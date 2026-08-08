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BANC | Bulă, Bubulina și psihologul conjugal

De: Denisa Crăciun 08/08/2026 | 08:11
BANC | Bulă, Bubulina și psihologul conjugal
BANC | Bulă, Bubulina și psihologul conjugal
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Este sâmbătă, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

Bulă și Bubulina, la psiholog:
– Doamnă Bubulina, ce v-ați dori de la căsnicia dumneavoastră?
– Aș vrea să simt o efuziune de dragoste și înțelegere, o comuniune între sufletele noastre. Să-l simt receptiv la sentimentele mele și săritor la dorințele împărtășite sau doar sugerate. Să avem o relație pură și caldă, o iubire continuă și înălțătoare. Practic, să ne contopim, exact ca atunci când ne-am cunoscut.
– Foarte frumos! Dar dumneavoastră, domnule Bulă, ce v-ați dori?
– Eu aș vrea decât să-mi dea voie la pescuit…

BANC | Bulă, Bubulina și psihologul conjugal
BANC | Bulă, Bubulina și psihologul conjugal

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Bulă relocat în Alaska

Bulă este trimis de firmă să vândă frigidere in Alaska. Peste o săptămână mai cere 200 de frigidere, peste o lună mai cere 2000 de frigidere.

Atunci este sunat și întrebat cum reușește să vândă atâtea frigidere în Alaska.

El a răspuns:

– Ei, a fost mai greu la început, până i-am convins pe eschimoși că în frigider e mai cald decât afară.

Bulă merge la doctor

Bulă ajunge la medic pentru un control.
Doctorul îl întreabă:
– Ce problemă aveți?
– Dom’ doctor, cred că am probleme cu memoria.
– De când?
– De când ce?
Doctorul zâmbește și continuă:
– Bine… Aveți și alte simptome?
– Da. Soția spune că nu o ascult niciodată.
– Și ce răspundeți?
– La ce?
Doctorul notează ceva în fișă.
– Bulă, trebuie să faceți mai multă mișcare și să vă odihniți.
– Perfect! Dar îmi scrieți și pe rețetă?
– Sigur.
Bulă ia rețeta, o privește câteva secunde și întreabă:
– Dom’ doctor… pentru cine este rețeta asta?

Bulă și vecina

Vecina bună de alături bate la ușa lui Bulă. El deschide și ea zice:

— Auzi, abia am ajuns acasă și am chef să mă distrez, să mă îmbăt și să fac dragoste toată noaptea. Tu ești ocupat diseară?

— Nuu, nuuu!

— Atunci îmi ții și mie câinele?

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