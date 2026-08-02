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Cine plătește salariile Familiei Regale Britanice. Ce venituri au regele Charles, prințul William sau prințesa Anne

De: Irina Maria Daniela 02/08/2026 | 08:20
Cine plătește salariile Familiei Regale Britanice. Ce venituri au regele Charles, prințul William sau prințesa Anne
Cine plătește salariile Familiei Regale Britanice. Sursa foto: colaj CANCAN.ro
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Familia Regală Britanică este considerată una dintre cele mai bogate din lume. Averea membrilor săi este estimată la miliarde de lire sterline. Dar te-ai întrebat vreodată cine plătește salariile lor?! Află mai multe detalii!

Cine plătește salariile Familiei Regale Britanice

Familia regală nu deține bunurile Coroanei, cum ar fi Palatul Buckingham sau unele bijuterii. Cu toate astea, membrii ei au proprietăți, terenuri, opere de artă, bijuterii personale și alte active valoroase care le asigură averi impresionante.

Anual, monarhul beneficiază de Sovereign Grant. Este vorba despre un fond finanțat din bani publici, destinat susținerii activităților oficiale ale Casei Regale. Din acești bani sunt întreținute reședințele regale, inclusiv palatul, și se plătesc costurile angajamentelor oficiale.

Potrivit NBC News, valoarea Sovereign Grant urmează să crească cu aproximativ 60 de milioane de dolari în 2026-2027.

Câți bani produc anual ducatele

O parte dintre membrii familiei regale au venituri din administrarea unor domenii istorice, cunoscute drept Ducatul de Lancaster și Ducatul de Cornwall. Acestea generează milioane de lire sterline anual și banii sunt folosiți mereu pentru cheltuieli private, activități oficiale și proiecte caritabile.

Veniturile obținute din Ducatul de Lancaster sunt utilizate în principal pentru acoperirea cheltuielilor altor membri activi ai Familiei Regale, nu doar ale regelui.

Regele Charles al III-lea, cel mai bogat membru

Foto: Profimedia

Fiul regretatei regine ocupă primul loc în clasamentul veniturilor. Potrivit The Sunday Times Rich List 2025, averea personală a regelui Charles este estimată la 640 de milioane de lire sterline (aproximativ 860 de milioane de dolari).

  • În 2025, acesta a încasat aproximativ 24,4 milioane de lire sterline (circa 32 de milioane de dolari) din administrarea Ducatului de Lancaster.
  • În iunie 2026, a devenit primul monarh britanic care și-a făcut publice detaliile fiscale. A plătit aproximativ 16,1 milioane de dolari impozit pe venit și câștiguri de capital pentru anul fiscal 2024-2025.

Prințul William are o proprietate profitabilă

În 2022, Prințul William a devenit automat Prinț de Wales și a moștenit Ducatul de Cornwall, una dintre cele mai valoroase proprietăți ale Coroanei.

  • În 2025, locația a generat 22,9 milioane de lire sterline (aproximativ 30,9 milioane de dolari), sumă care este principala sursă de venit a moștenitorului tronului.

Când prințul William va deveni rege, fiul său cel mare, prințul George, va moșteni la rândul lui Ducatul de Cornwall. Dar, potrivit The Times, William vrea să vândă aproximativ o cincime din domeniu. Cele circa 670 de milioane de dolari obținute ar fi investite în proiecte pentru locuințe și energie verde.

Prințul Edward, Duce de Kent

La 90 de ani, Prințul Edward, Duce de Kent, văr primar al reginei Elisabeta a II-a, este unul dintre cei mai vârstnici membri activi.

Acesta a primit, de-a lungul vieții, aproximativ 18 milioane de lire sterline din fondurile oficiale ale Coroanei, echivalentul a aproximativ 24 de milioane de dolari.

Prințesa Anne, una dintre cele mai active membre

Prințesa Anne a primit aproximativ 16,6 milioane de lire sterline (circa 22 de milioane de dolari) între 1971 și 2022. Aceasta a participat la 11.088 de evenimente oficiale între 2002 și 2022, mai multe decât orice alt membru al Familiei Regale aflat în viață.

  • Cheltuielile acoperite anual pentru personal, deplasări și angajamente oficiale au fost de aproximativ 430.000 de dolari.

Prințul Edward, Duce de Edinburgh

Fratele mai mic al regelui Charles și al prințesei Anne, Prințul Edward, actualul Duce de Edinburgh, a primit din 1982 și până în prezent aproximativ 6,5 milioane de lire sterline (circa 8,7 milioane de dolari).

  • Suma destinată acoperirii cheltuielilor de serviciu este de aproximativ 217.500 de dolari.

Prințul Harry și Meghan Markle nu mai primesc bani

Meghan Markle, surprinsă de un apel video primit de la prințul Harry în timpul emisiunii Master Chef
Meghan Markle, surprinsă de un apel video primit de la prințul Harry în timpul emisiunii Master Chef. Sursa foto: Profimedia

Când era membru activ al Coroanei, mezinul prințesei Diana primea bani generați de veniturile Ducatului de Cornwall, administrat atunci de tatăl său, precum și prin Sovereign Grant. În 2020, el și Meghan Markle au renunțat la banii primiți.

  • Ducii de Sussex și-au construit propriile surse de venit. Meghan conduce compania de lifestyle „As Ever”, iar împreună administrează „Archewell Productions” și au semnat contracte de milioane de dolari cu Netflix.

Prințul Andrew, fără finanțare după scandalul Epstein

Andrew Mountbatten-Windsor, cunoscut anterior ca Prințul Andrew, a beneficiat de finanțare oficială între 1978 și 2019 în valoare totală estimată la 12,9 milioane de lire sterline, potrivit The Guardian.

După controversatul interviu acordat BBC despre relația sa cu infractorul condamnat Jeffrey Epstein, Andrew s-a retras din viața publică. Acesta nu a mai primit bani prin Sovereign Grant. În iunie 2026, acesta a făcut bani extra prin subînchirierea a trei căsuțe aflate pe domeniul Royal Lodge.

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