproximativ 400 W. Conform Lidl, puterea pe care o are după ce este instalat ajunge la 370 W. De asemenea, potrivit site-ului magazinului, specificațiile produsului sunt următoarele:

Pachetul include: 2x module solare (185W), 1x cablu de conectare cu contact de protecție (5m), 1x set de montare pe balcon, 1x microinvertor monofazat;

Putere maximă: 400W;

Curent maxim de ieșire: 1,74A;

Dimensiuni modul solar (L x l x A): 1134 x 800 x 30mm;

Temperatură ambientală admisă: –40 până la 65°C;

2 module solare;

1 microinvertor cu modul wifi integrat;

alimentare directă cu energie electrică la rețeaua electrică de 230V a locuinței;

extensibil cu module solare suplimentare;

panou solar durabil și rezistent la intemperii, cu cadru din aluminiu;

garanție de 10 ani pentru modulul solar (în funcție de material și fabricație) și microinvertor;

Tensiune nominală de ieșire: 220/230/240V~, frecvență nominală L/N/PE: 50/50Hz.

Chiar dacă în prezent, magazinul se axează pe alimente, în anul 2025, Lidl a decis să deschidă un magazin în care să nu se vândă mâncare. Acest concept poate fi implementat pe viitor în mai multe țări, inclusiv în România.

