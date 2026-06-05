Prețurile deja au luat-o din loc! Cât costă să închiriezi un șezlong în Eforie Nord acum, la început de iunie

Litoralul românesc se pregătește pentru un nou sezon plin, iar turiștii au început deja să compare prețurile cu cele de anul trecut. Dacă în multe stațiuni costurile au urcat de la un sezon la altul, Eforie Nord continuă să fie una dintre variantele preferate de cei care vor să își țină cheltuielile sub control.

Comparativ cu 2025, diferența cea mai vizibilă apare la șezlonguri. Anul trecut, în plin sezon estival, prețul mediu pentru închirierea unui șezlong ajungea la aproximativ 50 de lei pe zi. Pentru cei care își doreau și umbrelă, nota de plată putea urca rapid la 100-120 de lei pentru o zi petrecută pe plajă.

Cât costă un șezlong în Eforie Nord în 2026

În schimb, în 2026, Eforie Nord vine cu o surpriză pentru turiști. Potrivit informațiilor prezentate de vloggerii In2 Prin Lume, un șezlong costă 30 de lei pe zi, cu 20 de lei mai puțin decât media întâlnită anul trecut pe litoral. Diferența este suficient de mare încât să atragă atenția celor care își calculează atent bugetul de vacanță.

„În 2026, în Eforie Nord, un șezlong costă 30 de lei pe zi, crema solară este 25 de lei, iar o noapte la hotel te costă doar 600 de lei. Ca să ajungi aici îți trebuie o mașină. Poți să închiriezi una cu 44 de euro pe zi”, au spus vloggerii In2 Prin Lume.

Mamaia rămâne, și în acest an, stațiunea unde turiștii trebuie să scoată cei mai mulți bani din buzunar. De cealaltă parte, Eforie Nord și Vama Veche continuă să fie văzute drept alternative mai accesibile, chiar dacă în perioadele aglomerate ale verii și aici prețurile pot crește.

Alte stațiuni ieftine de pe litoralul românesc

Nici Costineștiul nu lipsește din preferințele românilor. Stațiunea atrage în special tinerii, iar tarifele la cazare rămân mai prietenoase decât în nordul litoralului. Totodată, Techirghiol începe să câștige teren în fața unor destinații mai cunoscute, fiind ales de turiștii care caută liniște și costuri mai mici.

Un alt aspect important este perioada în care alegi să pleci la mare. Operatorii din turism au anunțat că prețurile din timpul săptămânii sunt, de regulă, mai mici decât cele practicate în weekend. În unele cazuri, diferența poate ajunge chiar și la 10%, atât la cazare, cât și la serviciile de pe plajă.

Pentru cei care nu vor să plătească pentru șezlong, există și o veste bună. Pe majoritatea plajelor publice, turiștii pot veni cu propriul prosop sau cearceaf. Mai mult, legislația prevede ca o parte din suprafața plajelor să rămână disponibilă pentru cei care aleg această variantă.

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