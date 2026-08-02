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Ce a primit să mănânce un turist român, la all-inclusive, într-un hotel de 5 stele din Turcia

De: Anca Chihaie 02/08/2026 | 09:16
Ce a primit să mănânce un turist român, la all-inclusive, într-un hotel de 5 stele din Turcia
Foto: Facebook
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Turcia continuă să fie una dintre cele mai căutate destinații de vacanță de către români, în special datorită ofertelor all-inclusive, care promit servicii complete, plaje spectaculoase și preparate pentru toate gusturile. În fiecare sezon estival, mii de turiști aleg stațiunile de pe litoralul turcesc, atrași de raportul bun dintre preț și calitatea serviciilor.

Printre aceștia s-a numărat și un român care a petrecut două săptămâni într-un hotel de 5 stele din zona Side, iar la întoarcere a povestit cum a fost experiența sa. Acesta a oferit detalii despre condițiile de cazare, facilitățile resortului și, mai ales, despre mesele incluse în pachetul all-inclusive, aspect care îi interesează pe cei mai mulți turiști atunci când își aleg vacanța.

Ce a primit să mănânce un turist român la all-inclusive

Potrivit impresiilor sale, resortul în care a fost cazat este unul întins, înconjurat de multă vegetație și foarte bine întreținut. Aleile sunt umbrite de copaci, iar spațiile verzi sunt îngrijite, ceea ce oferă o atmosferă relaxantă pe tot parcursul sejurului.

Hotelul dispune de două piscine cu o adâncime de aproximativ 1,40 metri, precum și de mai multe tobogane acvatice, ideale atât pentru copii, cât și pentru adulții care vor să se distreze. De asemenea, turiștii au avut la dispoziție numeroase activități recreative pe parcursul zilei, printre care volei pe plajă, polo în piscină, darts și programe de animație organizate constant de echipa hotelului.

În fiecare seară au fost pregătite spectacole pentru oaspeți, desfășurate fie în amfiteatrul resortului, fie pe scena amenajată în apropierea piscinei. Astfel, cei cazați au avut parte de divertisment fără a fi nevoiți să părăsească hotelul. Un alt aspect apreciat a fost plaja privată. Aceasta este acoperită cu nisip fin, iar intrarea în mare este lină, lucru care o face potrivită inclusiv pentru familiile cu copii mici sau pentru persoanele care preferă zonele fără diferențe bruște de nivel. Accesul până la plajă se face pe o alee de aproximativ 300 de metri, străjuită de copaci și vegetație.

Mesele au reprezentat unul dintre punctele forte ale vacanței. Potrivit impresiilor sale, oferta culinară a fost foarte variată, iar fiecare turist putea găsi preparate pe gustul său, indiferent de preferințe.

La micul dejun, bufetul era extrem de bogat. Oaspeții aveau la dispoziție numeroase sortimente de brânzeturi, salamuri și șuncă, cereale, produse de panificație proaspete, ouă pregătite în diferite moduri, legume, fructe și alte preparate specifice unui mic dejun internațional.

Pe lângă acestea, erau disponibile iaurturi, dulceață, miere, unt, produse de patiserie și băuturi calde sau reci, astfel încât fiecare își putea alcătui masa după propriile preferințe.

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