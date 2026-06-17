Prețurile de pe litoral, în vara lui 2026. Cât ajunge să coste o singură zi la mare

Deși startul sezonului estival s-a dat oficial încă de la primele raze de soare din luna mai, multe stațiuni de pe litoralul românesc arată și acum ca un șantier în lucru, cu amenajări care continuă în plină lună iunie. Însă nu utilajele i-au lăsat mască pe primii turiști sosiți pe plajă, ci notele de plată absolut astronomice de la terase!

Oamenii au început să compare tarifele și au realizat că vacanța în România a devenit un adevărat lux. Polul opulenței rămâne, fără doar și poate, stațiunea Mamaia, acolo unde administratorii de plaje par să fi pierdut complet contactul cu realitatea.

Prețuri astronomice pe litoralul românesc

Un turist a suferit un adevărat șoc când a primit bonul fiscal și a văzut că pentru un singur șezlong a fost obligat să scoată din buzunar suma de 50 de lei! Imaginea cu dovada plății a ajuns imediat pe rețelele de socializare și a declanșat un val de ironii și furie din partea internauților, unii sugerând, mai în glumă, mai în serios, că tarifele ar fi calculate direct proporțional cu greutatea clientului.

Nici la capitolul mâncare și băutură lucrurile nu stau mai bine în nordul litoralului. Dacă vrei să te răcorești cu o bere la draft, trebuie să achiți între 16 și 17 lei, în timp ce o porție simplă de cartofi prăjiți a ajuns să coste 22 de lei. Cireașa de pe tort o reprezintă însă hamsiile: pentru o singură porție din acest pește popular, comercianții cer uriașa sumă de 70 de lei! De asemenea, o cafea matinală te poate costa chiar și 29 de lei.

Prin comparație, în Constanța și în cele două zone din Eforie (Nord și Sud), un șezlong se închiriază la jumătate de preț, adică cu 25 de lei. Totuși, la terasele din Eforie, hamsiile rămân scumpe, atingând 45 de lei, iar o bere la draft costă 16 lei. În Constanța, cartofii prăjiți se vând cu 24 de lei, iar prețul unei cafele pornește de la 13 lei și se oprește la 23 de lei.

Cele mai ieftine stațiuni

În timp ce stațiunile de lux își jupoaie clienții, există zone unde prețurile la mâncare și băutură sunt ceva mai blânde, chiar dacă pentru Costinești, Vama Veche, Venus, Jupiter, 2 Mai, Mangalia, Saturn, Neptun sau Olimp nu au fost încă făcute publice tarifele pentru închirierea șezlongurilor. Iată cum arată harta cheltuielilor la terasele de pe plajă, conform datelor analizate:

Vama Veche: Rămâne refugiul celor care vor să cheltuiască mai puțin. Aici, o bere la draft costă între 12 și 14 lei, cartofii prăjiți sunt doar 13 lei, iar porția de hamsii se oprește la 35 de lei.

Costinești: În stațiunea tineretului, o bere variază între 15 și 22 de lei, cartofii costă 16 lei, iar hamsiile pot fi savurate cu 38 de lei.

Venus și Jupiter: Sunt zonele unde poți găsi cea mai ieftină bere de pe tot litoralul, prețurile pornind de la doar 9 lei și ajungând la maximum 15 lei. Cartofii prăjiți costă aici 14 lei.

2 Mai: O variantă excelentă pentru gurmanzi, unde porția de hamsii are cel mai mic preț de pe litoral, fiind doar 29 de lei, în timp ce cartofii prăjiți costă 16 lei.

Mangalia: Aici comercianții sunt ceva mai pretențioși. O bere la draft costă 14-15 lei, hamsiile urcă la 48 de lei, iar o singură cafea poate ajunge la suma record de 35 de lei!

Cu aceste cifre pe masă, românii care își plănuiesc concediul la mare trebuie să își calculeze foarte bine pașii, pentru că o alegere greșită a stațiunii le poate lăsa portofelele complet goale încă din primele zile de vacanță.

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Prețurile deja au luat-o din loc! Cât costă să închiriezi un șezlong în Eforie Nord acum, la început de iunie