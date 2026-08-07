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BANCUL ZILEI | Prietenia la femei și la bărbați

De: Andreea Stăncescu 07/08/2026 | 15:27
BANCUL ZILEI | Prietenia la femei și la bărbați
Bancul care te va amuza
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Râsul este considerat cel mai bun medicament, iar bancurile sunt o sursă inepuizabilă de voie bună. Dacă ai nevoie de câteva clipe de relaxare, gluma de mai jos îți poate aduce zâmbetul pe buze. Prieteniile dintre femei și cele dintre bărbați sunt adesea descrise în mod amuzant ca fiind complet diferite, iar un exemplu amuzant îl poți descoperi mai jos. 

Prietenia le femei
-Sunt grasă…
-Ce vorbești, ești superbă.

Prietenia la bărbați
-Sunt gras…
-Da și pe lângă asta ești și urât. Dar urât tare, nu așa.

Alte bancuri amuzante

Un tip elegant iese dintr-un magazin select împingând un coş plin cu şampanie, caviar, mezeluri fine etc.
Când să le bage în portbagajul BMW-ului, observă un individ slab, prăpădit, care umbla de colo-colo rupând ierburi de la marginea drumului.
– Dar ce faci, domnule, acolo?
– Adun iarba ca să mănânc. Trebuie să duc şi la copii, că nu mai avem nimic.
– Cum aşa? Păi atunci, uite cartea mea de vizită şi vino să mâncaţi la mine acasă!
– E frumos din partea dumneavoastră, domnule, dar am opt copii, plus nevastă…
– Şi mai bine! Veniţi cu toată familia!
– Sunteţi foarte generos! Numai că, dintre copii, unii sunt deja căsătoriţi, au şi ei copii…
– N-are-a face, să vină toţi! La mine acasă iarba e uite-aşa de înaltă, dacă sunteţi mulţi, în trei ore terminaţi!

Un moş povestea cum şi-a pierdut el dinţii în războiul cu ruşii:
– Eram un pluton de infanterie şi au venit ruşii puhoi cu tancurile, au tras şi i-au omorât pe toţi, doar eu mă ssstrecuram ca un sssarpe printre gloanţe şi nu m-au atins…
Atunci au pus tancurile pe mine şi trăgeau toţi, dar eu mă sstrecuram ca un ssarpe şi nu m-au atins.
La care, unul, enervat:
– Bine, moşule, atunci cum ţi-ai pierdut dinţii?
– Păi, dacă au văzut că nu mă pot nimeri, s-a dat unul jos din tanc şi mi-a dat o ranga în gură!

La o fabrică s-a întâmplat un accident, în urma căruia jumătate din satul apropiat, a fost inundat.
– Au venit multe plângeri?
– Foarte multe, dar nu plângeri, ci scrisori de mulțumire.
– Cum așa???
– Păi, fabrica era de produse alcoolice.

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