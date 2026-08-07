Prințul Harry și Meghan Markle i-ar putea face viața „mizerabilă” regelui William după ce acesta va ajunge pe tron, susține un comentator regal. Tensiunile dintre frați nu dau semne că s-ar încheia, iar relația dintre Harry și familia regală britanică rămâne una extrem de complicată.

Harry și Meghan ar putea să-i facă viața grea lui William

Potrivit RadarOnline, comentatorul regal Mark Dolan consideră că ascensiunea lui William la tron ar putea deschide un nou capitol în conflictul dintre cei doi frați. În opinia sa, Harry și Meghan ar putea continua să vorbească public despre familia regală și să lanseze noi dezvăluiri, chiar și după ce William va deveni rege.

„Meghan și Harry îi vor face viața un coșmar regelui William și reginei Catherine”, spune expertul.

Dolan a mai afirmat că ducii de Sussex „și-ar dori foarte mult să fie în Marea Britanie”, adăugând: „Cred că vor petrece până la jumătate de an în Marea Britanie, cu această curte rivală, iar situația se va perpetua și în generația următoare”.

„Prezic că Archie și Lili, atunci când vor ajunge adolescenți și apoi adulți tineri, le vor face viața un calvar lui George, Charlotte și Louis”, a mai spus Dolan.

Harry este în prezent al cincilea în linia de succesiune la tron, după Prințul William și cei trei copii ai acestuia. Deși nu are un rol activ în cadrul familiei regale, declarațiile sale despre monarhie au atras în mod repetat atenția publicului.

Harry și Meghan au făcut deja dezvăluiri despre familia regală

Prințul Harry și Meghan Markle au vorbit în mai multe rânduri despre perioada petrecută în cadrul familiei regale. Unul dintre cele mai importante momente a fost interviul acordat lui Oprah Winfrey în 2021, în care cuplul a făcut acuzații grave privind experiența lui Meghan în Marea Britanie.

Ulterior, cei doi au prezentat o nouă perspectivă asupra vieții lor în cadrul familiei regale în documentarul Netflix „Harry & Meghan”. În 2023, Harry și-a publicat autobiografia, „Spare”, în care a oferit numeroase detalii despre relația sa cu tatăl său, regele Charles, și cu fratele său, William.

Cartea a provocat reacții puternice în Marea Britanie, în special din cauza dezvăluirilor despre relația dintre cei doi frați. Harry a relatat inclusiv conflicte pe care le-ar fi avut cu William înainte de retragerea sa din rolurile regale.

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