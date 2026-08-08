Bancul sfârșitului de săptămână | Prietenul Mihai

Este sâmbătă, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

-În seara asta o să dormi la prietenul meu, Mihai.

-De ce?

-Am niște probleme de rezolvat.

-Iar m-ai pierdut la barbut?

Alte bancuri haioase

Două prietene

Conversația la cafea între două prietene:

— Fată, am rupt logodna cu Bobiță.

— De ce?

— Avea prea multe defecte.

— Și i-ai dat înapoi inelul cu diamante pe care ți l-a dăruit?

— Naah… Inelul nu avea defecte.

Soția, soțul, soacra și dorința

– Ce faci iubire? Cum e tura de noapte, e aglomerat la spital?

– E liniște, chiar sunt afară la o țigară și admiram stelele. Wooooow am văzut o stea căzătoare!

– Pune-ți o dorință!

– Mi-am pus.

– Mâine seara vine mama pe la noi și stă vreo 3 zile.

– Dacă mi se îndeplinește dorința nu vine.

Mama și iubitul fetei

-Sărut-mana, sunt iubitul fetei dumneavoastră!

-Tu ești Costică cu motocicleta?

-Eu am mașină.

-Ești Daniel cu Audi sau Vlad cu BMW-ul?

-Eu am un Renault.

-Vasile, tu ești?

-Doamnă, câte fete aveți?!

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