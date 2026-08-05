Meghan Markle a împlinit 45 de ani și a ales să marcheze momentul într-un mod original. Ducesa de Sussex a publicat pe Instagram două fotografii alb-negru în care apare sărind într-o piscină, cu un buchet de baloane în brațe.

Meghan Markle a împlinit 45 de ani

În prima imagine, Meghan Markle poartă un costum de baie și ochelari de soare și se pregătește să sară în apă, în timp ce ține baloanele în mâini. În cea de-a doua fotografie, ea este deja în piscină și se vede doar mâna ei, care ține baloanele deasupra apei.

Fotografiile au fost publicate chiar în dimineața zilei de naștere, pe 4 august, iar Meghan le-a însoțit de un scurt mesaj de mulțumire pentru cei care i-au transmis urări, potrivit People.

„Mulțumesc pentru dragostea pe care mi-ați transmis-o de ziua mea!”, a scris ducesa de Sussex în descrierea postării.

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Imaginile au fost realizate înainte de aniversare

Deși fotografiile au fost publicate chiar de ziua ei, imaginile nu au fost realizate în aceeași zi. O sursă apropiată lui Meghan Markle a declarat pentru People că acestea au fost făcute de un prieten în timpul unei petreceri aniversare organizate în California, înainte de 4 august.

Și brandul de lifestyle al lui Meghan Markle, As Ever, a marcat aniversarea fondatoarei sale. Compania a publicat pe Instagram mai multe fotografii, printre care una recentă cu ducesa de Sussex și o imagine din copilăria acesteia, în care apare cu părul prins în două cozi.

Meghan Markle își petrece în mod obișnuit aniversările în privat, alături de soțul ei, Prințul Harry, și cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet.

Anul trecut, când a împlinit 44 de ani, Meghan și Harry au sărbătorit la restaurantul Funke din Beverly Hills. Ducesa de Sussex a descris ulterior cina drept una dintre cele mai bune cinci mese din viața ei și a publicat imagini cu tortul aniversar decorat cu flori de hibiscus galbene.

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