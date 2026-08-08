Bancul sfârșitului de săptămână | Prietenul Mihai

Este sâmbătă, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.
-În seara asta o să dormi la prietenul meu, Mihai.
-De ce?
-Am niște probleme de rezolvat.
-Iar m-ai pierdut la barbut?
Două prietene
Conversația la cafea între două prietene:
— Fată, am rupt logodna cu Bobiță.
— De ce?
— Avea prea multe defecte.
— Și i-ai dat înapoi inelul cu diamante pe care ți l-a dăruit?
— Naah… Inelul nu avea defecte.
Soția, soțul, soacra și dorința
– Ce faci iubire? Cum e tura de noapte, e aglomerat la spital?
– E liniște, chiar sunt afară la o țigară și admiram stelele. Wooooow am văzut o stea căzătoare!
– Pune-ți o dorință!
– Mi-am pus.
– Mâine seara vine mama pe la noi și stă vreo 3 zile.
– Dacă mi se îndeplinește dorința nu vine.
Mama și iubitul fetei
-Sărut-mana, sunt iubitul fetei dumneavoastră!
-Tu ești Costică cu motocicleta?
-Eu am mașină.
-Ești Daniel cu Audi sau Vlad cu BMW-ul?
-Eu am un Renault.
-Vasile, tu ești?
-Doamnă, câte fete aveți?!
VEZI ȘI: BANCUL ZILEI | Mama își duce băiețelul la psihiatru