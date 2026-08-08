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Lovitură grea pentru Lionel Messi. Tatăl său a murit după o boală incurabilă

De: Emanuela Cristescu 08/08/2026 | 14:48
Lovitură grea pentru Lionel Messi. Tatăl său a murit după o boală incurabilă
Lovitură grea pentru Lionel Messi. Tatăl său a murit după o boală incurabilă
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Leo Messi a primit o veste cumplită! Jorge Messi, omul care i-a fost tată, sprijin și unul dintre cei mai importanți oameni din spatele carierei sale, s-a stins din viață la vârsta de 68 de ani. Vestea a venit din Argentina și a lovit puternic lumea fotbalului.

Jorge Messi a murit în seara zilei de 7 august, în jurul orei 22:00, într-o clinică din Rosario, orașul natal al familiei. Potrivit informațiilor apărute în presa argentiniană, acesta se confrunta de mai mult timp cu o afecțiune gravă. Pentru Leo, pierderea este una uriașă. Jorge nu a fost doar tatăl celui care avea să devină unul dintre cei mai mari fotbaliști ai tuturor timpurilor, ci și omul care i-a gestionat o mare parte din carieră și afacerile din afara terenului.

Tatăl lui Leo Messi s-a stins din viață

Înainte ca numele Messi să devină sinonim cu recorduri, trofee și seri istorice pe teren, Jorge era cel care se ocupa de problemele din spatele scenei. A fost alături de fiul său încă din perioada junioratului la Newell’s Old Boys și a făcut parte din aventura care l-a dus pe Leo în Europa, la Barcelona.

Lionel Messi / sursă foto: Profimedia

Familia a trecut prin momente dificile în acea perioadă. În timp ce Leo a plecat în Spania pentru a-și continua drumul în fotbal, mama sa, Cecilia Cuccittini, a rămas în Rosario pentru a avea grijă de ceilalți membri ai familiei. Jorge a devenit, treptat, una dintre cele mai importante persoane din anturajul profesional al fotbalistului.

Jorge Messi era văzut în mod obișnuit alături de familie la marile turnee internaționale. Tocmai de aceea, absența sa de la Cupa Mondială din Statele Unite a atras atenția. În imaginile și aparițiile familiei lui Leo au fost prezenți Antonela Roccuzzo și copiii cuplului, Thiago, Mateo și Ciro, însă Jorge nu a mai fost văzut alături de ei.

A stat departe de lumina reflectoarelor

În timpul competiției au apărut informații despre starea sa de sănătate, iar familia confirmase anterior că acesta trecea printr-o problemă medicală și se afla sub supraveghere. Jorge Messi a preferat de-a lungul anilor să stea departe de lumina reflectoarelor. A oferit relativ puține interviuri și nu a transformat viața familiei într-un spectacol public.

Rolul său în cariera lui Leo a fost însă uriaș. A gestionat aspecte importante din activitatea profesională a fiului său și a fost prezent în momentele decisive ale parcursului său, de la plecarea din Argentina până la marile mutări din fotbalul european și, ulterior, aventura americană.

Jorge Messi a fost una dintre figurile centrale ale familiei Messi, iar dispariția sa marchează un moment extrem de dureros pentru cei apropiați. Pentru lumea fotbalului, numele său va rămâne legat indisolubil de povestea lui Lionel Messi: de copilul din Rosario care visa să joace fotbal la cel mai înalt nivel până la superstarul care a cucerit cele mai importante trofee.

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