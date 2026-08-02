Acasă » Știri » Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – C.S.M. Slatina, duminică, 2 august 2026, de la ora 16:00

Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – C.S.M. Slatina, duminică, 2 august 2026, de la ora 16:00

De: Redacția CANCAN 02/08/2026 | 09:14
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua - C.S.M. Slatina, duminică, 2 august 2026, de la ora 16:00
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua - C.S.M. Slatina, duminică, 2 august 2026, de la ora 16:00
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ilie Dobre va comenta meciul de fotbal Steaua – C.S.M. Slatina, duminică, 2 august 2026, de la ora 16:00. Comentariul LIVE va putea fi ascultat pe site-urile ProSport și LIGA 2, dar și pe paginile de Facebook și YouTube ale acestora.

Ilie Dobre, emblematicul comentator al fotbalului românesc, îți aduce acum transmisiuni exclusive ale meciurilor din LIGA 2 pe platforma noastră. Nu rata ocazia să asculți vocea inconfundabilă a legendei care are 40 de ani în fotbalul românesc și care a intrat în Cartea Recordurilor datorită performanțelor sale vocale!

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Nicușor Dan, în doliu! A murit matematicianul Florian Luca: ”Sunt uluit!”
Știri
Nicușor Dan, în doliu! A murit matematicianul Florian Luca: ”Sunt uluit!”
Doliu în lumea filmului! A murit Vincent Pastore, actorul care a făcut istorie în Clanul Soprano
Știri
Doliu în lumea filmului! A murit Vincent Pastore, actorul care a făcut istorie în Clanul Soprano
„Putem merge PE JOS până în România”: Dunărea la minime ISTORICE scoate la iveală epave și amenință producția de energie din regiune
Mediafax
„Putem merge PE JOS până în România”: Dunărea la minime ISTORICE scoate la...
Confesiunea fostului candidat la PS3, înainte de a fi ARESTAT: „Am site-uri, scriu pentru Turcia. A fost lucrarea unui ofițer”
Gandul.ro
Confesiunea fostului candidat la PS3, înainte de a fi ARESTAT: „Am site-uri, scriu...
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
Prosport.ro
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai...
„Taxa de loialitate” la abonamente: de ce plătești mai mult dacă ești client vechi
Adevarul
„Taxa de loialitate” la abonamente: de ce plătești mai mult dacă ești client...
„Apocalipsa comandată prin poștă”. Epidemia de ciclosporiază din SUA expune pericolul unui viitor scenariu de coșmar: atacul biologic
Digi24
„Apocalipsa comandată prin poștă”. Epidemia de ciclosporiază din SUA expune pericolul unui viitor...
AVERTISMENT de la Apele Române: „Următoarele două săptămâni sunt critice”. Dunărea poate coborî sub pragul critic din 2003
Mediafax
AVERTISMENT de la Apele Române: „Următoarele două săptămâni sunt critice”. Dunărea poate coborî...
Parteneri
Cine își aduce aminte de Alina Crișan, fostă solistă a trupei ASIA? Ce s-a ales de ea: a fost condamnată la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i se aduc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își aduce aminte de Alina Crișan, fostă solistă a trupei ASIA? Ce s-a ales...
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport.ro
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce s-a întâmplat în vacanța lui Alexandru Ciucu cu fiicele sale: „S-au pus multe întrebări”
Click.ro
Ce s-a întâmplat în vacanța lui Alexandru Ciucu cu fiicele sale: „S-au pus multe întrebări”
„O lecție magistrală de trădare”: Kim Philby, spionul dublu britanic care a furat secretele MI6 pentru KGB și a fugit în URSS
Digi 24
„O lecție magistrală de trădare”: Kim Philby, spionul dublu britanic care a furat secretele MI6...
„Înșelătoria incredibilă” prin care un escroc a păcălit turiști și oficiali din Italia timp de zeci de ani cu un amfiteatru roman fals
Digi24
„Înșelătoria incredibilă” prin care un escroc a păcălit turiști și oficiali din Italia timp de...
Este LEGAL ca Poliția să stea cu radarul sub pom sau după un panou publicitar?
Promotor.ro
Este LEGAL ca Poliția să stea cu radarul sub pom sau după un panou publicitar?
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Cinci scule PARKSIDE care costă SUB 150 de lei, disponibile săptămâna viitoare la Lidl
go4it.ro
Cinci scule PARKSIDE care costă SUB 150 de lei, disponibile săptămâna viitoare la Lidl
O reptilă marină s-a fosilizat atât de bine încât...
Descopera.ro
O reptilă marină s-a fosilizat atât de bine încât...
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation în august
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation în august
Confesiunea fostului candidat la PS3, înainte de a fi ARESTAT: „Am site-uri, scriu pentru Turcia. A fost lucrarea unui ofițer”
Gandul.ro
Confesiunea fostului candidat la PS3, înainte de a fi ARESTAT: „Am site-uri, scriu pentru Turcia....
ULTIMA ORĂ
Nicușor Dan, în doliu! A murit matematicianul Florian Luca: ”Sunt uluit!”
Nicușor Dan, în doliu! A murit matematicianul Florian Luca: ”Sunt uluit!”
Doliu în lumea filmului! A murit Vincent Pastore, actorul care a făcut istorie în Clanul Soprano
Doliu în lumea filmului! A murit Vincent Pastore, actorul care a făcut istorie în Clanul Soprano
Cele 2 zodii lovite de karmă până pe 10 decembrie 2026. Li se schimbă viața radical!
Cele 2 zodii lovite de karmă până pe 10 decembrie 2026. Li se schimbă viața radical!
Eren Kasikci, câștigătorul MasterChef Turcia, a fost găsit mort în propria locuință. Avea doar ...
Eren Kasikci, câștigătorul MasterChef Turcia, a fost găsit mort în propria locuință. Avea doar 37 de ani
Raluca Drăgoi, mamă pentru a doua oară! Artista a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă
Raluca Drăgoi, mamă pentru a doua oară! Artista a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă
Cum a reacționat David Popovici după ce a fost numit „al doilea român din Roma”, după Cristi Chivu
Cum a reacționat David Popovici după ce a fost numit „al doilea român din Roma”, după Cristi Chivu
Vezi toate știrile