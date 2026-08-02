În România, temperaturile ridicate devin o problemă tot mai mare, iar pentru cei care nu au aer condiționat eficient, calitatea vieții are de suferit. După apus, aerul de afară începe să devină respirabil, însă interiorul locuințelor rămâne încă foarte cald. Iată cele mai rapide trucuri de a îți răci locuința dacă nu ai aer condiționat.

Cum să folosești corect ventilatorul

Daci faci ceea ce fac majoritatea oamenilor pentru a răcori o cameră: adică să poziționezi ventilatorul astfel încât să sufle aer rece în interior, trebuie să știi că acest lucru este greșit.

Încercarea de a împinge aerul rece în cameră este lentă și puțin eficientă. Secretul este să folosești ventilatorul pentru a scoate aerul din cameră, nu pentru a-l introduce.

Dacă procedezi corect, se creează un efect de vacuum, iar aerul cald evacuat este înlocuit de aerul mai rece care intră printr-o altă fereastră deschisă. Este nevoie de puțină planificare și de poziționarea corectă a ventilatorului, dar dacă reușești să creezi acest circuit în dormitor, vei dormi mult mai bine.

Iată cum funcționează:

Ai nevoie de două ferestre.

Așază un ventilator într-una dintre ferestre, orientat spre exterior, astfel încât să scoată aerul din cameră. Este important ca ventilatorul să acopere cât mai bine deschiderea ferestrei, fără să rămână spații libere pe lângă el.

Poți folosi o bucată de carton sau placaj subțire pentru a acoperi spațiul rămas liber deasupra ventilatorului. Scopul este ca ventilatorul să etanșeze cât mai bine deschiderea.

Deschide apoi o a doua fereastră din aceeași cameră. Dacă încăperea are o singură fereastră, poți amplasa ventilatorul într-o cameră alăturată, orientat spre exterior, iar în camera pe care vrei să o răcești să lași fereastra deschisă.

Un pas esențial este să închizi spațiul. Pentru ca efectul de vacuum să funcționeze, trebuie să limitezi circulația aerului din restul casei.

Poți obține același rezultat și dacă închizi celelalte ferestre din locuință, precum și ușile de pe hol. Ideea este ca aerul evacuat să fie înlocuit doar de aerul rece care intră prin fereastra deschisă.

După ora 18:00, când temperatura de afară începe să scadă, această metodă poate fi la fel de eficientă sau chiar mai eficientă decât un aparat de aer condiționat. De asemenea, este recomandat să ții draperiile sau jaluzelele trase pe timpul zilei, pentru a împiedica soarele să încălzească încăperea.

Metode de a îți răci locuința fără aer condiționat

Montează sisteme de umbrire exterioară pentru ferestre

Cea mai eficientă metodă de a răcori o locuință fără aer condiționat este să împiedici căldura să intre în casă. Cu cât razele soarelui sunt blocate mai devreme, cu atât interiorul se încălzește mai puțin.

Poți folosi:

jaluzele exterioare;

rulouri exterioare;

ecrane textile pentru protecție solară.

Aceste sisteme reduc temperatura din interior, oferă umbră și pot fi integrate inclusiv în sisteme smart home, pentru a se închide automat în funcție de poziția soarelui.

Ține ferestrele închise pe timpul zilei și aerisește doar dimineața sau seara

O greșeală frecventă este să lași ferestrele deschise în timpul zilei. Astfel, aerul fierbinte pătrunde în locuință și încălzește încăperile.

Este mai eficient să:

ții ferestrele închise în timpul zilei;

aerisești dimineața devreme sau seara, când afară este mai răcoare;

deschizi ferestre aflate pe părți opuse ale locuinței pentru a crea curenți de aer.

Astfel poți răcori casa în mod natural, fără consum suplimentar de energie.

Alege culori deschise pentru pereți și mobilier

Suprafețele în culori deschise reflectă o mare parte din razele soarelui și absorb mai puțină căldură decât cele închise la culoare.

Acest principiu poate fi aplicat în mai multe zone ale locuinței:

fațade albe sau în nuanțe deschise, care se încălzesc mai puțin;

pereți interiori în culori deschise, care reflectă mai bine lumina naturală;

perdele, draperii și mobilier în nuanțe deschise, care absorb mai puțină căldură.

Combinate cu sisteme de umbrire exterioară, aceste soluții contribuie la menținerea unei temperaturi mai scăzute în casă.

Folosește geamuri termoizolante sau folii de protecție solară

Ferestrele cu geam termoizolant reduc cantitatea de căldură care pătrunde în locuință.

Dacă nu poți schimba tâmplăria, poți aplica folii speciale pentru protecție solară pe geamuri. Acestea limitează încălzirea încăperilor și reprezintă o soluție mai accesibilă.

Folosește plante pentru răcorirea naturală

Plantele de interior contribuie la creșterea umidității și ajută la răcorirea aerului prin evaporarea apei.

În exterior, plantele cățărătoare, fațadele verzi sau acoperișurile vegetale oferă umbră și reduc temperatura clădirii în zilele foarte calde.

Limitează folosirea aparatelor electrice

Televizoarele, laptopurile, calculatoarele și becurile cu halogen degajă căldură în timpul funcționării.

Oprește aparatele atunci când nu le folosești. În special în camerele mici, acest lucru poate reduce temperatura din încăpere și, în același timp, consumul de energie electrică.

Automatizează sistemele de protecție solară

Sistemele inteligente pot detecta temperatura, poziția soarelui sau condițiile meteo și pot închide automat jaluzelele sau rulourile exterioare.

Aceste soluții împiedică încălzirea locuinței chiar și atunci când nu ești acasă și oferă un plus de confort fără a fi nevoie să folosești aerul condiționat.

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